Bydlení v chatách Hradec regulovat nebude, podmínky nastaví až územní plán

Když Jarmila Slivková s manželem před lety stavěli zahradní chatku v malé zahrádkářské kolonii v ulici K Orlici v hradeckých Malšovicích, museli respektovat přísné podmínky úředníků.

Jen pár metrů za jejich zahradou začíná chráněné území Přírodního parku Orlice a samotné zahrady jsou pod ochranou evropské soustavy Natura 2000. Chatku proto tehdy založili na vyvýšených patkách.

Dnes se seniorka s pohybovými obtížemi dovnitř sotva škrábe po několika schodech, přesto nelituje. Zdejší přírodu chce dál chránit. O to víc ji tíží, když v sousedství vznikají objekty, které místo relaxace slouží k bydlení.

„Měly by tu být hlavně zahrady, přechod mezi městem a chráněným územím, a místo toho tu rostou rodinné domy,“ říká žena, která si při chůzi po zahradě pomáhá francouzskými holemi.

Spolu s dalšími zahrádkáři se loni obrátili na město s peticí, aby zdejší výstavbu přísněji regulovalo. Chtěli, aby magistrát — jako kdysi — povolil jen stavby do 25 metrů čtverečních a bez obytného podkroví. Odpověď je však nepotěšila. Městský výbor pro územní plánování před časem požadavky rekreantů zamítl a dál trvá na tom, že do přijetí nového územního plánu, který má požadovanou podmínku obsahovat, se pravidla měnit nebudou.

„Po diskusi s právním oddělením jsme přijali usnesení, kde jsme se shodli, že není důvod upouštět od aktuálně uplatňované regulace. Nyní lze realizovat stavby o ploše 50 metrů čtverečních,“ informoval na minulém zasedání městského zastupitelstva šéf výboru a senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

Stavět, dokud to jde

Město muselo v minulosti přísnější podmínky kvůli změně legislativy zrušit a nové nevydalo, že je vyřeší nový územní plán. Jenže ten se tvoří přes 10 let a kolem zahrádkářských kolonií vzniklo právní vakuum, kterého se investoři chytili.

4. ledna 2023

Jako zahrádkářské chatky vznikají dvoupodlažní domy s obytnou plochou přes 100 metrů čtverečních. Úředníci stavby omezují půdorysem 50 metrů, přestože stávající územní plán takovou regulaci nezná.

„Myslím si, že odbor hlavního architekta by tu regulaci právně nevymohl, ale bere ji jako obvyklou a snaží se investory přesvědčit, aby ji dodržovali. Já jsem už před mnoha lety chtěl, aby regulační studie vznikla, ale vždy se to odvolalo na nový územní plán. Podle mě je to chyba,“ míní bývalý náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (za ANO), který sám bydlí v rekreační osadě, kde se dá stavět jen do půdorysu 80 metrů.

Inzerát láká na prodej pozemku

Že je o stavbu domů v konkrétní zahrádkářské osadě v lukrativní části města zájem, dokládají projekty z posledních let. Jeden dům tu vznikl před devíti lety, další roste a třetí usiluje o stavební povolení.

Nyní se na realitních serverech objevil inzerát na prodej dalšího pozemku v osadě o rozloze 385 metrů čtverečních za cenu 3,6 milionu korun. V ceně je i projekt na dřevostavbu o dispozici 3 + kk se 100 metry v přízemí a podkrovím a dvěma parkovacími místy vedle.

„Do změny územního plánu, tj. do roku 2025, lze postavit menší RD s číslem evidenčním o dvou podlažích a 50 metry zastavěné plochy. Po roce 2025 bude zastavitelnost území snížena na 12 metrů, což garantuje bydlení v klidné zóně bez další zástavby,“ láká inzerát — s chybou v budoucí regulaci — zájemce o lukrativní bydlení.

Pro přísnější regulaci v lokalitě byl třeba náměstek primátorky pro územní plánování a urbanismus Adam Záruba (Změna pro Hradec). Na výboru však neuspěl.

„Uvažovali jsme, jestli to nezpřísnit v lokalitách, které jsou v přímém kontaktu s Přírodním parkem Orlice. Celé to území je neutěšené a je otázkou, co s tím ještě můžeme dělat. Nastal tam ne úplně kontrolovatelný rozvoj a vzniká rezidenční čtvrť, která nemá základní parametry,“ upozorňuje Záruba.

Stavební dvůr by měl zmizet

Z dosavadních kroků radnice to vypadá, že jde investorům na ruku. Dokládají to dva poslední případy, na něž upozornili autoři petice. První se týká rozestavěného domu, jehož investor si pronajal od města sousední zahradu jako zázemí pro stavbu chaty.

„Město pozemek pronajalo jako zahradu, ale on z něj udělal stavební dvůr, vyštěrkoval ho a parkuje stavební stroje. Upozorňovali jsme na to už loni v létě, ale radnice nezasáhla. Naopak úředníci navrhli upravit smlouvu ze zahrady na stavební dvůr a ještě chtěli prodloužit pacht až do 30. června 2024. To jsme považovali minimálně za neslušné,“ upozorňuje spoluautorka petice Jana Němečková.

Ulice K Orlici (modrá značka), přírodní park Orlice (červená značka) Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

O úpravě smlouvy, která původně končila už v prosinci, jednala rada města letos v únoru. Radní návrh úředníků odmítli a nařídili stavebníkovi, aby pozemek v chráněné lokalitě upravil do původního stavu do konce srpna.

„Já jsem se tam byl podívat a není to hezký pohled. Rozhodně to bude muset vrátit do původního stavu, to si opravdu pohlídáme,“ slibuje náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).

Radnice nechala odříznout bránu

Druhý případ se týká investora, který nezískal stavební povolení, neboť přístup na jeho pozemek je z městské travnaté cesty uvnitř osady, která je od ulice oddělená bránou. Tu nechala radnice letos v lednu odříznout.

„Přitom tam dál vybírají nájemné za cestu, jsou tam platné nájemní smlouvy, a nikoho neinformovali. Považujeme to za hrubé porušení smlouvy,“ říká Němečková.

Radnice oponuje, že o změně smluv loni jednala, ale část majitelů si dopis nepřevzala. Ti se naopak obrátili na policii, protože bránu zaplatili z vlastních peněz a považovali ji za svůj majetek.

„Potíž je, že lokalita nemá územní rozhodnutí jako zahrádkářská kolonie, takže nejde o areálovou komunikaci, ale o veřejnou cestu a na takové by brána být neměla,“ vysvětluje vedoucí majetkového odboru Jan Slavík.