Lupič v paruce a s granátem se sám prozradil, nedaleko směnárny sundal masku

„V sobotu 15. dubna krátce po 10. hodině dopolední došlo k loupežnému přepadení směnárny ve Švehlově ulici v Hradci Králové. Muž s granátem v ruce požadoval po obsluze vydání všech peněz. Žena mu z trezoru postupně vydala českou měnu a poté i eura,“ vylíčila první loupežné přepadení mluvčí královéhradecké krajské policie Iva Kormošová.

Maskovaný lupič z místa utekl i s penězi v hodnotě 350 tisíc korun. Nyní se kriminalistům podařilo padesátiletého muže zadržet přímo při činu. Prozradil se tím, že při dalších neúspěšných loupežích se nedaleko místa činu odmaskoval.

Granát vytáhl i v Pardubicích a v Praze

V květnu přepadl další směnárnu v Pardubicích. Odtud však odešel s nepořízenou, protože zaměstnankyně spustila alarm, kterého se zalekl a utekl.

„Přesunul se do Prahy a své „štěstí“ z prvního lupu zkusil v hlavním městě, kde jsou směnárny doslova na každém rohu. Jednadvacátého května se opět převlékl do paruky a obličej si zakryl hygienickou rouškou. Kvůli dokonalému maskování si dokonce z ruky sundal sádrovou dlahu, kterou měl kvůli poranění,“ popsal mluvčí policie Richard Hrdina.

Ruční granát vytáhl z kapsy i ve směnárně v Havlíčkově ulici v Praze 1, kolem půl jedenácté dopoledne. Navíc odjistil pojistku, čímž dal obsluze najevo, že přepadení myslí opravdu vážně.

„Dejte mi pětitisícovky, dvoutisícovky a nic nemačkejte, nebo to odpálím,“ pohrozil obsluze, ale zaměstnankyně směnárny zachovala naprostý klid a jednou větou lupiče rozhodila natolik, že vzal opět nohy na ramena a utekl. Co mu žena řekla, ale policie neuvedla. Stejným způsobem to zkusil o půl hodiny později v Seifertově ulici, ale i odsud odešel s prázdnou.

Počkali si na něj přímo u směnárny

Celým případem se začali zabývat detektivové z prvního oddělení Prahy 1, kteří zajistili všechny dostupné kamerové záznamy a zmapovali příchodové a odchodové trasy neznámého pachatele. Zjistili, že se muž těsně před činem zcela převlékl v nedalekém podloubí, a tím získali i jeho podobu.

Pak se mu dostali na stopu, která je dovedla až do středočeské Čáslavi. Protože kriminalisté předpokládali, že loupit zkusí i zde, zaměřili se na jedinou směnárnu ve městě a neznámý muž na sebe nenechal dlouho čekat.

Částečně zamaskovaný pachatel seděl na lavičce kousek opodál a vyčkával na vhodnou příležitost. Po chvíli vstal a poodešel do nedalekého podloubí, kde se domaskoval k nepoznání a rychlým krokem vyrazil zpět ke směnárně.

„Kriminalisté chtěli vyčkat do příjezdu zásahové jednotky, ale vzhledem k okolnostem museli ihned zakročit. Pod hrozbou namířené střelné zbraně podezřelého zadrželi a při následné prohlídce u něj nalezli i ruční granát. Jednalo se o velmi důvěryhodnou repliku, a tak nebylo zapotřebí volat ani pyrotechnika,“ uvedl Hrdina.

Zadržený padesátiletý muž se ke všem činům přiznal a v případě odsouzení za trestný čin loupeže může za mřížemi strávit až deset let.