Na malé letiště v Jičíně chce velká letecká škola, místní se brání

Areál, který od roku 1949 nepřetržitě provozuje Aeroklub Jičín, patří státu a ten prostřednictvím ministerstva dopravy v současnosti vybírá provozovatele na další období. Zatímco jičínští piloti očekávali, že půjde o formalitu, do řízení se přihlásil další zájemce - největší česká letecká škola Flying Academy.

Na rozdíl od místních pilotů, kteří léta výměnou za údržbu areálu užívali státní pozemky bezplatně, Flying Academy za pronájem letiště nabízí státu peníze.

„Aeroklub je zájmové sdružení pětatřiceti lidí, každý druhý tam jezdí drahým autem, za ním má větroně za víc než dva miliony. Myslíme si, že stát by takové sdružení neměl podporovat, měl by podmínky narovnat a mít z toho nějaký příjem. Chceme, aby letiště bylo provozované za standardních podmínek, aby se museli chovat tržně, ať už bude letiště provozovat kdokoliv,“ vysvětluje podání nabídky generální ředitel a vedoucí výcviku společnosti Flying Academy Radim Olbrecht.

Radnice i obyvatelé jsou proti

Aeroklub naopak varuje před tím, že zřízení zcela komerčního provozu by na malém regionálním letišti přineslo riziko podstatného zvýšení počtu letů. Proti tomu bojují obyvatelé okolních obcí i radnice v Jičíně, v Březině a v městysu Podhradí, pod které Vokšice spadají.

Na řadě je ministerstvo O novém provozovateli, který získá letiště do správy od roku 2024, nyní rozhoduje ministerstvo dopravy. Podle něj by k infrastruktuře nediskriminační měly mít přístup všichni uživatelé letiště. Podle ministerstva však mezinárodní účastníci leteckých kurzů nejsou cílovou skupinou letiště. „Vnímáme obavy obyvatel žijících v okolí z možného navýšení leteckého provozu. Stávající charakter letiště Jičín odpovídá záměru ministerstva na zachování letiště jako vstupní brány do Českého ráje se sportovněrekreačním provozem, s případným výcvikem pro lokální klientelu,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

„My provozujeme letiště pouze o víkendech a svátcích, od března do října. Vedle toho normálně chodíme do práce. Pokud by tu fungovala velká letecká škola, bude provoz úplně jiný,“ varuje předseda aeroklubu Aleš Holoubek a připomíná, že se škola zajímala o možnost celoročního provozu, o zřízení pevné přistávací dráhy i o vybavení pro noční lety.

„Letiště patří státu a spravuje ho ministerstvo dopravy. Nikdo jiný tam nemůže vybetonovat dráhu nebo ho osvětlit. Ale travnatá dráha je špatná, protože když máte dráhu pevnou, dostanete letadlo dříve do vzduchu a tím i klesne hluk,“ chválí možné úpravy dráhy Olbrecht.

Proti změně vzniká petice

Lidé však v posledním týdnu podepisují na Valdštejnově náměstí v Jičíně petici za zachování současného stavu. Podle aeroklubu má už přes dva tisíce podpisů. Pro jeho pokračování v pozici provozovatele se vyjádřili také starostové.

„Množství letadel, která tu dnes létají, jsme ještě schopni strpět, ale v okamžiku, kdyby mělo narůst, byl by to pro nás velký problém. Navíc poloha letiště je vyloženě nevhodná, oba směry vzletové dráhy končí před vesnicí,“ obává se starosta Podhradí Michal Rambousek (nez.).

„Nesouhlasíme, aby letiště ve Vokšicích provozoval jiný uživatel. Věc byla schválena radou města a opírá se o zájem občanů k životu v klidném prostředí bez jakýchkoliv emisí,“ doplňuje starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Flying Academy se o správu letiště uchází kvůli tomu, že mu současné podmínky neumožňují v Jičíně leteckou školu provozovat. Už před dvěma lety firma koupila v dražbě od státu pozemek v areálu letiště, kde chtěla vybudovat místní zázemí.

Jenže cvičné lety jí aeroklub kvůli letité dohodě s obcemi, kterou obnovily v loňském roce, zakázal. V ní se provozovatelé letiště zavázali, že letiště bude sloužit jen pro sportovní a rekreační létání, motorové letouny nad 600 kilogramů budou létat jen přes den s polední pauzou, a to v minimálním počtu letů. Podle dohody se nemá měnit režim na letišti a počty pohybů letadel mají odpovídat současnému ročnímu průměru. Flying Academy přitom používá Cessny s váhou 750 a 1 050 kilogramů.

Aeroklub umožňuje létat jen některým

„My se nesnažíme získat provozování za každou cenu, máme pobočky po celém světě. Ale místní aeroklub to letiště spravuje způsobem, který neumožňuje ostatním tam létat. Přitom jde o veřejnou infrastrukturu státu,“ tvrdí Olbrecht, jehož firma má základny v Praze-Letňanech, Brně-Březí, Vídni, v amerických městech Miami a Los Angeles nebo v indickém Gurugramu.

Podle něj navíc sám aeroklub dohodu porušuje, když na letišti dává prostor společnosti Tec-air svého člena Romana Koudelky, která kurzy také nabízí.

„Nejsme byznysová firma, máme i jiné zaměstnání a za to, co vyděláme, postavíme třeba nový hangár. Pilotní výcvik děláme na letišti v Mnichově Hradišti a v Hradci Králové. Tady jsme létali jen plachtařsky nebo na ultralightu,“ odmítá nařčení Roman Koudelka.

Aeroklub naopak viní Flying Academy z toho, že na letišti začala stavět zázemí bez platného povolení. Jde o dva lodní kontejnery, mezi nimiž vzniká konstrukce se zastřešením.

„Stavba hangáru Flying Academy začala bez našeho povolení. Následně podali žádost, což je ale normální praxe. Dodatečné stavební povolení získali a nyní je věc na ministerstvu dopravy, které řeší odvolání,“ potvrzuje pochybení mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Obavy ze studentů

V petici píše aeroklub také o údajně rizikových studentech z východu nebo o obavách z leteckých incidentů.

„Mnohem větším rizikem pro občany je extrémně vysoký počet leteckých incidentů a nehod, které tato společnost má. Nepochybně je třeba zmínit i další vážné riziko, a tím je vazba společnosti na východní státy a s tím spojená možná rizika bezpečnosti státu,“ uvádí Aleš Holoubek

„Všechny pobočky máme na západ od Jičína, naše studenty prověřuje BIS. Jestli máme vyšší počet incidentů, to si nemyslím,“ odmítá Olbrecht.

„Samozřejmě nějaké množství incidentů mají, ale nevybočuje to ze standardu dalších podobných společností. Jde o to, že mají určitý objem, kolik toho nalétají,“ vyjadřuje se náměstek ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák.

Flying Academy o svých plánech před časem jednala na úřadě v Podhradí. Když narazila na odpor místních, plány přehodnotila. Původně chtěla v Jičíně vybudovat zázemí pro servis letadel, pro doplnění paliva a výuku. Piloti v kurzech měli létat z Prahy do Jičína, tam přistát a později letět zpátky. Podobně dnes škola působí na letišti v Mnichově Hradišti.

„My létáme z Prahy a dostupnost do Jičína je složitá. Tam se nemělo jednat o trvalou školu. Chtěli jsme, aby piloti měli různé trasy. Když nám občané řekli, že se jim to nelíbí, změnili jsme projekt na tři domy, které by měly dole hangár a nahoře obytnou nebo kancelářskou část,“ říká Radim Olbrecht.