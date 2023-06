Armáda v Hradci povozila po nebi hendikepované. Z Kbel dorazila Casa a turbolet

Vojenský dopravní letoun CASA C-295 na hradeckou akci pilotoval major Jakub V. „Open Skies for Handicapped je unikátní akce, na které obvykle svezeme vojenskými letouny desítky hendikepovaných lidí z celé ČR. Odměnou nám jsou projevy upřímného vděku a nadšení ve tvářích lidí, kteří neměli tolik štěstí v životě jako my ostatní, kteří si to často neuvědomujeme,“ shrnul své zkušenosti s hradeckou charitativní akcí.

Základna v Praze-Kbelích do Hradce Králové poslala ještě druhé letadlo L-410 Turbolet. „Kromě přepravy cestujících a nákladu plní L-410 také úkoly pro okamžitý letecký zdravotnický transport orgánů, ale také třeba výsadky výsadkářů nebo výcvikové lety. Speciální verze L-410LG provádí fotogrammetrické lety,“ vyjmenoval způsoby využití tohoto stroje jeho pilot kapitán Michal R.

Kromě letadel čekala na návštěvníky i kulturní vystoupení. Program avizoval hudební skupiny jako například Lejzy Beans, Brass Avenue či the Golden Sixties. Z nehudebního programu byla na místě například i policie s ukázkou svých činností, modeláři nebo motokaskadéři. Pro malé návštěvníky nachystali pořadatelé skákací hrad, malování na obličej, vystoupení klauna a turistický vláček pro vyhlídkové jízdy po areálu letiště.

Zajímavostí letošního ročníku byly ukázky ultralehkých letadel přizpůsobených pouze pro ruční řízení.

„Lidé se zdravotním postižením si mohou prohlédnout nejen naše město tak, jak ho možná neviděli,“ uvedl ještě před akcí pořadatel a ředitel Leteckých služeb Hradec Králové Pavel Rind. V minulosti se podle něj letadly prolétlo už sedm tisíc návštěvníků.