Lesní divadlo spolkla příroda. Hradec jej oživí a přidá otočné jeviště

Proměna areálu, který si už dávno vzala zpět příroda, by mohla stát až kolem osmi milionů korun. Má tu být otočné jeviště, lavičky pro publikum, zázemí s technikou. Ambiciózním plánem radnice je mít tu stálou letní kulturní scénu otevřenou pro divadelní soubory a spolky i nejrůznější hudební a jiné společenské akce.

Prvorepublikové lesní divadlo, které nakrátko obnovilo provoz v 70. letech, vůbec není lehké najít. Je velmi dobře ukryté asi 300 metrů od hájovny směrem k rybníku Kříž.

V mírném svahu však lze dodnes rozeznat, kde dříve stálo hlediště s asi 30 řadami laviček. Z nich zbyly betonové základy a uřezané trubky. Prý se sem vešlo až tisíc diváků. V hledišti za dob starostů Františka Ulricha a později Josefa Pilnáčka volně rostly stromy.

Nyní je tu regulérní les. I základy jeviště včetně pozůstatků dvou schodišť jsou zřejmé. Schody jsou pokryté mechem, stromy rostou i na terase ve svahu, jež sloužila coby jeviště. Přestože areál leží několik metrů od stezky ke kamennému pomníčku z roku 1890, lze jej snadno minout bez povšimnutí.

Premiéra s Klicperou?

To se však má nejpozději do roka změnit. Vzhledem ke stavu lesního divadla nelze mluvit o obnově, spíš o rekonstrukci staré tradice.

Stavba to bude zcela nová, byť na původním místě. Hradecká rada nedávno schválila převod pozemku do vlastnictví společnosti Městské lesy Hradec Králové, aby cesta k budování byla co nejrychlejší.

Lesníci už dokonce mají potenciálního výrobce unikátního otočného pódia, po dokončení převodu zadají projektovou dokumentaci. Ještě letos chtějí zažádat o stavební povolení a příští rok na jaře rozjet stavbu.

Hájovna Zelený sloupek (červená značka). Mezi hájovnou a rybníkem Kříž se nachází někdejší lesní divadlo. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V ideálním případě by lesní divadlo mohlo příští rok v létě začít. Město si dokonce slibuje, že premiéru by mohlo obstarat Klicperovo divadlo a u příležitosti oslav 800. výročí Hradce Králové oprášit jednu z her dramatika Václava Klimenta Klicpery.

Točna za 3,5 milionu

„Na místě bývalého divadla se již byli podívat šéfové z Klicperova divadla i Divadla Drak a myšlenka obnovy je nadchla. Vše by mělo stát kolem 7,5 milionu korun, jen samotná točna jeviště by měla vyjít asi na 3,5 milionu. Máme na něj už i poptávku. Točna by měla mít průměr 10 metrů s rychlostí otáčení metr za vteřinu a nosností 500 kilo,“ řekla Ilona Dvořáková (nez.), náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Podle ní je cílem skutečně rok 2025: „Bylo by symbolické lesní divadlo otevřít u příležitosti oslav 800 let města. Předpokládáme, že by fungovalo minimálně od května do konce srpna, bude příležitost pořádat i koncerty, loutková divadla a další uměleckou kreativitu.“

„Chybí tu snad jen parkoviště. Jedno velké vznikne u budovy Lesů České republiky, další alternativou by byla nová trasa městského vláčku,“ uvedla náměstkyně Dvořáková.

Unikát každým coulem

O zapomenutém divadle vyšla zmínka před 14 lety, kdy se na pultech objevila precizní knižní monografie s názvem Pohled do historie Nového Hradce Králové.

„Tehdy jsem se o divadle dozvěděl i já. Zaujalo mne to, říkal jsem si, že by to stálo za obnovu, ale měl jsem představu jednoduchého divadla,“ uvedl ředitel městských lesů Milan Zerzán.

Když s tímto nápadem přišel na radnici, postupem času se narodila myšlenka otočného pódia.

„A mělo by to být vážně něco extra, protože jsme zjistili, že od roku 1986 nikde v republice nic podobného nevzniklo, naposled se to podařilo v Týnci nad Vltavou. Myslím, že i finančně se to dá udýchat,“ doplnil šéf městské firmy, jež se nestará jen o lesy, ale také o Stříbrný rybník a zvířecí útulek.

„Všichni mi říkají, jaká to bude bomba. Měl jsem tu například lidi, kteří dělají Shakespearovské slavnosti. Říkali, že tento projekt by byl jejich splněným snem. Tak velkým zájmem jsem překvapený. Když se vše podaří, v říjnu bychom mohli zažádat o stavební povolení a na jaře zrealizovat poměrně rychlou stavbu hlediště, pódia, altánku s občerstvením a zázemí. Jde spíš o rychlost úřadů, protože samotná stavba je docela snadná skládačka. Podle mě se to dá stihnout,“ řekl Milan Zerzán.

„Chce to kvalitní program“

Letní scénu by někdo musel provozovat a věnovat se jí také dramaturgicky. Zatím se mluví o Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS).

Letní divadelní sezona by v Hradci byla novinkou. Klicperovo divadlo o lesní unikát neskrývá zájem.

„Jednali jsme s panem Zerzánem a těšíme se. Chtěli bychom spolupracovat i s dalšími hradeckými organizacemi, abychom dali dohromady kvalitní program. Samozřejmě záleží na možnostech jeviště i technického zázemí, ale již máme vyzkoušeno, že některou techniku můžeme provozovat i venku. Hráli jsme tak například v Broumově, kde jsme si stavěli i vlastní scénu na míru,“ uvedl mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.