Legendy nebes nabídnou v Hradci leteckou show s Šonkou i Baťovou Electrou

Výstava letecké techniky a historických vojenských vozidel je samozřejmostí, která tolik nepřekvapí, ale hvězdné obsazení a akce přímo na nebi, to už je něco jiného.

Vždy, když se v Hradci konala přehlídka CIAF, nejvíce fanoušků vzrušil přílet nebo aspoň přelet bojové formace Gripenů. O ten se armáda postará opět. Dvojice JAS-39 Gripen nad městem zase zaburácí.

Legendy nebes však slibují ještě slavnější stroj. Bude to jedna z posledních rozluček s gigantickým a věhlasným vrtulníkem Mi-24. Česká armáda se po 45 letech rozhodla tyto sovětské veterány nahradit bitevníky americkými.

Pro Mi-24 to na zdejším letišti bude jedna z posledních veřejných ukázek, definitivně se rozloučí asi o měsíc později při dnech NATO v Ostravě.

Dvoumotorová helikoptéra sloužící k podpoře pozemních sil, ničení nepřátelských tanků i k přepravě svede souboj s americkým protivníkem AH-1S Cobra a zblízka bude k vidění i na zemi.

Mimochodem právě „kobra“ byla nasazována ve Vietnamu, Afghánistánu či Iráku a tento bitevník, a tak přímý soupeř Mi-24 patří ke klenotům hradecké pořadatelské flotily Heli Czech.

Ozdobou hradecký MiG-15

V sobotu 5. srpna vzlétne i další hradecký opečovávaný skvost - jediný letuschopný exemplář legendární stíhačky MiG-15UTI. Aero Vodochody těchto strojů sice v licenci vyrobilo od roku 1954 více než šest tisíc, ale hradecký MiG přicestoval až před deseti lety z kalifornského leteckého muzea.

Ve Vodochodech byl vyroben v roce 1955 a až do roku 1990 létal ve službách polské armády na základně Biała Podlaska u běloruských hranic. V kokpitu kdysi létal i první polský kosmonaut Mirosław Hermaszewski.

V roce 2013 tento letoun koupila společnost Czech Flying Legends, na trupu nese číslo 2514, které kdysi patřilo stejnému stroji působícímu až do roku 1982 ve stíhacím bombardovacím leteckém pluku v Hradci Králové.

Baťova Electra i stroj Nočních čarodějnic

Na nebi se však představí i další legendární letouny, z těch nejmladších například proudový stroj Aero L29 Delfín navržený a postavený v Československu. Do Hradce přiletí delfín ze Slovenska a jeho piloti předvedou letovou ukázku s kouřovým efektem.

Velkým lákadlem bude americký dolnoplošník Lockheed Electra L-10A. Jde o osobní letoun J. A. Bati, opět jediný létající kus na světě. Tento typ letounu proslavila Amelie Mary Eahartová. Ta se sice stala první ženou, která s Electrou přeletěla Atlantik, ale při pokusu obletět celý svět nad Tichým oceánem zmizela.

Ze stejné doby – tedy z 30. let 20. století – pocházejí i další hvězdy, třeba sovětský dvouplošník Polikarpov Po-2 a československý Přikryl-Blecha PB-6 Racek.

CIAF si vybírá přestávku Ani letos se hradecké letiště nemůže těšit na festival HelicopterShow ani na záříjovou přehlídku CIAF. Czech International Air Fest se v Hradci naposled představil v roce 2019, pak tradici přerval covid a loni válka na Ukrajině i růst cen paliv. Tisíce diváků vždy lákala i HelicopterShow. Už loni se však akce změnila na neveřejnou.

Polikarpov je s počtem přes 40 tisíc kusů pravděpodobně nejvíce vyráběným letadlem na světě. Kromě jiného jej proslavil 46. ženský pluk sovětského letectva, který si za noční nálety vysloužil přezdívku Noční čarodějnice.

Ozdobou hradecké show bude i americký Mustang - Excalibur, jeden z nejlepších stíhacích letounů v druhé světové válce, tedy legenda. Jednomístný bojový letoun byl nejčastěji využíván k doprovodu amerických bombardérů na letech do Německa nebo do Japonska a účastnil se také následné korejské války. „Hradecká“ stíhačka byla vyrobena v roce 1945 v továrně North American v Dallasu a v americké armádě sloužila až do roku 1963.

Správná letecká show se neobejde bez exhibičních seskoků či akrobacie. Na Legendách se bude skákat ze tří vrtulníků a údajně to bude největší seskok parašutistů z civilních vrtulníků v republice. V Hradci vystoupí i mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka nebo slavný Flying Bulls Aerobatic Team.

Kromě programu ve vzduchu či na zemi, zaměřeného také na děti, nabídne přehlídka i muziku – koncerty Krucipüsk, AC/CZ, skupiny Všichni Svatí nebo ABBA Stars.