Splavnění Labe z Hradce do Josefova nebude, plány potopil střet zájmů

Studii, která posoudí technickou i ekonomickou stránku splavnění Labe mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Josefovem, zadala rada v dubnu. Stejný orgán však nyní výsledek tendru zadupal. Důvod je trpký a vzbuzuje podezření ze střetu zájmů.

Veřejnou zakázku totiž vyhrál Středoevropský institut pro rozvoj dopravy (SIRDO) se společností Aquatis. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale to by institut nesměl vést exministr dopravy Vladimír Kremlík, podle opozice současný poradce náměstka hradeckého primátora Jiřího Bláhy (ODS).

Institut si za studii proveditelnosti chtěl účtovat 539 256 korun bez DPH. Další statisíce z pokladny Hradce měly stát konzultace se stejnou firmou ke stavbě železniční dvoukolejky do Opatovic a k budování vysokorychlostní trati na Polsko. Ani tyto peníze však přes radu města neprošly.

„Je to předvolební kydání hnoje“

Zatímco někteří zastupitelé a radní považují provázanost Bláhy s Kremlíkem přinejmenším za podivnou a podezřelou, náměstek primátora popírá, že by bývalý ministr měl být jeho poradcem.

„Dlouhodobě naplňuji svá předsevzetí: napravovat hradecké resty z minulosti. Bohužel jsem si neuvědomil, že v předvolebním boji jde logika stranou. I proto jsme se dočkali lží o poradcích, kteří nejsou mými poradci. Pokud má někdo důkazy o páchání trestného činu, ať je doloží příslušným orgánům. Samozřejmě, že se nic takového nestane, my se ale prostě musíme smířit s předvolebním kydáním hnoje, do kterého se s radostí zapojují i nezávislé osobnosti,“ napsal Bláha na svůj Twitter, když mu rada studii o turistickém splavnění Labe neschválila.

Stopku pro podezřelou Kremlíkovu zakázku považuje opozice za jediné možné řešení. „Město si najme zbytečného konzultanta, aby se zabýval nesmyslným splavněním Labe. Konzultant vytvoří sám sobě práci a vyhraje zakázku na zpracování studie. Rada města se naštěstí zalekla a panu Kremlíkovi zakázku nepřidělila,“ okomentoval veto rady Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Projekt splavnění končí?

Co teď s nápadem na splavnění bude dál, není jisté. Optimisté včetně primátora Alexandra Hrabálka (ODS) v plánu viděli velký turistický potenciál, který by v ideálním případě byl financován státem.

Inspiraci hledali v Baťově kanálu, tedy v průplavu mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi. Pesimisté proti tomu poukazovali na to, že toku Labe by se měl vrátit přírodní charakter a nikoli jej naopak přetvářet, a v lodičkách pro turisty nevidí ani příliš velký ekonomický smysl.

„Zhotovitel nebyl radou města schválen, tím pádem pro mě ta soutěž skončila,“ řekl Bláha.

Proti schválení studie se postavil i náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek (ANO). Důvodů podle něj bylo více, nejen podezření ze střetu zájmů.

„Rádi bychom viděli, aby to buď prostřednictvím Správy vodních cest financoval stát, nebo aby to byla dohoda mezi krajem, městem a dalšími zapojenými obcemi. To splněno nebylo. Další věc, která nás trápí, je přístup Povodí Labe k oblasti náplavek. My na jednu stranu chceme rozvíjet tento druh turistiky, ale státní organizace nás tlačí k tomu platit víc a víc za stavby, které jsou na břehu, nebo za akce, které se na městem zrekonstruovaném území konají. Ty věci by se měly vyjasnit najednou, aby se nestalo, že vybudujeme přístaviště a pak přijde Povodí Labe a vyiinkasuje několikanásobné částky,“ připomněl Marek nedávné zdražení nájmů pro přístaviště, mola, kempy nebo kluby vodních sportů až o stovky procent.

„Jen si s ním povídám"

Ačkoli rada města byla jiného názoru, tím hlavním důvodem pro neschválení vítěze tendru se stala zainteresovanost Vladimíra Kremlíka. „My máme tým lidí, kteří mají evropské zkušenosti, to je naše přidaná hodnota proti úředníkům,“ uvedl Kremlík.

Jiří Bláha jen opakuje, že exministr jeho poradcem není ani v souvislosti s objednávkami konzultace v oblasti dopravních projektů.

„Pan Kremlík není mým poradcem, jen mým známým. V některých věcech mi radil, ať šlo o zdvoukolejnění, o záležitosti souvisejícími se splavněním, případně o vysokorychlostní železnici. To je vše. Tak jako si teď povídám s vámi, čas od času si povídám i s ním,“ reagoval na kritiku Bláha.

Říká, že on sám není odborníkem ani na železniční, ani na vodní dopravu: „Nemyslím si, že by takovým vrcholným odborníkem byl někdo tady v Hradci Králové. Ptal jsem se tedy, jací odborníci by mi ve věcech modernizace železničního uzlu Hradec Králové a zdvoukolejnění mohli poradit. Ta témata jsou velice rozsáhlá. Například o vysokorychlostní železnici v minulosti nebylo ani se státem, ani se Správou železnic jednáno, a proto se realizace oddálila o 20 let.“