Výzvy zabraly: Na Kuksu jsou místo turistů ledňáčci a srny

„O víkendu vás přijelo čtyři sta. Mnozí bez roušek a ve skupinách. Teď není čas na výlety. Kuks na vás počká. Stojí už tři sta let,“ stálo ve výzvě.

Na návštěvníky apelovali i policisté, kteří slibovali kontroly dodržování opatření přímo na frekventovaných místech. A přestože Kuks patří k nejoblíbenějším, muži zákona by tam byli naprosto zbyteční. A to i navzdory nádhernému počasí.

V ulicích malebné obce nebyl v sobotu po obědě nikdo, parkoviště byla prázdná. U toho v údolí řeky Labe poletoval nad hladinou ledňáček, v sousední zahradě s krásným výhledem na barokní památku si na dřevěné židli četl noviny jeden z místních obyvatel.

„Dělala se nějaká opatření, tak asi proto je tady takový klid, jinak si to nedovedu vysvětlit. Jsme určitě spokojení. Minulý víkend jsme se jenom divili a říkali si, že je všude zavřeno, a tady u nás jsou procesí, jako kdyby byl normální stav. Teď to je úplně něco jiného,“ pochvaloval si Jaroslav Plášil z Kuksu.

V tu chvíli seděl na lavičce ve stráni pod hospitálem jediný cyklista, z dálky se po louce blížila rodina s malými dětmi. A podobný obrázek se naskytl i včera. Několik párů bylo v bylinkové zahradě ve vzorných rozestupech a s rouškami, sem tam se objevil cyklista, vinohrad byl rovněž prakticky prázdný.

„Je znát, že informování udělalo svoje. Oproti dvěma předešlým víkendům bylo návštěvníků skutečně výrazně méně. Šlo o jednotlivce nebo rodiny, které přijely za sluníčkem. S žádnými skupinami návštěvníků se tentokrát nesetkáváme. Myslím si, že je takovéto vzájemné chování velmi rozumné,“ ocenil kastelán Libor Švec.

„Zdá se mi, že tím, že je u nás méně lidí, je tady naopak živěji co se týká zvířat a přírody. Málokdy jsem zaznamenal srnky hned vedle areálu a myslím si, že i ptactvo zdejší klid ocení a má vhodné podmínky k zahnízdění,“ dodává Švec.



Při zamyšlení nad otázkou, zda mu tím návštěvníci udělali radost, bylo znát, že vzhledem k naprosto neobvyklé situaci není jednoduché najít správná slova: „My jsme samozřejmě rádi, když k nám lidé chodí. Ovšem za běžných podmínek. Nedá se tak říci, že by nám udělali radost tím, že nepřijeli. Doporučení nejen z naší strany jsou právě kvůli péči o návštěvníky. Pokud nepřijedou, je to v této době dobře zejména pro ně. Věřím, že to ještě vydrží a brzy k nám budou moci opět přijet.“

Podle starosty Kuksu Jiřího Berana bylo v obci překvapivě klidno i v posledních všedních dnech.

„Myslím si, že si lidé vzali výzvy k srdci. Chápu, že je krásně a chtějí ven, ale situace je mimořádná. Je to nepříjemné pro všechny. Návštěvníky nechceme odrazovat a budeme se na ně těšit, až to pomine. Cestovní ruch je pro nás samozřejmě velice důležitý. Život u nás je s ním úzce spojený,“ vysvětlil Beran.

V hospitálu, jehož interiéry jsou stejně jako všechny památky v zemi zavřené, ovšem venkovní prostory zůstávají přístupné, se nyní věnují údržbě a péči o zahrady. „Nadále pokračujeme v péči o památku včetně generálního úklidu a údržbových prací, jako jsou výmalby interiérů a podobně. Všechno pochopitelně probíhá v omezeném režimu, podobně jako všude jinde,“ přiblížil kastelán, který sám v zahradě přikládá ruku k dílu.

Část lidí mu totiž chybí: „Dvě zahradnice jsou na ošetřování, další zahradník má střídavou péči. Nicméně v zahradě pracuji i já se svojí manželkou a dalšími lidmi, kteří nejsme zahradníci. Zapojují se i kluci z pokladny, správce depozitáře nebo průvodce, pomáhá pracovnice pro vztahy s veřejností. Já třeba zrovna okopávám ovocné stromky. Údržbář s technickým pracovníkem zase připravují záhony a opravují lavičky, uklízečky intenzivně pracují v interiérech. Mají na to více času, než kdyby uklízely i po návštěvnících. Práce máme i v tomto nestandardním režimu dost.“

V sobotu se měl v Kuksu běžet oblíbený maraton, jehož termín se přesunul. „Už víme, že na konci dubna nebudou zahradnické trhy a na konci června Slavnosti koní. Uvidíme, jak to bude s dalšími akcemi,“ doplnil s hořkostí v hlase Švec.