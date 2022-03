Menší areály končí, Pec či Špindl jedou dál. Lyžovat se bude i do Velikonoc

Stále výborné sněhové podmínky, žádné fronty u pokladen, slunečné počasí, jarní teploty a lyžování za nižší ceny. Tak to v závěru sezony vypadá ve východočeských skiareálech.

V největším krkonošském SkiResortu Černá hora-Pec provoz ukončila menší střediska. V neděli lyžaři naposledy vyrazili do Černého Dolu, Svobody nad Úpou a Velké Úpy.

Nadále se lyžuje v Peci pod Sněžkou a na Černé hoře, kde zůstává otevřeno více než 20 kilometrů sjezdovek. Leží na nich stále kolem metru sněhu. „Předpokládáme, že na hlavních sjezdovkách sezona potrvá až do Velikonoc, pokud to podmínky dovolí a bude o lyžování zájem,“ sdělila mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Na večerní lyžování mohou lidé vyrazit do Pece pod Sněžkou na Javor už jen o víkendech. Sezonu ukončila většina skibusových linek, v Janských Lázních je mimo provoz dětská lokalita Formánky. Ceny skipasů zakoupených online začínají na zhruba 700 korunách.

Plán postupného utlumení lyžařského provozu zveřejnil také Špindlerův Mlýn, na zdejší sjezdovkách leží až půl metru sněhové pokrývky. Lanová dráha ve Svatém Petru pojede denně do 10. dubna, na Hromovce se bude ve stejném režimu lyžovat do 3. dubna, sjezdovky se ještě naposledy otevřou druhý dubnový víkend.

Minimálně do konce března zůstanou v provozu areály Medvědín a Horní Mísečky. Na Labské sezona skončila o víkendu. V předstihu zakoupený jednodenní skipas se v internetovém obchodě dá v závěru sezony pořídit už za 500 korun.

Kvůli covidovým restrikcím přišlo největší zimní středisko v Krkonoších ve srovnání se sezonami před pandemií o zhruba pětinu návštěvníků. Chyběli především zahraniční lyžaři.

„O Vánocích a na silvestra ještě byla česká klientela schopná vykompenzovat zahraniční výpadek. Obrovský propad návštěvnosti byl v lednu, který je hodně postavený na polských a německých prázdninách,“ řekl ČTK ředitel skiareálu René Hroneš. Po únorovém uvolnění covidových opatření podle něj návštěvnost výrazně vzrostla a pomohla vykrýt lednové ztráty.

V Malé Úpě se bude lyžovat do první dubnové neděle, na sjezdovkách leží 70 centimetrů sněhu. Návštěvníci koupí skipas na pokladnách s třicetiprocentní slevou, v internetovém obchodě ušetří 40 procent. Jednodenní permanentka koupená online dospělého vyjde v závěru sezony na 620 korun.

V sobotu se v areálu Pomezky uskuteční 6. ročník Maloúpského Woodstocku, při kterém budou účastníci v kostýmech ze 60. let přejíždět jezírko na sjezdovce.

Tři sjezdovky a jeden vlek zůstávají v provozu v Mladých Bukách u Trutnova, na svazích leží kolem půl metru sněhu. V pátek ukončí sezonu lyžařská škola. Velmi dobré podmínky přetrvávají také v Herlíkovicích u Vrchlabí, které mají před sebou poslední lyžařský týden sezony. „Otevřeno je 10 kilometrů sjezdovek, jedou obě lanovky a tři vleky,“ sdělil ředitel skiareálu Michal Hošek.

Jarní lyžování pokračuje na Benecku, kromě lanovky Kejnos jsou v provozu vleky Liška, Barka a Havrland. Na víkendový provoz, který začíná v pátek večerním lyžováním, přešel skiareál v Dolním Dvoře. Sezonu ukončí první dubnový víkend.

Sezonu už ukončili o víkendu v Prkenném Dole v Žacléři nebo ve Skiareálu Vrchlabí Kněžický vrch. Nejezdí se už ani v Petříkovicích u Trutnova. Poslední lyžování bylo o víkendu ve Ski Kamenec Teplice nad Metují.

Sněhu je spousta, rozhodne zájem lidí

V Deštném v Orlických horách sice skončilo večerní lyžování, ale v provozu zůstávají obě lanovky a na konci týdne by se opět mohly rozjet i vleky. Za celodenní skipas lyžaři zaplatí 520 korun.

„Plánujeme, že se bude lyžovat do 3. dubna. Pokud budou dobré podmínky, tak víkendový provoz posílíme vleky. Lyžařské podmínky jsou výborné, na hlavních sjezdovkách leží zhruba 70 centimetrů sněhu. Díky tomu, že v noci jsou teploty kolem nuly, tak sjezdovky zůstávají celé dopoledne přimrzlé a tvrdé,“ informoval šéf střediska Petr Prouza.

Podle něj byla březnová návštěvnost střediska velmi dobrá, s koncem jarních prázdnin očekává mnohem nižší zájem. V sobotu je v Deštném na programu tradiční Rampušák. Až pětičlenné týmy budou na vlastnoručně vyrobených obojživelných plavidlech sjíždět svah a překonávat osmimetrovou vanu plnou vody.

Ceny vedlejší sezony začaly ode dneška platit také v Říčkách v Orlických horách, kde jezdí šestisedačková lanovka s bublinou a otevřené jsou všechny tratě. Nejprodávanější skipas vyjde na 640 korun.

Podle ředitele skicentra Jana Duffka se bude lyžovat určitě do konce tohoto týdne a ještě první víkend v dubnu. „O tom, jestli příští týden pojedeme i v pracovní dny, teprve rozhodneme. Sněhu je spousta a lyžovat by se mohlo klidně do Velikonoc, ale záležet bude na zájmu návštěvníků,“ řekl.