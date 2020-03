Řidič jel několik kilometrů po lyžařské cestě v Krkonoších, kam auta nesmějí

Auto stálo na trase mezi Pecí pod Sněžkou a Malou Úpou v 1. zóně parku, tedy nejpřísněji chráněné oblasti.

„Na trase lyžařské cesty strážci zaregistrovali tento vůz, řešíme to jako přestupek. Zjišťujeme, kdo to byl a proč tam byl. Jezdit po upravených lyžařských trasách je bezohlednost. Je to místo, kam bez povolení nemáte právo vjet. Takové věci se bohužel stávají,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle správců je to jeden z nejčastějších přestupků, který musí během roku řešit, v zimě je to však přece jen určitá kuriozita.

„Po sněhu musel je tímto autem asi čtyři kilometry. Umožnil mu to fakt, že sněhu je letos málo, tím pádem se tam ‚neutopil‘. V těchto místech se běžně i čtyřkolka zahrabe. Evidentně tam auto podle čerstvých stop nestálo dlouho,“ poznamenal mluvčí.



Jeden z mediálně nejznámějších podobných případů se stal před pěti lety v Obřím dole. Čtyřiadvacetiletý řidič se pokusil ve starším sportovním autě první zónou Krkonošského národního parku vyjet na Sněžku po cestě, která je určená pouze pro pěší. Zhruba po dvou kilometrech se v jedné z otáček v těžkém terénu zasekl, takže ho museli vyprošťovat hasiči. Mladík tehdy iDNES.cz řekl, že se nechal vyhecovat kamarády.