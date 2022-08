Přestavba křižovatky Mileta se blíží, Hradec si musí pospíšit s povolením

S rekonstrukcí křižovatky Fortna se doprava v Hradci popasovala překvapivě snadno a bez větších komplikací.

Za 13 měsíců však nedaleko odtud začne proměna křižovatky Mileta, z níž mají dlouhé roky těžkou hlavu nejen město a kraj, ale i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jde nejen o proměnu kritického křížení Sokolské a Zborovské ulice, ale i zcela nové napojení fakultní nemocnice a Benešovy třídy.

Zatímco ŘSD už má dvě pravomocná stavební povolení a u dalších dvou čeká, až uplynou odvolací lhůty, Hradec ještě ani nepožádal o stavební povolení pro připojení fakultní nemocnice. Připojení, tedy Mileta 2, se však má nejen soutěžit s velkou Miletou, ale hlavně společně realizovat.

Radnice zdržení přiznává a musí spěchat.

„Mrzí mě to, ale urychlit to nešlo. Snažíme se získat stavební povolení na napojení fakultní nemocnice a já pevně věřím, že splníme termín tak, abychom stavbu mohli ŘSD předat a oni mohli stavět společně s Miletou. Problémy nastaly kvůli zasakování i kolizi s majetkem státu, tedy potřebnými pozemky. Potřebovali jsme souhlas ministerstva zdravotnictví. Myslím, že tyto problémy se už podařilo vyřešit a teď jde jen o dokončení dokumentace,“ řekl Jiří Bláha (ODS), náměstek primátora pro oblast investic.

Start příští rok v září

Harmonogram už je znám a na spěch města se sháňkou stavebního povolení nehledí. Prováděcí dokumentace by měla být hotova v říjnu, příští rok v březnu má být vypsáno výběrové řízení, na září je naplánovaný začátek prací a vše má trvat do konce roku 2025. Z dokumentace pro stavební povolení vyplývá, že odhad nákladů je 388 milionů bez započtení DPH, konečnou cenu však stanoví až tendr.

„Na stavbu I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta jsou čtyři stavební povolení. Dvě máme už v právní moci, dvě jsou vydána a čekáme na nabytí právní moci,“ upozornila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Se synchronizací se počítá nejen kvůli co nejmenším dopravním komplikacím při stavbě Milety 1 až 3, ale ŘSD, kraj a město si mezi sebe rozdělí i náklady. Hradec má v rozpočtovém výhledu pro roky 2023 a 2024 na Miletu připravených 170 milionů korun.

Nové pruhy a čtyři podchody

Nový odbočovací pruh bude například ve směru od mostu u soutoku na Moravské Předměstí, další pruh přibude na Zborovské, chodci a cyklisté budou mít k dispozici čtyři podchody.

Křižovatka v režii města pak bude stát na místě parkoviště u záchranné služby a připojí Benešovu třídu i plánované komerční centrum. V plánu je odtěžení navážky na konci bulváru, kde silnice už desítky let přechází v provizorní panelovou cestu, které se přezdívá jeřábová dráha. Třetí křižovatka se postará o napojení nemocnice.

19. ledna 2021

Spěch města na stavební povolení své křižovatky má zabránit dalšímu posunu. Vždyť ještě na začátku loňského roku ŘSD opakovaně tvrdilo, že nezačne v listopadu 2022, ale již v květnu. Nejnovější termín zní září 2023.

Projekt skáceli, stěžuje si architekt

Na napojení nemocnice a Benešovy třídy pracoval tým architekta Františka Křeliny. Ten tvrdí, že nynější shon a paniku si město mohlo snadno odpustit. V „mašličkách“ bylo totiž připravené trochu odlišné napojení nemocnice.

„To nové mě vytáčí. Od roku 2010 jsem na tom pracoval, bylo to vyprojektované a projekt měl připravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dodnes nevím, z jakého důvodu se to na poslední chvíli skácelo a dělá se to jinak a podle mého názoru i hůř. Do budoucna bude toto napojení dělat problémy,“ řekl František Křelina.

„Naše řešení umožňovalo nejen parkovací dům, ale vedle něj i další povrchová parkovací stání. Stavební povolení už dávno mohlo být, kdyby do toho někdo nehodil vidle. A právě z toho důvodu mě projektovat pro Hradec už opravdu nebaví,“ uvedl František Křelina, jehož tým pracoval i na napojení Benešovy třídy přes Domečkovu ulici. Také tyto plány však město nakonec přehodnotilo.

Ostatně i křižovatka Mileta měla původně vypadat úplně jinak: ŘSD pracovalo s variantou obří mimoúrovňové křižovatky se čtyřpruhovým podjezdem.

„Ten nynější projekt Milety je rozhodně lepší. Představte si podobně obrovskou křižovatku, jako je u Opatovic, uprostřed Hradce. Navíc to bylo příliš drahé a křižovatka by úplně zkazila pohled na historické město,“ upozornil Křelina.