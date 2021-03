Vedení Hradce je v rozkladu, krize zasahuje úřad i rozjeté projekty

Obyvatelé mohou sledovat rozklad vedení města v přímém přenosu už od podzimu.

Jen špičkou ledovce je přitom odvolání náměstkyně pro majetek Věry Pourové (ANO), náměstka pro školství, sociální oblast a majetek Martina Hanouska (Změna a Zelení) nebo zastupitele pro územní plán Jiřího Langera (ANO).

Dlouhé hádky vyústily v rozvrat koalice ANO - ODS - Změna a Zelení. Dohromady s covidem to ohrožuje řadu projektů, složité je to i pro úředníky.

„Poslední rok to bylo peklo na zemi. Atmosféra na pracovišti zhoustla přesně s krizí ve vedení města. Museli jsme plnit nesmyslné úkoly, které někdy končily v koši. Chování zodpovědného náměstka k nám i naší práci, to muselo vyústit v logický odchod některých z nás z magistrátu,“ popisuje pod podmínkou anonymity jeden z bývalých vysokých úředníků na radnici.

Ať už to bylo kvůli pochybení investičního odboru, případně kvůli nekomunikaci s odborem školství, ve zbytečných problémech se ocitl projekt rekonstrukcí mateřských škol Lužická, Třebechovická a Sluníčko. Kvůli chybám nebo nečinnosti totiž reálně hrozila ztráta 20milionové dotace.



Práce pro dočasného náměstka?

Post náměstka pro správu městského majetku byl neobsazen dva měsíce. Byť nový náměstek Pavel Marek (ANO) bude funkci zastávat nejspíš jen dočasně, nedostatek práce mu nehrozí.

Okamžitě po nástupu do úřadu musel hasit například situaci v hokejovém klubu, kterému šlo o splnění podmínek extraligové licence.

„Některé projekty čekaly jen na ustavení nového náměstka. Měli jsme schůzku odboru, na které jsme projednávali asi 200 bodů, které je potřeba řešit. Rozhodovali jsme, které mají absolutní prioritu a které naopak musí počkat. Nejkritičtější jsou projekty, kde je potřeba něco okamžitě rozhodnout, co ohrožuje fungování organizace anebo přijetí dotace,“ popisuje Marek.

Gesci po Hanouskovi nikdo nepřevzal

Po odvolání Martina Hanouska usnuly další plány. Mohou to být zdánlivé maličkosti jako funkce městského dendrologa, vykácení porostů a vyřešení majetkových sporů kolem rybníčku v lokalitě na Mlejnku, ale také zásadní otázky spojené s fungováním nově zřízené organizace města.

Zapsaný ústav má provozovat odlehčovací službu v Honkově ulici, což představuje obrovský sociální projekt za více než 115 milionů korun.

„Dosud ode mě gesci náměstka nikdo nepřevzal. Nikdo o to ani neprojevil zájem,“ říká Hanousek. Ten byl odvolán s okamžitou platností minulé pondělí, kdy menšinové koalici a návrhu ODS pomohly komunistické hlasy.

Odvolání Pourové přidělalo starosti i Milanu Zerzánovi, šéfovi společnosti Městské lesy Hradec Králové. Do programu zastupitelstva se dosud nedostal požadavek na proplacení téměř tří milionů korun za sociální zařízení, vrátnici a kolobar na Stříbrném rybníce.

„Zaseklo se to na tom, jak město funguje. Vše musím řešit s úředníky, protože od prosince chybí šéf majetku. Nebyl partner, s kým bych jednal o politické podpoře,“ upozorňuje Zerzán, který peníze potřebuje na objednané mobilhomy do místního kempu.

Krize se podepsala také na stavu úředníků, leckdy ve velmi vysokých funkcích. Sedm měsíců musel být bez šéfa odbor životního prostředí. Pokusy o jmenování první vybrané uchazečky zmařilo kromě jiného i politické ovlivňování. Jen pověření šéfové vedou stavební i investiční odbor, ty se navíc potýkají s dlouhodobou personální krizí.

„Některé odbory padají také kvůli špatné atmosféře a nekomunikaci nebo špatnému přístupu politiků,“ konstatuje Hanousek.

Do toho všeho se naplno vyjednává o vytvoření zcela nové koalice, tedy i o náměstcích jakož i o postu primátora. Uvažovaná pětikoalice HDK - ODS - Piráti, Koalice pro Hradec - Změna a Zelení by měla pohodlnou většinu 23 zastupitelských hlasů, v opozici by skončili jen komunisté a hnutí ANO. Členové vyjednávacích týmů z řad současné opozice se chtějí na personální marast zaměřit co možno nejdříve.

Zastavme odliv schopných úředníků

„Například z investičního odboru odcházejí ti nejschopnější lidé, které jsme měli a kteří dokázali uřídit velké ambice. Minulá koalice zanechala nepěkný stav a řadu věcí, které nedokázala vyřešit, spíš jen prohloubit, jako třeba personální krizi na magistrátu, který zapadl do strašlivého bahna. Doufáme, že do tří až čtyř týdnů budeme mít navoleno nové vedení, že vedení magistrátu bude plně obsazené a začne konečně řešit i úplně základní problémy,“ zdůrazňuje Aleš Dohnal, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Podle kandidátky HDK na primátorku Pavlíny Springerové existuje přímá souvislost mezi stavem některých projektů či personální situací a rozpadem koalice.

„To, co se děje ve městě, dramaticky prohloubilo problémy, které existovaly. Personální politika je jednou ze zásadních věcí. Jedním z prvních kroků nového vedení města bude řešit fungování magistrátu,“ říká Springerová.

A hned nabízí recept: „Budeme se muset podívat, jak je nastaven nejen systém odměňování pracovníků, ale i kariérní postup či systém výběrových řízení. Myslím, že je nasnadě udělat si srovnání ve mzdových podmínkách pracovníků na obdobných magistrátech. Myslím, že Hradec velmi pokulhává. Je možné udělat celou řadu opatření, aby odliv schopných lidí ustal a došlo ke stabilizaci. Bez dobrých úředníků nedokážeme jako politici řídit magistrát, ten by jinak zůstal pro občany černou můrou.“