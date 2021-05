Řidičům slouží východní obchvat Jičína, další úsek je nejasný kvůli D35

Kromě dvou kruhových objezdů a nadjezdu nad silnicí třetí třídy přibyly dva podchody.

Stavbu za 210 milionů korun včetně daně postavil Královéhradecký kraj díky evropským dotacím. Dalších více než 40 milionů stály výkupy pozemků. Na nich se podílela především radnice v Jičíně.

„Silnice se majetkově připravovala od roku 2014. Nejtěžší byla poslední pětina pozemků. Museli jsme kvůli tomu iniciovat dědické řízení a majitele dohledávat v Německu. Pomáhala nám i tamní konzulka,“ líčí místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Město po nové komunikaci volalo od přelomu staletí. Podle dopravních modelů se má z centra přesunout na 3 tisíce vozidel a především několik set těžkých náklaďáků, které vozí kamenivo z nedalekého lomu. Jejich frekvence stoupla od chvíle, kdy v kraji roste pokračování dálnice D11.

„Dnes když jedete od Hradce Králové, ať se vydáte jakýmkoliv směrem, pokud nechcete, nemusíte vůbec zajet do Jičína,“ připomíná hejtman Martin Červíček (ODS).



Zatímco v centru města si mohou od dopravy oddychnout, obyvatelé Robous se musejí obrnit před zvýšeným hlukem. Kolem nejbližších domů sice vznikla protihluková stěna, ale i tak bude nárůst dopravy citelný.

Odneseme to my, zlobí se v Robousích

„Je to hezky udělané, Jičín si oddychne, akorát že to odneseme všechno my v Robousích. Sice tady je stěna, ale dřív jsem koukal z domu do krajiny, teď koukám na beton,“ neskrývá rozhořčení Jaroslav Drbohlav, který bydlí hned vedle nové silnice.



„Tenkrát jsme si asi neuvědomili, co ten obchvat pro nás bude znamenat. Uvidíme, co to udělá, až bude v provozu,“ míní předseda osadního výboru v Roubousích František Svoboda.

Obyvatelé Robous před dvěma lety sepsali petici proti další výstavbě. Nevadila jim ani tak přeložka jako spíš obchodní centrum, které roste hned u nájezdu na obchvat. Nebylo to však nic platné. Plechové haly jsou téměř hotové a dělníci teď pokládají dlažbu na parkoviště a dokončují interiéry.

„Byla to vesnička, kde byly jen baráky. Když chtěl někdo stavět, nešlo to. A nakonec tady nechali postavit takové hangáry, to tedy ať se Jičín stydí,“ supí Drbohlav.

Dokončení v nedohlednu

Na obchvat má navázat další úsek, který by měl dokončit prstenec kolem Jičína. Vést má od Valdic k silnici na Turnov. Dosud však nebyla zvolena finální varianta. Kraj pracuje se třemi verzemi a ve hře je i možnost, že by se nakonec tato část obchvatu nestavěla vůbec. To kvůli tomu, že poblíž Valdic se má obchvat napojit na plánovanou dálnici D35.

Dálniční tah z Hradce Králové na Liberec však nejspíš jen tak nevznikne. Komplikovaný je právě úsek mezi Jičínem a Turnovem, kde se silničáři dlouho nemohou dohodnout na vedení trasy ani na parametrech silnice. Z webové aplikace Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) dokonce úsek z Turnova do Úlibic zcela vypadl.

„Dlouhodobé vyjednávání o pokračování D35 na Liberecký kraj nebere konce a já měl pocit, že kraj musí něco udělat, abychom jednou v Jičíně byli bez problémů a nekončili dálnici v polích,“ obhajuje Martin Červíček, proč kraj nalil čtvrt miliardy korun do silnice, kterou má dublovat D35.

Obě komunikace má totiž u Valdic propojit dálniční sjezd a z jižní strany povedou jen asi 3 kilometry od sebe.

Radnice v Jičíně však odmítá, že by šlo o zbytečnou investici. „Právě naopak, východní obchvat bude sloužit jako přivaděč z dálnice do průmyslové zóny v Jičíně. Auta nebudou muset sjíždět až v Úlibicích. Silnice tedy bude mít význam i po dostavě dálnice,“ míní Hamáček.

Úlibický špunt

Právě vesnice Úlibice s malou okružní křižovatkou, která propojuje směry z Jičína, Krkonoš a Hradce platí za největší špunt v okolí. Křižovatka dlouhodobě nestačí, jenže její rozšíření se silničářům nepodařilo prosadit.

„Před několika lety jsme tam vybudovali bypass směrem na Hradec, ale ten nám úřady nepovolily zprovoznit. Chtěli jsme postavit také bypass od Nové Paky na Jičín, ale tam jsme narazili na vlastnické vztahy,“ vysvětluje Zdeněk Kos z hradecké pobočky ŘSD.

Úlibice může spasit jen obchvat, který má být součástí dálnice D35, jenže jeho příprava se zadrhla na požadavcích památkářů. ŘSD muselo část přeprojektovat a nyní má teprve územní rozhodnutí.

„Pokud to půjde dobře, mohli bychom se obchvatu dočkat někdy v roce 2024. Mysleli jsme, že budeme patřit k prvním úsekům na trase z Hradce, ale postup památkářů nás odsunul o rok a půl,“ lituje starosta Úlibic Michal Kovář (nez.).