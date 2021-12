Obyvatelé Nové Paky čekají léta na obchvat, vznikne snad už za tři roky

O obchvatu se v Nové Pace uvažovalo už za druhé světové války, v 70. letech se začalo s vyměřováním a v roce 2004 byla schválena konečná verze. Od té doby se zahájení výstavby odsouvalo kvůli výkupům pozemků či odkládaným výběrovým řízením.

Nyní se opět zdá, že stavba začne, všechno k tomu zřejmě směřuje. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo firmu, která obchvat postaví. Začít chce na jaře, skončit za tři roky.

„Nejvýhodnější nabídku podala společnost Porr s cenou 1 308 588 milionu korun, což je ve výši 80 procent předpokládané ceny. Stavba 8,5kilometrového obchvatu má stavební povolení v právní moci, zahájení se předpokládá na jaře 2022,“ oznámil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Obchvat je dlouhodobě naše prioritní záležitost, která se však dlouhá léta táhne. Výrazně se tím zlepší prostředí ve městě. Věřím, že termín už je daný, teď je důležité stavět. Těšíme se, až se tak stane, a hlavně na to, až bude zprovozněn,“ říká novopacký starosta Josef Cogan (STAN).

Doprava ve městě se sníží na třetinu

„Stávající silnice první třídy představuje nejzávažnější problém pro život v Nové Pace. Rozděluje město, což omezuje spoustu věcí. Jde také o počet aut, který se pohybuje mezi 15 a 20 tisíci denně, z toho je dva tisíce kamionů. Doprava bude po dostavbě obchvatu snížena na třetinu a my si oddechneme,“ tvrdí starosta.

Výčet technických nedostatků na průtahu devítitisícovou Novou Pakou je dlouhý. Nevyhovuje směrově ani výškově, počtem i tvarem křižovatek, časté jsou dopravní nehody, místy má zúžený profil.

Problémy jsou na křížení s Komenského ulicí i s dvěma ulicemi u podjezdu pod železniční tratí.

Kéž by se Pačáci dočkali, říkají

„Tranzitní doprava neúměrně zatěžuje centrální část města a přilehlé obce,“ píše se v dokumentaci k obchvatu. Provozem trpí zejména místní obyvatelé, pro které je problém silnici ve špičce přejít.

„Provoz je tady hrozný a s obchvatem to strašně dlouho trvá. Vedle nás bydlel inženýr, který pomáhal dělat plány už před mnoha lety, ale zatím se nic neděje, i když nám to slibují. Kéž bychom se toho my Pačáci dočkali. Alespoň jsou tady přechody, takže přecházení je bezpečnější než dříve. Kdo žije u silnice, je chudák. Já bydlím u trati a vlaky mi nevadí tolik jako silnice,“ říká Jana Lorencová.

„Pokud by na jaře začali a obchvat by byl hotov za tři roky, to bych bral. Jsem z Bělohradu a tam to máme podobné, veškerá doprava jde přes lázně,“ doplňuje Vladimír Marek.

K obchvatu bude patřit 16 mostů, dvě okružní křižovatky a přes čtyři kilometry protihlukových stěn. Začne před Kumburským Újezdem, který mine po jihovýchodním okraji, projde mezi posledním domem a hřbitovem ve Studénce, v Heřmanicích překoná mostem železniční trať a dalším mostem rybník a silnici do Přibyslavi.

Obchvat Nové Paky na I/16 podle informačního letáku ŘSD z června 2020.

Ve Štikově po mostní konstrukci překoná silnici do Pecky a u autokrosového areálu vyústí do největší mimoúrovňové křižovatky na trase. Následovat bude nejdelší most - půlkilometrová estakáda přes hluboké údolí. Mezi kravínem a vodojemem trasa mine východní konec obce Vrchovina a skončí ve Vidochově, kde se opět napojí na silnici I/16.

Podle Rudolfa Cogana (za STAN), bývalého starosty a bratra toho současného, v posledních letech příprava obchvatu postupuje poměrně rychle:

„My si nestěžujeme. Pořád se okolo toho něco děje. Teď se vysoutěžil zhotovitel, ale jásat můžeme, až se začne se kopat. Je předčasné být příliš nadšený, ale pesimismus také není na místě. Jako bývalý starosta to sleduji, z mého pohledu jdou věci dopředu. Sám bydlím u hlavní silnice od malička a těch 15 tisíc aut denně z kuchyně samozřejmě slyším, ale už jsem na to zvyklý. Město začne žít, konečně sroste.“

Hitlerova silnice i obří most

První úvahy o silničním obchvatu Nové Paky se objevily už před více než sedmdesáti lety. Budování nové silnice bylo na spadnutí za druhé světové války, kdy obchvat chtěla využít německá armáda ke snadnější přepravě na východní frontu.

Mezi místními se tenkrát záměru přezdívalo Hitlerova cesta a někteří obyvatelé okrajových částí vzpomínali, jak měli za domy vykolíkovanou trasu. Z projektu nakonec sešlo, na stavbu chyběly peníze i čas.

V následujících desetiletích se objevilo několik dalších variant řešení, nechyběly ani úvahy o západní trase obchvatu s čtyřsetmetrovým tunelem či návrhy na překlenutí města obřím mostem.

V polovině 70. let se oprášila původní trasa Hitlerovy cesty, v jejím oficiálním zdůvodnění se argumentovalo i snahou o snadnější přístup k autokrosovému závodišti ve Štikově. Stát nakonec od náročné stavby z finančních důvodů ustoupil. V územním plánu města se obchvat objevil v roce 1996.