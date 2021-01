Příští týdny budou nejtěžší, říká hejtman. Pacientů přibude až o polovinu

V Královéhradeckém kraji je podle údajů hygieniků z pondělí 11. ledna aktuálně celkem 8 877 nemocných covidem-19, z toho přes dva tisíce pacientů v hradeckém okresu a také v trutnovském.

Následující tři týdny budou pro krajské nemocnice kritické. Kraj proto jedná o posílení lůžkových kapacit o další zdravotnická zařízení a znovu žádá o pomoc i studenty. Podle hejtmana Martina Červíčka potřebu personálu znásobí i masivní očkování, na které se již kraj připravuje.



Fakultní nemocnice začala s očkováním 2. ledna, krajské nemocnice v pátek 8. ledna. Rozhovor vznikl o den dřív.

Kraj v minulých dnech informoval, že situace v nemocnicích je kritická. Je větší problém v kapacitě lůžek a techniky, nebo v lidech?

Jsou dny, kdy se naše nemocnice blíží na hranu kapacit. A zároveň to dnes není jen v počtu lůžek, ale i zdravotnického personálu. Je potřeba si uvědomit, že personál v nemocnicích už od jara skoro nepřetržitě zajišťuje všechna opatření a léčbu covidových pacientů. K tomu musí zajišťovat testování a připravuje se také na masivní očkování, které v našich nemocnicích začíná v těchto dnech. Personál je opravdu na hraně svých sil, přesto to nějakým způsobem zvládá.

Když zůstaneme u lůžek, mají nemocnice v regionu stále možnosti vyčlenit pro covid-19 další?

Ano. Děláme to prakticky každý den, kdy se bavíme o dalších možnostech, která lůžka bychom v našich nemocnicích mohli vyčlenit pro covid pacienty. Je to ale velmi náročné, protože nemocnice musí stále zajišťovat akutní péči. Proto nechceme, aby došlo plošně k uzavření některých oddělení, která musíme mít připravená pro příchod akutních pacientů. Kromě každodenního vyhodnocování a navyšování lůžek v řádu jednotek nebo i desítek v jednotlivých nemocnicích jednáme i o zajišťování lůžek v jiných zařízeních, třeba v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v lázních. Jde o to, aby ti pacienti, kteří už nepotřebují nemocniční péči, ale stále jsou covid pozitivní a leží v nemocnici do doby, než testy ukážou, že jsou zdraví, leželi někde jinde a tím uvolnili lůžka v nemocnicích.

Nemohli by odejít hned domů? Řada lidí s lehčím průběhem přece v nemocnici vůbec není.

To nechávám na lékařích. Oni vědí, kdy mohou pacienty propustit do domácího léčení a kdy je potřeba, aby nad nimi byl ještě nějaký dohled.

Dochází už k přesunům mimo nemocnice? O kolik pacientů jde?

Přemisťování pacientů není nic nového. V jednotkách se to děje každý den. Dosud jsme je odváželi na následnou péči do našich léčeben (LDN). Nicméně my se vzhledem k prognózám, které máme k dispozici, snažíme toto udělat systémovější. Podařilo se nám domluvit zhruba 30 lůžek v Janských Lázních, podobně desítky lůžek i jinde na LDN, jednáme s lázněmi v Bělohradě a podobně. Byl bych rád, aby bylo jasno: my to určitě zvládneme, vždy najdeme prostor, jak ta lůžka vytvořit ať už v nemocnicích, nebo jinde, ale klíčové bude, aby se o tyto pacienty měl kdo postarat. Už nyní to řešíme přesuny zdravotníků mezi jednotlivými odděleními v nemocnicích a pomáhají nám i dobrovolníci.

Kolik zdravotníků nyní nemocnicím v kraji chybí?

Mění se to každý den, není to jen kvůli jejich nemocnosti, ale jsou tam i další faktory. Každý den je to číslo jiné. Naposledy jsem zaznamenal, že v krajských nemocnicích chybělo asi 300 zaměstnanců. Fakultní nemocnice v Hradci Králové je v tomto směru samostatná, ale má obdobné problémy. My s ní velice úzce spolupracujeme zejména na zajištění celkové kapacity lůžek a samozřejmě reagujeme i na požadavky jednotlivých nemocnic. Fakultní nemocnice je dokonce koordinátorem pro přemisťování pacientů mezi nemocnicemi v kraji i mimo něj. Právě tam se sbíhají informace ohledně zdravotní péče o covidové pacienty.

Požádal jste studenty zdravotnických oborů, aby přišli do nemocnic vypomoci. Už někteří zareagovali?

Musím říct, že jsem byl opakovaně v kontaktu s řediteli zdravotnických škol a nesmírně si vážím jejich přístupu. Postupně jsme oslovili mnoho studentů, kteří nám pomáhali už v minulém období. Měli jsme je na výpomoc i na podzim, ale když byla situace před Vánoci klidnější, jejich činnost v nemocnicích skončila. Nyní se opět vrací. To je přesně to, za co jsme jim vděční. Velmi rychle přišla pomoc třeba od zdravotnické školy v Náchodě, kde se ihned přihlásilo 40 studentů, ti už pomáhají v náchodské nemocnici.

Podobná situace tu byla loni na podzim a na jaře, tehdy šel kraj i cestou pracovních příkazů. Zvažujete tuto možnost nyní?

Není tak jednoznačné, jestli za současných právních podmínek lze vyhlásit pracovní povinnosti. Já zastávám názor, že to možné není. Navíc ty příkazy nechci vyhlašovat, protože to podle mě není tak efektivní, jako když studenty slušně poprosíme, aby nám přišli vypomoci. Mnohdy je pak jejich práce kvalitnější, než kdyby tam museli nastoupit rozkazem.

Zapojují se do péče v nemocnicích i lékaři ze soukromé sféry?

Nemocnice v průběhu řešení celé epidemie od jara opakovaně oslovovaly i zdravotníky mimo strukturu nemocniční péče. Zaznamenal jsem samozřejmě i tuto výpomoc, ale v současné době se spíš soustředíme na využití zdravotníků v našich nemocnicích, kteří slouží na odděleních s omezeným provozem. Navíc další zdravotníky budeme potřebovat na plánované masivní očkování. Očekávám, že tam budeme oslovovat praktiky, zubaře či ambulantní specialisty, aby nám přišli pomoci do očkovacích center.

Hovořil jste o prognózách. Jaký vývoj kraj podle nich čeká?

Očekávám, že v nejbližších deseti dnech se v našem kraji projeví zátěž nově nakažených v závěru roku. Lze předpokládat možná až 50procentní navýšení potřeby umístit covid pacienty v našich nemocnicích. Nicméně ta prognóza je stanovená jako matematický model a nemá cenu kvůli tomu ztrácet hlavu. Každý den je třeba situaci vyhodnocovat a mít připravený plán, jakým způsobem budeme na aktuální vývoj reagovat.

Zmínil jste očkování. Kraj ho začal připravovat ještě předtím, než vznikla vládní metodika. Jak by mělo v regionu vypadat?

Očkování už probíhá. V našem kraji začala nejdříve očkovat fakultní nemocnice, my se od pátku 8. ledna přidáváme i v rámci okresních nemocnic a zapojí se i soukromá nemocnice ve Vrchlabí. Začínáme se zdravotníky, rizikovými pacienty v nemocnicích, seniory a s lidmi, kteří o ně pečují. Je třeba říci, že první čtvrtletí je bohužel poznamenáno tím, že je málo vakcín. Náš kraj má mít k dispozici asi 62 tisíc dávek a ty v následujících týdnech zvládneme aplikovat v rámci nemocnic.

Jsou tyto dodávky pro prioritní skupiny dostatečné?

My jsme si udělali nějaké odhady, kolik osob prioritně je potřeba očkovat a jaký bude v těchto skupinách zájem. To číslo nyní nemám, ale myslím, že je vyšší než počet dávek pro první čtvrtletí. My se však připravujeme také na druhé čtvrtletí, kdy očekáváme dodání okolo 300 tisíc dávek. Tam bude potřeba zajistit očkování v masivnější podobě. Těch variant je několik, ale předpokládám, že se nakonec přikloníme ke vzniku očkovacích center v okresních městech a mobilních očkovacích týmů. Ta místa nejenže musíme logisticky zajistit, ale musíme i zařídit, abychom na takto masivní očkování měli personál. Budeme opět oslovovat zdravotníky mimo zdravotnická zařízení, protože není kde jinde lidi získat. Problém je, že stát vymyslel nějakou strategii, ale vůbec se nezeptal krajů, jestli je reálné ji naplnit. Chyběla tady jakákoliv diskuse. Jsem ovšem naprosto přesvědčený, že my tu strategii nakonec nějak splníme. Ale absolutně klíčové je, abychom mohli věřit avizovanému počtu dodávek vakcín a aby se nám podařilo přesvědčit zdravotníky, aby se do toho zapojili.