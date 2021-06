Očkujeme, aby byl podzim normálnější, říká ředitel nemocnice v Náchodě

Když Jan Mach v březnu 2020 převzal Oblastní nemocnici v Náchodě, v republice se léčili první tři nakažení novým koronavirem. Loni zjara pandemie neznámými projevy spíš strašila a nakažených nebylo v Česku nijak moc, avšak v zimě nebývalou silou dolehla zejména na Náchodsko a Trutnovsko.

Nemocnice o sobě v té době dávala vědět na sociálních sítích i v médiích, její šéf psal měsíční reporty plné grafů.

Probudilo to mnohé podporovatele, skauti pekli buchty, firmy posílaly oříšky, evangelický farář donesl sbírku od věřících, tajný dárce denně od konce října až do odchodu posledního covidového pacienta nechával v restauraci připravovat vydatné svačiny pro čtyřicet až pětašedesát zdravotníků. A pod okny všem hrála Police Symphony Orchestra.



„Říkám o sobě, že jsem covidový ředitel. Teď se mě ale děti ptaly, jak to, že jsem ještě ředitel, když covid už skončil. Díky tomu, že jsem v nemocnici pracoval už předtím, měl jsem podobnou pozici jako kterýkoli jiný ředitel. Všichni jsme se potkali s něčím, co žádný šéf nemocnice nepamatuje. U každého musela nastoupit improvizace a intuice. Měl jsem to usnadněno tím, že mám chytré a zapálené spolupracovníky ochotné intenzivně pracovat,“ říká ředitel Jan Mach.

Co si z covidové doby odnášíte?

V době, kdy chyběly ochranné pomůcky a materiály, musel jsem dělat skoro až „válečná“ rozhodnutí. Šlo třeba o to, zda nakoupíme litr dezinfekce za 500 korun. Vydrželi jsme s nervy a o dva dny později mi zavolal kamarád a dohodil nákup za 22 korun. Další byly například nákupy k dovybavení jednotky intenzivní péče nebo přístrojů pro mikrobiologickou laboratoř. Obtížně jsem pro to nejdříve hledal podporu z holdingu, ale nakonec jsme nákupy uskutečnili a díky tomuto jsme se významně zapojili do testování.



Náklady související s covidem u nás dosáhly 249 milionů korun, z toho 60 milionů už máme od zdravotních pojišťoven zaplacených a další se snad také zaplatí. Pro mě je klíčové, že to zachránilo životy. Samozřejmě je důležité, aby nemocnice dostala poskytnutou péči zaplacenou.



Jakou zkušenost jste udělali s médii, která chtěla přímo až na oddělení?

Potřebovali jsme to vybalancovat, aby veřejnost věděla, že situace není úplně dobrá, že zdravotníci padají na ústa, že průběh u hospitalizovaných pacientů bývá velmi vážný a mnoho z nich umírá. Na nás bylo, aby zdravotníci měli klid na práci, ale přitom se veřejnost dozvěděla, jaká situace v nemocnicích skutečně je. Na podzim a znovu v prvních měsících roku patřilo Náchodsko s Trutnovskem k nejzasaženějším okresům. Občas jsme umožnili, aby se novináři s doprovodem v ochranných oblecích dostali dovnitř a mohli chod covidového oddělení pozorovat. Někdy trvalo třeba hodinu, než bylo možné odchytit někoho z personálu, aby s ním novinář mohl promluvit.

Jan Mach (40) RNDr. Jan Mach vystudoval učitelství fyziky a geografie pro střední školy na Ostravské univerzitě, absolvoval bakalářské studium finančního managementu na hradecké univerzitě. Učil, byl obchodním zástupcem a působil jako ekonom v Oblastní charitě v Červeném Kostelci. Do Oblastní nemocnice Náchod nastoupil v roce 2016 jako ekonomický náměstek za ředitelování Zbyňka Chotěborského, kterého později nahradila Ivana Urešová. Působil jako hlavní ekonom, poté i prokurista a člen představenstva nemocnice. Od března 2020 se stal statutárním ředitelem, od začátku roku 2021 je předsedou správní rady nemocnice.

Práce na těchto odděleních nešla naplánovat, byl velký počet pacientů, které přivážela záchranka. Byli v těžkém stavu, umírali. Personál kmital kolem nich. Jeden ze zdravotníků si spočítal, že na třicetimetrové chodbě nachodil za dvanáctihodinovou směnu asi patnáct kilometrů.

V náchodské nemocnici z 2 400 covidových pacientů jich zemřelo 600. Je to srovnatelné s podobnými nemocnicemi?

Konkrétně v Náchodě bylo úmrtí více, ale to byl důsledek toho, že jsme tu měli více intenzivních lůžek, často k nám tedy směřovali pacienti v horším stavu i z jiných spádových oblastí. Počet zemřelých byl tak kvůli vysoké koncentraci pacientů v těžkém stavu vyšší. V některých obdobích podzimu a zimy se stávalo, že každý druhý pacient, který skončil na umělé plicní ventilaci, umíral. Na jednom ze seminářů uváděli údaj, že v nemocnicích umíralo kolem 18 procent hospitalizovaných pacientů, u nás to bylo 25 procent.

Už zdravotníci vybírají dovolenou?

Teprve se na ni těší. Přemýšleli jsme, jestli je lépe, aby odpočívali hned. Teprve zpětně na ně může dopadnout, jaký to byl šrumec, i to, jak se dennodenně potkávali se smrtí. Měl jsem trochu obavu z válečného syndromu, kdy dokud je voják ve válce, drží, ale když přijde domů, některý se sesype. Proto jsme si řekli, že nejlepší bude co nejrychleji skočit do běžného provozu, který má svůj řád. Dovolené a odpočinek přijdou o prázdninách. Až zdravotníci budou odcházet na dovolené, už budou mít z těchto dvou měsíců pozitivní zkušenost.

Máte tu někoho, kdo se psychicky zhroutil?

Naštěstí nikoho. Zaměstnáváme psychoterapeutku, která navštěvuje personál na odděleních. Vrchní sestra z ARO i další vyprávějí, že každý se snažil stres řešit jinak, někdo to obrečel, někdo se vyřval, jiní o tom vůbec nechtěli mluvit. Ale to, že se tu zatím takový případ nevyskytl, nic neznamená, uplynulo zatím málo času.

Necháváte si v záloze covidová lůžka?

Na bývalé chirurgii je připraveno celé horní patro s 22 lůžky, z nich je šest JIP. Dříve tam bývala chirurgická jipka. To je jedna připravená a zakonzervovaná covidová stanice, kde – obrazně řečeno – stačí rozsvítit, povléknout a sehnat personál. Druhá stanice je na bývalém oddělení ARO v přízemí pavilonu B, kde bylo původně šest lůžek, ale při rušení covidového oddělení na urologii jsme zde počet navýšili na devět.

Je nutné covidová lůžka zachovat?

Máme velkou výhodu, že jsme se na jaře stěhovali do nových pavilonů, takže zakonzervovaná covidová oddělení ve starších budovách nás nijak neomezují v nynějším běžném provozu. Bývalá chirurgie se bude opravovat v druhé etapě přestavby nemocnice, v pavilonu D se pak počítá s umístěním centrálních laboratoří. Bývalé ARO se v budoucnu stane součástí urgentního příjmu, který se v příštích týdnech či měsících začne projektovat a do dvou let by měl vzniknout. Stejně bychom tedy po příští dva roky tento prostor nevyužívali, tedy se to nabízí.

Čekáte další vlnu covidu-19?

Další vlna asi přijde, jen zatím nikdo neví, jak bude velká. Asi před měsícem na videokonferenci, kterou míváme s covidovými koordinátory, zaznělo od přednosty královéhradecké kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Pavla Dostála, že centrální tým předpokládá, že podzimní vlna bude na 60 procentech případů z loňského podzimu. Podle mého názoru v našem regionu to snad bude slabší, protože jsme více promořeni. Když se podle dat k 14. červnu sečtou lidé očkovaní, s první dávkou, s rezervovaným očkováním a s prodělanou nemocí, je na tom Královéhradecký kraj v republice s 61 procenty počtu obyvatel kraje nejlépe.

Nepřekvapuje vás, že velká skupina lidí se očkovat nenechá?

Myslím, že očkovat se nechá více než polovina populace. To, že se část lidí v jednotlivých věkových kategoriích zatím očkovat nenechala, může souviset s tím, že ministerstvo zdravotnictví dobu, kdy jsou lidé po prodělání covidu-19 pokládáni za chráněné, prodloužilo ze tří na šest měsíců. Jestliže tady bylo nejvíce nemocných v lednu a únoru, v červenci a srpnu můžeme čekat, že až těm lidem doběhne ochranná doba, budou se třeba chtít nechat očkovat.



Je i v našem zájmu, aby proočkovanost v regionu byla co největší, protože čím vyšší bude, tím normálnější budeme mít podzim. My to potřebujeme, protože se musíme věnovat i dalším pacientům. Mně dává naději, že ve skupině 70+ je už v republice kolem 80 procent těch, kteří prodělali nemoc nebo mají očkování, a dalších deset procent jich na očkování čeká. Také u lidí mezi 65 a 69 lety jsou už vyšší počty chráněných lidí. Hlavní část hospitalizovaných lidí byla právě ve věku 65+.

Jak na tom byla v covidovém období rychnovská nemocnice?

Obecně čím menší nemocnice, tím měla větší problém reprofilizovat lůžka a vyčlenit je pro covidové pacienty. Víc by pak musela omezit běžný provoz. V Náchodě jsme přeměnili ARO na covidové, necovidovou péči poskytovala pacientům interní jednotka intenzivní péče a zároveň mohla běžet chirurgická JIP sloužící pro chirurgické operace.



V menším Rychnově se přeměnilo standardní ARO v covidové a čisté ARO vzniklo na chirurgické jednotce intenzivní péče, což však omezilo možnost další operativy. Bylo tam také méně personálu ke střídání. Rychnovská nemocnice zvládla vytvořit kolem 30 covidových lůžek, v Náchodě jsme jich v nejhorším období vyčlenili 134. Byla to ale právě rychnovská nemocnice, která jako první začala v polovině února podávat rekonvalescentní plazmu, náchodská nemocnice se připojila asi o týden později i s lékem Bamlanivimab nebo s monoklonálními protilátkami.

Stát loni za covidové pacienty platil víc než letos a krajský zdravotnický holding tak předpokládá ztrátu. Dokážete ji vyrovnat?

Loni byla připravena kompenzační vyhláška, která byla k nemocnicím pečujícím o covidové pacienty poměrně štědrá. Určitě se z toho daly zaplatit veškeré náklady s těmito pacienty. Teď tím myslím nemocnice našeho typu, které měly vyčleněno hodně intenzivních lůžek. Covidový příplatek pro intenzivní lůžko byl komfortně nastaven zhruba na 59 tisíc korun, pro standardní lůžko výrazně méně na 2 300 korun.

Protože jsme tu měli vyčleněno hodně intenzivních lůžek, dopláceli jsme z nich provoz těch standardních. Kompenzační vyhláška vznikala po jarní vlně 2020, kdy nebylo tolik pacientů léčeno intenzivně, na podzim jich však přibylo. Peníze od zdravotních pojišťoven zčásti teprve obdržíme, ale za loňský rok nemocnice vykáže zisk zhruba 50 milionů korun. Pro letošek však úhradová vyhláška počítá u nás s 59 tisíci korunami jen pro ventilované pacienty, za intenzivní lůžka s 33 tisíci a za covidového pacienta na standardních lůžkách nepřiznává nic, což je prazvláštní.

Reklamovali jsme to, ale náměstkyně ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová nám na to odpověděla, že víc peněz na to nepůjde, musela by se jinak snížit částka za intenzivní lůžka. Vše se tedy musí zaplatit z úhrad za intenzivní lůžka, což je nešťastné. Malé nemocnice třeba měly jen standardní lůžka pro covidové pacienty. My jsme měli covidové pacienty i na následných lůžkách v Broumově a Jaroměři, kde také není letos žádný bonus.

Stát dříve opakovaně tlačil na snižování počtu akutních lůžek. Co čekáte teď?

Jsem zvědav, zda se stát poučí a jestli ve zdravotnictví vzniknou rezervy pro tyto situace. Nyní je to nastaveno tak, že zdravotní pojišťovny tady nejsou od toho, aby hradily náklady za kapacity rezervované pro případ, že by něco přišlo. Ty hradí jen provedenou práci za poskytnutou péči, nikoli to, že budeme držet volné prostory a personál pro takový případ. Odhaduji ale, že až covid-19 vymizí, vše se vrátí do původního stavu, protože na to nebudou peníze.

Lidé za covidu často umírali v nemocnici sami. Jak to bylo zde?

Pokud to jen trochu šlo, náš personál umožňoval návštěvy na všech typech covidových stanic. Minimálně s 90 procenty pacientů se někdo z rodiny stihl rozloučit. Covid byl nevyzpytatelný v tom, že někdy konec přicházel rychle, až nečekaně. Sestřičky mi třeba říkaly, že například pán si došel na toaletu, lehl si a zemřel. Personálu se ale většinou povedlo kontaktovat rodinu, a pokud měli zájem, dostali kompletně ochranné pomůcky a oblečení a mohli se s blízkým rozloučit.

Nastoupil jste jako ředitel po Ivaně Urešové, jejíž období charakterizovaly spory s částí krajské reprezentace i autoritativní přístup k zaměstnancům. Jaký je váš styl?

Vymezovat se vůči nikomu nechci. Akcentovaly se některé konkrétní spory, ale že tu bylo odpracováno množství práce, už se tolik nezdůrazňovalo. S paní ředitelkou se nám dařilo zlepšit ekonomiku nemocnice, ona nastupovala v době, kdy se nemocnice propadala do hluboké ztráty. Doufám, že ve zlepšování hospodářských výsledků jsem jejím pokračovatelem, i když to bude mít své limity odpovídající situaci u zdravotních pojišťoven. Každý zdravotník má u mě dveře otevřené. Snažím se komunikovat a nacházet společnou řeč se všemi.