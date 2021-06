Zdrogovaný motorkář naboural kvůli srně, jeho spolujezdkyně zahynula

15:20

Motocyklista havaroval před půlnocí ve Zblově na Náchodsku poté, co mu vběhla do cesty srna. Záchranáři přepravili pětatřicetiletého muže vrtulníkem do nemocnice, jeho devětadvacetiletá spolujezdkyně však zemřela.