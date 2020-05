Včely se motaly a padaly. Za úhyn může postřik řepky, míní včelař

Několik včelařů z okolí Náchoda a České Skalice se ozvalo o víkendu policii, že jim uhynulo velké množství včel. Zejména to postihlo včelaře u Kramolny, Zblova a Studnice. Podle policie jsou škody na 55 včelstvech.

Problémy se objevily už v sobotu dopoledne. Například včelař Radek Horálek z Kramolny, který má včelnici přímo v zahradě u domu, zpozoroval po jedenácté hodině, že včely vracející se do úlu po stovkách padaly a hynuly.

„Včely byly zmatené, točily se dokola. Padaly na plech pod česny, ale byly i na louce, na asfalové cestě, další možná zůstaly i přímo na poli. Chovaly se strašně agresivně, byly podrážděné. Tolik žihadel jako v sobotu jsem už dlouho nedostal,“ popsal včelař.



Hned v sousedství jeho včelnice je rozkvetlé pole řepky, kde zrovna zemědělci stříkali dvěma různými postřiky od německého výrobce. Samy o sobě by včelám neměly ublížit, včelař se však domnívá, zda nedošlo k lidské chybě při aplikaci.

„Už jednou jsme měli podobný problém asi před dvěma lety, ale tehdy jsme příčinu přičetli něčemu jinému, přece jen se to odehrává v přírodě. Protože mám včelnici u domu a viděl jsem, co se s včelami dělo, když právě na poli jezdil traktor s postřikem, můžu si to dát do přímé souvislosti. Někteří kolegové se ale ozývali až v neděli, protože se k včelám nedostali třeba úplně hned,“ říká Radek Horálek.

Že se jednalo o naprosto neobvyklou situaci, bylo podle včelaře vidět i při vážení úlů pomocí úlové váhy. Zatímco páteční snůška činila 2,5 kilogramu, sobotní snůška dosáhla jen 0,3 kilogramu.

Sám vyčíslil ztrátu na 62 tisíc korun jako hodnotu medu, který by včely nanosily, pokud by bylo teplo a vše šlo dobře. V jeho úlech odumřely včely létavky, ty nové se objeví až za jednadvacet dní, takže včely zatím budou nosit medu méně.



Soukromý zemědělec Michal Jiránek chce počkat, až jak dopadnou rozbory vzorků rostlin a uhynulých včel, které odebrala Státní veterinární správa.

„Takové postřiky provádím už asi pátou sezonu a nikdy jsem žádné problémy neměl. Nemám tušení, co se stalo. Nejprve jsem postřikoval fungicidem proti houbovým chorobám, druhý postřik byl proti zavíječi kapustovému. Každý se provádí sólo, v jeden den, mezi nimi je hodina. Jsou to přípravky včelám neškodné, nemusí se tedy včelařům předem hlásit,“ říká zemědělec z Červené Hory.

„Je třeba počkat na chemické rozbory, dneska všechno kvete. Mohl někdo stříkat zahrádku, strom. Nevím, k čemu došlo. Oni tam tu látku samozřejmě najdou, ale nepředpokládám, že to bude látka z těchto přípravků,“ tvrdí Jiránek.



Náchodská policie nyní prověřuje, zda za úhyn včel mohl postřik kvetoucího pole. Vyžádala si rozbor vzorků a posudek od Státní veterinární správy.

„Událost si převzal vyšetřovatel náchodského oddělení hospodářské kriminality a začal ji prošetřovat jako podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ uvedla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová. Za takový čin hrozí tresty od zákazu činnosti až po v krajním případě šestiměsíční vězení.