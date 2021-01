Dvojice v teniskách vyrazila i na Sněžku. Zmrzly jim boty, rukavice i pití

Horská služba zveřejnila detaily nedávné pátrací akce v Krkonoších, aby varovala sváteční výletníky před podobně nepřipravenými túrami do zasněžených hor.

Mladý pár vyšel z Pece pod Sněžkou. Čtyři kilometry zvládli po prohrnuté cestě, pak už však pokračovali hlubokým sněhem dalších 2,5 kilometrů, kde už se vydali takřka ze všech sil.

„Dvojice porušila prakticky všechna nepsaná pravidla a doporučené postupy, které se jen porušit dají. Z Pece se na vrchol Sněžky vydali někdy odpoledne, byli špatně obutí i oblečení, neměli s sebou suché náhradní věci ani čelovku či baterku,“ popsal náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa.

„Vybrali si cestu přes Obří důl pro skialpinisty, nikoliv pro pěší, na své cestě přetnuli lavinovou dráhu a v mobilu neměli aplikaci Záchranka, která zásadním způsobem díky automatickému odeslání polohy zjednodušuje zásah záchranářů,“ sdělil náčelník.



Mladí lidé zatelefonovali o pomoc v 19 hodin na policii, která se poté obrátila s výzvou k horským záchranářům.

Hlavní problém nastal, když se záchranář, který byl právě ve službě, snažil od dvojice po telefonu zjistit, kde se nacházejí. Nejprve tvrdili, že jsou pod vrcholem Sněžky na modré turistické cestě. Během telefonátu se nakonec dobrali k přesnějšímu určení, jinak hrozilo, že by se kvůli jejich neznalosti záchranné týmy vydaly až na vrchol Sněžky.

Narazili naštěstí na „špičatý kámen“

Dvojice se naštěstí zastavila u „špičatého kamene“ s modrou turistickou značkou, který horské službě už desetiletí slouží jako orientační bod.

Do terénu vyrazilo ihned šest záchranářů. Jedna čtyřkolka a jeden skútr se čtyřmi lidmi se vydali zezdola na skialpinistickou cestu Obřím dolem, kam to šlo, a odtud na skialpech. Další čtyřkolka se dvěma lidmi mířila shora přes Luční boudu, polskou stranu Krkonoš ke Slezskému domu a odtud opět na skialpech.

Obě záchranářské skupiny si šly naproti a potkaly se téměř ve stejný čas u promrzlé dvojice v Obřím dole zhruba 500 metrů pod Slezskou boudou.

„Boty i rukavice měli promočené a zmrzlé, nevěděli, kde jsou, zmrzlo jim i pití, které si s sebou vzali. Oběma jsme dali náhradní oblečení, pití a energetické bonbony. Dívce, která na tom byla hůře, jsme pomohli zpět ke Slezskému domu, kde jsme ji zabalili do termofolie, suchých dek, naložili do akia člunu a transportovali na základnu v Peci,“ popsali zúčastnění záchranáři Wolfgang Berger a Tomáš Novák.

Při transportu záchranáři dvakrát zapadli do sněhu kvůli jeden a půl metrovým návějím a stroj museli vyprostit lopatami a navijákem.

„Chlapci pomohla dolní parta na skialpech druhou stranou k záchranným strojům, a i jeho jsme odvezli na základnu. Tam si dvojici převzala převozová sanitka, která je transportovala na ošetření do trutnovské nemocnice,“ řekli záchranáři.

V neděli uvízl pár ve středních letech pod Lysou horou v Beskydech, také šli do hor v teplákách a v teniskách. Ztratili orientaci a zcela podchlazení už nebyli schopni si sami pomoci.

Horská služba varuje nyní před výpravami mimo značené cesty. Případně by návštěvníci měli takový úmysl dopředu sdělit horské službě, měli by jít dobře obuti a oblečeni, mít náhradní věci v batohu a rozhodně by si měli nainstalovat aplikaci Záchranka.

„Je opravdu neobvyklé, aby nejen v Krkonoších, ale vlastně ve všech oblastech, najednou vyrazilo do hor takové množství lidí, kteří vůbec nevědí, jak se obléci a co dělat v extrémních podmínkách,“ komentoval dění na horách Pavel Jirsa.

Chápe snahu vyrazit v době nouzového stavu do přírody, ale ne bez znalostí, jak se v zimních horách pohybovat.