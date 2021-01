Hradeckou křižovatku Mileta začnou přestavovat nejspíš už na jaře 2022

Jeden z největších dopravních špuntů Hradce Králové – křižovatka Mileta na městském okruhu u nemocnice – má téměř hotovou dokumentaci pro stavební povolení.

Projektanti dokončili její koncept v listopadu a nyní prochází připomínkovým řízením. Čistopis by měl být hotový v polovině února a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce projekt protlačit stavebním řízením ještě letos.



„V pátek jsme měli zatím poslední jednání s projektanty a zatím jde vše podle plánu. Žádost o stavební povolení bychom chtěli podat v září a v listopadu bychom měli mít hotovou i dokumentaci pro provedení stavby. Snažíme se to urychlit, abychom pokud možno stihli vypsat soutěž už na konci roku,“ říká krajský šéf ŘSD Marek Novotný.

Dosud přitom silničáři počítali s výběrem zhotovitele na přelomu ledna a února 2022. Ještě nedávno se jako termín zahájení stavby odhadoval listopad příštího roku, nyní se počítá už s květnem.

„Snad nám do toho už nikdo nehodí vidle,“ doufá Novotný s odkazem na blížící se volby a očekávanou ekonomickou krizi, která by mohla zamíchat s rozpočtem na stavbu silnic.

Nejtěžšího soupeře však už mají silničáři na své straně. Hradecký Kruh pro občanskou společnost (KOS), který v minulosti přípravu stavby bombardoval námitkami, totiž před časem uzavřel s městem dohodu, že Miletě nebude bránit výměnou za rychlejší přípravu napojení Benešovy třídy na novou křižovatku.

„Je tam sice stále několik věcí, které se nám nelíbí, ale jestliže město konečně začne připravovat napojení Benešovky, nebudeme už Miletu napadat,“ potvrzuje dodržování téměř dva roky starého memoranda mluvčí spolku a opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

Město teprve začíná

Jenže radnice s přípravou napojení Benešovky po dvou letech od dohody teprve začíná. V plánu je odtěžení navážky na konci bulváru, kde silnice už desítky let přechází v provizorní panelovou cestu, které se přezdívá jeřábová dráha.

„Odbor hlavního architekta by měl zadávat studii na napojení Benešovy třídy na novou křižovatku, která vznikne v prostoru mezi nemocnicí a ředitelstvím záchranné služby. Nejdražší bude zřejmě přesun hmot, protože je tam velké převýšení a množství zeminy určené k odvozu bude značné,“ odhaduje náměstek hradeckého primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Celkové náklady na přestavbu křižovatky se odhadují na téměř čtvrt miliardy korun. Zhruba 130 milionů má stát zaplatit za samotnou přestavbu, která zahrnuje přemalování pruhů, rozšíření výjezdu do Třebše na čtyřpruh a vybudování čtyř podchodů. Ten poslední získal územní rozhodnutí teprve 22. prosince. Původně v projektu vůbec nebyl.

„Podchod spojí lokalitu farmaceutické fakulty a zastávku MHD. Pokud by tam nebyl, studenti by přebíhali okruh, jako se tomu děje už nyní. Bylo bláhové si myslet, že budou křižovatku obcházet třemi podchody, a zajdou si tak asi 200 metrů,“ kritizuje původní projekt Dohnal.

Kvůli doplněnému podchodu však zřejmě vyhasnou plány na vybudování lávky, která měla okruh překlenout. Přímka vycházející z profilu Benešovy třídy měla umožnit bezpečný přesun cyklistů z Moravského Předměstí do centra. Ti budou nejspíš nasměrováni právě na podchod.

„V jaké fázi je nyní záměr lávky, netuším,“ přiznává Bláha, že pro město nyní lávka není prioritou. Přitom její vybudování bylo součástí programového prohlášení stávající koalice.

Město by i tak mělo do oprav Milety vložit kolem 80 milionů korun. Půjde nejen o napojení Benešovy třídy, ale také o nové chodníky a především o komunikaci do nemocnice. Ta povede z nové křižovatky, kterou kraj vybuduje na místě současného parkoviště u záchranné služby. Silnice na Třebeš totiž patří kraji.

„V tuto chvíli máme rozpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a dochází tam ke koordinaci prací s městem a dalšími subjekty na chodnících a sítích, které jsou vedeny v té komunikaci. Budeme se snažit vše směřovat k tomu, abychom výstavbu nové křižovatky provedli buď současně s Miletou, nebo abychom na činnost ŘSD alespoň navázali,“ slibuje radní kraje pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Silničáři předpokládají, že Mileta bude hotová v listopadu 2023.