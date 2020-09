Soud projednává krkonošskou kauzu s dotací pro Herní krajinu Pecka

Mezi obžalovanými figuruje starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek, bývalý ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Jan Hřebačka, úředníci, pecká společnost SIVIA CZ nebo Petr Hynek, jednatel společnosti Mega Plus, která vlastní SkiResort Černá hora - Pec.

Státní zástupce je obžaloval z poškození a ohrožení životního prostředí, zneužití pravomoci úřední osoby a z pokusu o dotační podvod a poškození finančních zájmů EU.

Jen samotnou obžalobu četl žalobce skoro dvě hodiny. Soudce stihl v pondělí vyslechnout pouze starostu Tomáška.

Ten vinu důrazně odmítl a mluvil o nehorázném osobním útoku na svou osobu ze strany žalobce. Řekl dokonce, že odmítá odpovídat na jeho vykonstruované otázky a svůj slib dodržel.

„Nejsem si vědom, že bych se dopustil protiprávního jednání. Obžaloba se zakládá na spekulaci, jsem nehorázně kriminalizován. Moje stíhání je šikana, “ řekl mimo jiné Alan Tomášek.

Obvinění označil za nesmyslná a účelová. Ve své výpovědi také s odkazem na obžalobu řekl, že nikoho k protizákonnému jednání nepřemlouval.

První část kauzy se týká údajně nezákonného úložiště zeminy v Peci pod Sněžkou v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody a s přesahem do chráněné zóny KRNAP. Zeminu se zbytky stavebního materiálu ze staveniště projektu „Rekonstrukce a dostavba obchodního domu Sněžka“ v centru města těžká nákladní vozidla nelegálně navážela přes horní tok řeky Úpy na pozemky, které měla v nájmu firma SIVIA CZ, vyplynulo ze spisu. Navíc k tomu mělo údajně docházet v rozporu s územním plánem města.



V této části obžaloby jsou čtyři obžalovaní - starosta Tomášek, bývalý ředitel Správy KRNAP Hřebačka, vedoucí stavebního úřadu města Pec pod Sněžkou Alena Adamcová a společnost SIVIA CZ.

Fyzické osoby se zodpovídají z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Firma pouze z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí. Podle obžaloby k tomu mělo docházet v letech 2016 až 2017.



„Nic jsem neporušil, nenařídil, neinicioval. Nedošlo k žádnému poškození životního prostředí,“ prohlásil u soudu Tomášek.



Druhý skutek se týká všech osmi fyzických osob a projektu Herní krajiny Pecka na Portáškách, která se v červenci 2018 stala turistickým lákadlem. V případě, že by se dotační podvod dokonal, mohla podle spisu vzniknout škoda ve výši asi 32,8 milionu korun.



V tomto případě se obžalovaní zodpovídají ze zneužití pravomoci úřední osoby a sedm z nich navíc z pokusu o dotační podvod v souběhu s poškozením finančních zájmů EU.

Podle spisu byly úmyslně porušeny dotační podmínky, včetně uvedení nepravdivých a zkreslených údajů, pro čerpání dotace z přeshraničního programu Interreg V-A CZ-PL. Také v tomto druhém skutku údajně docházelo k porušování platného územního plánu města Pec pod Sněžkou, vyplynulo z obžaloby.



Z herní krajiny těží i další podnikatelé, namítl starosta

Tomášek odmítl, co nejen jemu kladou za vinu, že šel projektem Pecky na ruku společnosti Mega Plus, která v Krkonoších provozuje Skiresort Černá hora - Pec, něhož spadá i Velká Úpa.

„Herní krajina není jen atrakce ve Velké Úpě, je to velký přeshraniční projekt. Spekulace, že to bylo projektováno tak, aby z toho měla užitek společnost Mega Plus, je nesmysl,“ uvedl Tomášek a poznamenal, že cílem projektu je zatraktivnit region a nalákat do hor rodiny s dětmi.

Uznává sice, že každá taková atrakce je pro zdejší podnikatele výhodná, nevidí na tom však nic špatného. Odmítá, že by z toho těžil pouze provozovatel areálu s lanovkou, vedle níž se herní prvky nacházejí.

„Nechápu, jak v tom někdo může vidět dotační podvod,“ vypověděl. Policie podle něj jednala účelově a vytvořila nehorázné konstrukce. Podotkl také, že pracovníci Mega Plus se sice o herní prvky nyní starají, ale že z toho nemají ani korunu.

„Vím, že je tu skupina podnikatelů, která se mě chce zbavit, abych nebránil jejich developerským záměrům,“ poznamenal na závěr své řeči starosta, který je ve funkci už páté volební období.

Některým obviněným hrozí až 12 let vězení. Hlavní líčení se bude konat i v listopadu.

Policie začala vyšetřovat dotace v Peci pod Sněžkou už v roce 2017, aniž by konkrétněji řekla, o které dotačních projekty se jedná. Média spekulovala o projektech parkovacích domů i herní krajiny Pecka.

MF DNES v únoru 2019 upozornila, že úředníci „zmrazili“ kvůli policejnímu vyšetřování právě česko-polskou dotaci ve výši téměř 30 milionů korun na již dostavěný originální projekt Pecka.

Vývoj kauzy září 2016

Pec pod Sněžkou na svém webu informuje o velkých investiční projektech. V následujících letech chce stavět parkovací domy a herní krajinu na Portáškách, jejíž předpokládaný rozpočet v té době je 33 milionů korun. Má z Velké Úpy udělat ideální místo pro rekreaci rodin s dětmi. Náklady na všechny projekty radnice odhaduje na 400 milionů, necelou polovinu mají pokrýt evropské dotace. duben 2017

Na první pokus se městu nedaří dotaci na herní krajinu získat. „Původně jsme chtěli celou stavbu realizovat již v letošním roce, ale pokusíme se znovu získat dotaci, o kterou můžeme požádat až v říjnu,“ informuje město na radničním webu. V roce 2017 začíná policejní vyšetřování, jak kriminalisté později přiznají. květen 2018

U horní stanice lanové dráhy ve Velké Úpě vzniká herní krajina za 45 milionů korun, na kterou Pec pod Sněžkou v česko-polském dotačním programu získala 29 milionů korun. červenec 2018

Radnice otevírá herní krajinu na Portáškách s obřími modely krkonošských zvířat, které jsou herním prvkem a sochou zároveň. Pásku přestřihávají také starosta Pece Alan Tomášek, autoři projektu a horský podnikatel Richard Kirnig. Ve stejné době začíná Pec stavět parkovací dům u čerpací stanice za 160 milionů. říjen 2018

Policisté zabavují dokumenty na městském úřadě v Peci pod Sněžkou i v sídle Správy KRNAP ve Vrchlabí. Dělají také domovní prohlídku u peckého starosty Alana Tomáška a úředníků. Žádné obvinění zatím nepadlo. listopad 2018

Většinový vlastník firmy Mega Plus Richard Kirnig na ustavujícím zastupitelstvu v Peci pod Sněžkou oznamuje, že jeho společnost, která provozuje pět skiareálů v Krkonoších, zastavuje investici za 250 milionů korun do plánovaného lyžařského propojení Pece a Velké Úpy. Důvodem je, že Pec má kvůli policejnímu vyšetřování problémy se získáváním dotací na stavbu parkovacích domů. Zajištění parkovací kapacity je pro lyžařské spojení středisek klíčové. leden 2019

Krajské ředitelství policie v Hradci Králové zahajuje trestní stíhání devíti fyzických osob a jedné právnické kvůli dotačnímu podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Tři lidé včetně starosty krkonošského střediska Alana Tomáška jsou zadrženi a předvedeni k výslechu. Mezi obviněnými je také bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Krajské státní zastupitelství později trestní stíhání v jednom případě zastavilo vzhledem k úmrtí obviněného.