Vakcína pro všechny bude v Královéhradeckém kraji do srpna, i u praktiků

Harmonogram očkování v kraji má však háček. Stát musí dodržet avizované dodávky vakcín, a na to po zkušenostech z prvních dvou měsíců očkování není příliš spolehnutí.

Když například hejtman Martin Červíček (ODS) před časem žádal navýšení dodávek pro virem sužovaný trutnovský okres, stát poslal navíc jen nepatrné množství ampulek.

„Ani jako jeden z nejpostiženějších krajů nemáme k dispozici dostatek dávek z toho, co je v České republice. Snažíme se očkovat z týdne na týden. Závozy jsou v úterý a ve středu a vždy do (další) středy máme vyočkováno,“ upozorňuje hejtman na to, že zdravotníci v kraji všechny vakcíny obratem očkují.

Že jsou dodávky nejisté, a to nejen vinou státu, ale i přístupem výrobců, ukazuje plán na duben. Příští měsíc mělo přijít do kraje 145 147 očkovacích dávek, ale už nyní se hovoří o tom, že číslo spadne na 113 680 dávek.

„Nejvíc nás trápí právě nejistota. My skutečně nepotřebujeme centrální rezervační systém, ale potřebujeme vědět, kolik každou středu nebo úterý přijde a jakých dávek vakcín. Čím víc, tím líp,“ potvrzuje radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Osmdesátníci i zdravotníci už se dali očkovat

Královéhradecký kraj dosud obdržel 52 485 vakcín. V pondělí zbývalo v lednicích 6 tisíc dávek, které jsou běžně za dva dny pryč. Téměř hotová je vakcinace seniorů nad 80 let, kteří projevili o očkování zájem, u zdravotníků zbývá očkovat asi 400 zájemců.

„To je číslo, které zvládneme v rámci jednoho dne. Naplno se rozjelo také očkování učitelů a očkujeme už i seniory nad 70 let,“ popisuje krajský koordinátor očkování a náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jaroslav Malý.

V březnu má do kraje přijít asi 48 tisíc dávek vakcíny, následující měsíce to už má být průměrně 150 tisíc dávek. Na konci července by mělo být vyočkováno 707 833 dávek, tedy přes 350 tisíc lidí.

V kraji přitom žije zhruba 550 tisíc obyvatel, z toho zhruba 100 tisíc jsou děti a mladiství do 18 let, u nichž se zatím s očkováním nepočítá. Když se započítají lidé, kteří vakcínu buď nechtějí nebo ji kvůli zdravotnímu stavu dostat nemohou, mělo by se do poloviny prázdnin dostat očkování na covid-19 ke všem zájemcům v kraji.

Praktici zkušebně očkují

Do očkování už se zkušebně zapojili někteří praktici, hlavně na Královéhradecku a Trutnovsku. Sérum dosud podali 2 138 pacientům. V kraji chce očkovat 215 praktických lékařů. Podle místopředsedy jejich sdružení Petra Šubrta je logické, aby vakcínu svým pacientům podávali lékaři, kteří nejlépe znají jejich zdravotní stav.

„Vždy jsme tvrdili, že praktici běžně očkují, a nevidíme jediný důvod, proč bychom neměli očkovat i teď. Řada lékařů se však cítí frustrovaná. Na jedné straně slyšíme, jak je potřeba očkovat, a na druhé straně nemáme čím,“ upozorňuje Šubrt na fakt, že v tuto chvíli není v kraji dostatek vakcín, které by mohli očkovat lékaři v ordinacích.

Například vakcína od společnosti Astra Zeneca je balená po 100 dávkách, takže když tento týden dorazilo do kraje 1 900 dávek této firmy, reálně mohou jít jen k 19 praktikům.



„Rozešleme je po kraji rovnoměrně. Očkovací látku už dostalo nebo dostane 61 praktiků, co je zhruba třetina ze zapojeného množství,“ upřesňuje Jaroslav Malý. V březnu se má dostat na dalších 50 lékařů.

U praktických lékařů se zatím počítá právě jen s vakcínou od Astry Zenecy, která má nejmírnější požadavky na skladování. Ve Spojených státech je sice povolené v běžných farmaceutických mrazničkách skladovat i vakcínu od Pfizeru, avšak v Česku to zatím možné není.

Od dubna by však do kraje měly putovat i vakcíny dalších výrobců, které budou moci očkovat praktici. Počítá se proto s tím, že z avizovaných 150 tisíc dávek půjde do ordinací až třetina.

„Větší podíl lékařům posílat nemusíme, protože zbytek již zvládneme vyočkovat v našich očkovacích centrech,“ vysvětluje Malý.

Lékař vám zavolá

V praxi má očkování u praktiků fungovat tak, že lékař si v seznamu svých pacientů najde ty, kteří ještě nejsou přihlášení k očkování. Zavolá jim a zjistí, zda se očkovat chtějí. Pak jejich údaje zadá do registru a pozve je na konkrétní termín tak, aby stihl spotřebovat otevřenou ampulku se sérem.

Právě administrativa spojená s centrálním registrem je podle lékařů nejnáročnější.

„Centrální systém nám je k ničemu, vnímáme ho skoro jako šikanu. Ta zátěž je obrovitá. Trvá to sice jen pět minut, ale když vezmete ty stovky pacientů, to se nasčítá,“ míní Šubrt, který je praktickým lékařem ve Lhotě pod Libčany na Královéhradecku.

Problém je, že lidé se zatím o zapojení svého lékaře do očkování nedozví jinak, než že mu zavolají. Ani pak není jisté, kdy lékař vakcínu dostane. Proto, kdo chce očkování dříve, musí do centrálního systému, který ho pošle do některé z nemocnic.

Velká očkovací centra nebudou

Kvůli zapojení praktických lékařů a snazší distribuci vakcín kraj ustoupil od zřízení velkých vakcinačních center.

Očkovat se tak bude jen v krajských nemocnicích a několika dalších zdravotnických zařízeních - hořickém Levitově centru následné péče, nemocnici Vrchlabí a ambulanci Edumed v Jaroměři. Výjimkou je jen Rychnov nad Kněžnou, kde se kvůli rekonstrukci nemocnice i dál počítá s očkováním v tamním společenském centru.

„Jsme připraveni podle dodávek spustit i další očkovací centra, ale nevidíme k tomu důvod, protože naše nemocice a naši praktici jsou schopni v těchto předpokládaných počtech dodávek očkování zvládnout,“ vysvětluje Červíček.