Královéhradecký kraj zaplaví po výměně dopravců nízkopodlažní vozy s wifi

Především to budou nové moderní autobusy, což byla jedna z hlavních podmínek kraje. Ten chce zvýšením komfortu přilákat do veřejné dopravy více cestujících a uleví tak přetíženým silnicím či zlepšit ekonomiku provozu. Ztrátu, kterou nepokryje jízdné, zaplatí kraj. Za deset let to bude částka zhruba 7,7 miliardy korun.

„Dopravci, kteří budou od března zajišťovat veřejnou autobusovou dopravu v kraji, výrazně modernizovali vozový park a pro plnění zakázky pořídili z více než tří čtvrtin zcela nová vozidla,“ upozorňuje hejtman Martin Červíček (ODS), který v minulém volebním období za výběr dopravců zodpovídal.

Cestující tak už v neděli mohli být překvapeni. Místo vozů, na které byli zvyklí roky, pro ně přijeli nové autobusy. Mezi nimi stoupne počet menších vozů, jejichž provoz na méně vytížených linkách je výhodnější. Kraj také požadoval, aby hned od začátku bylo 40 procent z nich nízkopodlažních. Do čtyř let by měl jejich podíl stoupnout na 80 procent.

Made in Czech

„Od začátku plnění smlouvy dopravci nasadí do provozu mnohem větší počet nízkopodlažních vozidel, než jsme požadovali. Garantované bezbariérové spoje lidé najdou v jízdních řádech vyznačené symbolem vozíčkáře,“ říká radní pro dopravu Václav Řehoř (ODS).

Z krajských silnic prakticky zmizí dva velcí dopravci – Arriva a ČSAD Ústí nad Orlicí z koncernu ICOM transport. Nahradí je především BUS Line a Transdev, který před časem koupil rychnovského dopravce Audis Bus.

Obě společnosti ještě před fúzí soutěžily krajskou zakázku jako sdružení firem. Transdev bude jezdit na Rychnovsku, Novoměstsku a Trutnovsku, BUSLine obsadí Hradecko, Královédvorsko a Jičínsko. Původní dopravci tak zůstanou pouze na Náchodsku a Broumovsku, kde budou dál jezdit CDS Náchod a P-Transport.

„Věříme, že cestující ocení výrazný posun v pohodlí, autobusy budou klimatizované, nízkopodlažní, vybavené wifi a moderním informačním systémem, který bude v reálném čase poskytovat hlasové i vizuální informace. Část vozů používá též ekologicky příznivé palivo CNG. Jsme hrdí i na to, že většina vozů nasazených v rámci této zakázky je vyrobena v České republice,“ připomíná majitel skupiny BusLine Jakub Vyskočil.

Jeho firma kvůli hradecké zakázce nakoupila 57 nových autobusů od českého výrobce SOR z Libchav na Orlickoústecku, ve flotile má 17 vozů IVECO, 8 minibusů Dekstra a další vozy. V prvním týdnu provozu bude BUSLine cestujícím rozdávat respirátory. Aby splnil vládní nařízení o testování zaměstnanců, spouští také testovací autobus, který bude řidiče objíždět.

„Cestujících ubývá. Smyslem tohoto kroku je, aby byli v bezpečí,“ ujišťuje Vyskočil. Autobusy kupovali i další dopravci. V nových vozech musí být minimálně 6 nabíjecích USB portů pro cestující, wifi musí mít všechny vozy, i ty starší.

Přestup bez karty

Novinkou ve veřejné dopravě je také krajský dopravní portál dopravakhk. cz. Na něm lze najít aktuální polohu vlaků či autobusů, jízdní řády, dopravní omezení nebo tipy na výlety veřejnou dopravou. Nový informační systém bude také ve vozech, měl by informovat také o navazujících spojích.

Po několika letech se do krajské dopravy vrací možnost cestovat na přestupní papírovou jízdenku. Dosud si ji mohli koupit jen cestující s kartou IREDO.

„Na jízdence bude vytištěný QR kód. Když si cestující v Hradci Králové koupí jízdenku například na Zlaté Návrší a pojede vlakem do Dvora Králové, po přestupu do autobusu ukáže řidiči jízdenku, ten načte kód a systém mu ukáže, zda je platná,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Královéhradeckého kraje Tomáš Jurček.

Novinkou bude také možnost zaplatit za jízdenku bankovní kartou. Přestože integrovaný systém IREDO je zaveden také v sousedním Pardubickém kraji, obě novinky budou zatím v provozu jen na území kraje Královéhradeckého.

„Pardubický kraj zatím nemá uzavřené nové smlouvy s dopravci, které nasazení těchto funkcionalit umožní,“ vysvětluje Jurček.

S novými jízdnímu řády dojde ke zmnožení přímých spojů mezi většími městy, ale také z Hradce Králové do Deštného v Orlických horách. Více autobusů pojede i do Adršpachu a změny se dotknou i železnice. V oblasti Libáně a Kopidlna na Jičínsku bude sloužit zcela nová dopravní koncepce.

„Cílem úprav je posílení spojení do Mladé Boleslavi,“ podotýká Řehoř. Platí také nové názvy některých zastávek.