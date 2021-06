Na škole v přírodě lidé nejspíš zvraceli po otravě jídlem, potvrdila hygiena

Škola v přírodě ubytovaná v hradeckém městském kempu Stříbrný rybník si přivolala záchranku v noci z úterý na středu, kdy řadu dětí i dospělých postihly náhlé nevolnosti a zvracení. Záchranáři zjistili potíže u dvaceti dětí a dvou žen, z nichž tři děti a dvě ženy odvezli do nemocnice.

Od středečního rána se případem zabývají krajští hygienici, kteří shrnuli první poznatky.

„Z celkového počtu 68 účastníků této akce (60 dětí, 8 dospělých) se potíže projevily u 30 osob (27 dětí, 3 dospělí). První příznaky onemocnění se vyskytly v nočních hodinách v úterý 22. června. Převládalo zvracení, průjem a v několika případech také zvýšená teplota,“ sdělila mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí.

Pět účastníků, kteří se dostali do nemocnice, už byli hned během středy propuštěni. U ostatních obtíže přetrvávaly pouze krátce a rychle odeznívaly.

„Byl odebrán také biologický materiál, výsledek na virologii je negativní, nyní čekáme ještě na výsledky bakteriologického vyšetření,“ přiblížila mluvčí.

Hygienická stanice vyslala na místo pracovníky z protiepidemického oddělení, oddělení hygieny výživy a hygieny dětí a mladistvých, kteří prováděli šetření na místě.

Zbytky pokrmů už hygienici nenašli

Hygienici zjistili, že jídlo pro školu v přírodě zajišťovaly dvě provozovny. Zčásti se účastníci stravovali v místní restauraci, objednané obědy a večeře se dovážely odjinud.

„Na místě již nebyly k dispozici žádné zbytky pokrmů, které účastníci akce konzumovali před výskytem zdravotních obtíží,“ podotkla mluvčí hygieny.

Hygienici navštívili obě provozovny, celkem v nich odebrali 30 vzorků, z toho 21 stěrů a 9 vzorků pokrmů, jednalo se však o jídlo uvařené až ve středu. Výsledky očekávají během týdne.

„Pracujeme s hypotézou, že by se mohlo jednat o enterotoxikózu, přesnou příčinu potíží ale nebude snadné prokázat. Dovezený pokrm, který by mohl přicházet v úvahu jako možný zdroj potíží, konzumovalo ještě dalších 46 osob, účastníků jiné školy v přírodě, u kterých se žádné obtíže neprojevily. Je nyní třeba vyčkat na výsledky všech rozborů,“ podotkla mluvčí.

Česká televize uvedla, že v podezření bylo rizoto k večeři, zmrzlina či špekáčky.

Mluvčí hygieniků to však odmítla potvrdit. Podle ní není dosud ani jisté, že by šlo o nevolnosti způsobené jídlem, je to však pravděpodobné.

Na tu noc nezapomeneme, vzkázali kantoři

Školy v přírodě se účastní mladší děti ze Základní školy Pozořice. Nevolnosti je přepadly už druhý den po přijezdu, který končil táborákem. „A potom přišla noc, na kterou dlouho nezapomeneme,“ napsali kantoři na facebookovém profilu školy.

Doprovod však ujistil, že od středečního odpoledne jsou všichni v pořádku. Dopoledne dostaly děti oddech, odpoledne už psaly pohledy, stavěly hrady nebo slavily narozeniny.

„Děkujeme všem za podporu, starost a péči, nyní je nám všem dobře, skvělá nálada a úsměv nás neopouští a vyrážíme na výlet do lanového parku,“ vzkázali učitelé z hradeckého kempu.

Zdravotní obtíže dětí i dospělých se ukázaly podle hygieniků spíše mírné. Mnohem vážnější následky měl například případ z června 2018, kdy se v hradeckém bistru Maxim přiotrávilo zlatým stafylokokem přes osmdesát lidí.