Vyhovte ombudsmanovi, vyzvala opozice kraj kvůli konkurzu v řemeslné škole

Už dlouho nebylo na zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje tak živo jako v pondělí na poslední schůzi v současném složení. Nebývá totiž zvykem, aby zastupitelé dlouhé desítky minut diskutovali o rozhodnutí, které je čistě v kompetenci rady kraje. A chybělo málo a zastupitelé by radu zaúkolovali, aby otočila o 180 stupňů.



Opozice kritizovala rozhodnutí radních, kteří v srpnu odmítli vyhovět žádosti ombudsmana a zbavit mlčenlivosti konkurzní komisi, která vybírala nového ředitele Střední školy řemeslné v Jaroměři. Tamní bývalá ředitelka Jitka Kočišová si totiž veřejnému ochránci práv stěžovala na to, že ji komise z výběru vyřadila kvůli jejímu důchodovému věku. Ombudsman žádal vysvětlení, avšak radní mu odmítli vyhovět.

„Ombudsman není oprávněn zasahovat do věcí samosprávy,“ zdůvodnil v pondělí rozhodnutí radní Rudolf Cogan (za STAN), který byl spolu s náměstkyní pro školství Martinou Berdychovou (Východočeši) členem výběrové komise.

S takovou odpovědí se však opoziční zastupitelé nechtěli smířit a požadovali nové projednání ombudsmanovy žádosti v radě kraje s odkazem na slova bývalé ombudsmanky Anny Šabatové. Ta už dříve v MF DNES rozhodnutí kraje kritizovala s tím, že Coganem deklarované omezení pravomocí ombudsmana se netýká záležitostí diskriminace.

„Stále říkáme, že chceme být otevření, a i když má ombudsman právo na řešení těchto věcí, nás to nezajímá. Zajímá nás, kdo tu informaci odtamtud vynesl. Na toho podáme trestní oznámení. To jsem zcela jasně nepochopil,“ řekl v pondělí opoziční zastupitel Miroslav Kodydek (ANO).



Trestní oznámení podala náměstkyně Berdychová na neznámého pachatele. „Hlavně kvůli spekulacím zpochybňujícím regulérnost konkurzního řízení, které se objevily v médiích. Pochybnosti jsou hodně velké, vnímám tam i pomluvu a další okolnosti,“ vysvětlila už dříve Berdychová.

Kroky radních kritizovala i její předchůdkyně v křesle šéfky krajského školství Táňa Šormová (KSČM). Podle ní se měl kraj ke stížnosti bývalé ředitelky postavit čelem a nechat výběrovou komisi, aby své rozhodnutí zdůvodnila.

„Bylo naprosto zbytečné odmítnout zbavení mlčenlivosti té konkurzní komise. Řada věcí by se vyjasnila daleko dříve. Nevím, proč by se čekalo jen na šetření policií, proč nemůže ochránce veřejných práv do této věci zasáhnout, pokud byl požádán,“ podivila se nad kroky krajského vedení Šormová, která rozhodnutí rady kraje označila za nepochopitelné a velmi podivné.

Hejtman žádost ombudsmana předloží znovu

„Přece kdyby vše bylo v pořádku a průběh jednání komise i zdůvodnění nevhodnosti obou uchazečů bylo zcela transparentní, pak by neměl být pro zamítnutí žádosti ombudsmana žádný důvod. Pokud se někdo cítí poškozený nebo má pocit, že mu bylo ublíženo, má určitě právo na vyjádření svých pochybností, nespokojenosti a má právo hledat nápravu, stěžovat si a požadovat vysvětlení,“ pokračovala Šormová.

Opozici vadí právě chybějící argumenty, proč byla ředitelka po 11 letech ve funkci nevhodnou uchazečkou. Výběrová komise totiž radním dala doporučení, avšak bez jakéhokoliv vysvětlení. To chybí i hejtmanovi Jiřímu Štěpánovi (ČSSD). Proto požádal radu, aby ombudsmanovi vyhověla.

„Rada rozhodla, nikoliv jednomyslně, že se ombudsman do toho nemá míchat. Já si o tom myslím své,“ podpořil Štěpán snahu opozice.

„Konkurzní komise by skutečně měla být neveřejná, nezávislá a nemělo by se to ventilovat ven. Skutečně nevím, proč někdo vynáší informace z konkurzní komise a za jakým účelem,“ upozornila Martina Berdychová.

Šormová navrhla, aby zastupitelstvo radě nařídilo žádost ombudsmana znovu otevřít a rozhodnout v souladu s jeho požadavkem. Ke schválení však opozici chyběly tři hlasy. Uspěl až druhý návrh Miroslava Kodydka. Ten sice radním revokaci usnesení pouze doporučil, avšak hejtman Štěpán se obratem nechal slyšet, že žádost ombudsmana znovu předloží na jednání rady už příští týden.

Že nejde o první podivný výběr ředitele krajské střední školy, upozornil zastupitele starosta Lázní Bělohradu na Jičínsku Pavel Šubr (nestr.), který před dvěma lety v jedné výběrové komisi zasedal. Podle něj tehdy uspěl kandidát, který nesplnil základní požadavky.

„Napsal jsem to paní Berdychové a dozvěděl jsem se, že posouzení skutečnosti, zda uchazeč splňuje předpoklady pro plnění funkce, je plně v kompetenci konkurzní komise. Poté mi bylo vyhrožováno, že na mě bude podáno trestní oznámení, neboť jsem porušil mlčenlivost,“ informoval zastupitele Šubr.