Hradec staví dům pro sociální služby, ale o neziskovku tam už nestojí

Byl to téměř harmonický stav. Nezisková organizace Arreta přišla před šesti lety na radnici s tím, že potřebuje jiné prostory. Když se Hradec pustil do stavby v Honkově ulici, pracovníci Arrety ochotně radili, jak mají prostory vypadat.

Teď radnice obrátila. Místo očekávaného potvrzení, že se služba do nového objektu přestěhuje, v pondělí zastupitelé schválili zřízení městské firmy, která bude odlehčovací službu v nové budově provozovat.

„Jsem v šoku a nevím, co si o tom mám myslet. Vůbec netuším, jak to s námi bude, jestli od města dostaneme výpověď a po 15 letech končíme,“ říká ředitelka Arrety Michaela Kopta Šedivá.

Bývalá náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Maclová (KDU-ČSL) hovoří o podrazu. Právě za jejího mandátu se radnice s organizací na hledání nových prostor dohodla. Očekávalo se, že Arreta se do nich jen přestěhuje. Už nyní je totiž v nájmu v městských prostorách v Jungmannově ulici.

„Ten panelový dům není bezbariérový, vybavení odchází, technický stav paneláku chátrá, takže bylo nutné hledat nové prostory, aby vyhovovaly požadavkům této služby. Měli bychom využít toho, že už tady poskytovatel je, a dát mu k užívání prostory, které jsou pro tento účel vybudovány. Nevím, kdo na městě je v odlehčovací službě tak kovaný,“ upozorňuje Maclová.



O tom, kdo budoucí objekt bude provozovat, jednali zastupitelé už nyní, protože se počítá s tím, že nový provozovatel by měl konzultovat vybavení objektu.

Dopředu jsme nic neslíbili, říká náměstek

Podle náměstka primátora Martina Hanouska (Změna a Zelení) město Arretě nikdy oficiálně neslíbilo, že se do objektu za zhruba 140 milionů korun nastěhuje právě ona.

„Vážím si jejich práce, ale je to obrovská investice a nemohu nikomu slíbit, že to bude provozovat. Takové zařízení by mělo skutečně provozovat město, které nyní žádnou vlastní sociální službu nemá. Měli bychom mít alespoň základní počet lůžek a další mohou mít i jiní provozovatelé. Výhoda zde je, že nově zřízená instituce na sebe bude moci časem převzít i některé další sociální služby, třeba dopravu imobilních občanů,“ vysvětluje Hanousek.

Způsob provozování služby projednávala speciální komise složená ze zástupců všech politických stran v zastupitelstvu. Ta těsně hlasovala pro městskou organizaci. Mimo jiné i na základě analýzy, která vyhodnotila městskou firmu jako výhodnější řešení. Opozice však její kvalitu zpochybňuje.

„Obě varianty poskytování mají slabou stránku v zajištění kvalitního personálu. Neměl by snad u stávajícího poskytovatele patřit (zkušený personál) k jeho pozitivům? I v řadě jiných bodů se mi to hrubě nelíbí,“ varuje opoziční zastupitel Jiří Sova (HDK).

Analýzu zpracoval sociální odbor města. Potíž je, že neporovnává varianty městské organizace a současného provozovatele, ale místo něj klade organizaci vzešlou z případného vyběrového řízení. Neodráží tak výhody, které by do projektu přinesli zkušení odborníci.

Věnovali jsme městu naše know-how, litují v Arretě

Potíž je, že město nyní nemá nikoho se zkušenostmi s odlehčovací službou. Radnice počítá s tím, že shrábne zaměstnance Arrety, která v této situaci pravděpodobně zanikne. Stačí, aby jí radnice vypověděla nájem. „Reálná hrozba to určitě je. Naši zaměstnanci mi však už říkali, že tam přejít nehodlají,“ říká Šedivá.

Ředitelka se na přípravě nového objektu podílela několik let. Konzultovala potřeby služby s radnicí, architekty i projektanty. To vše bez nároku na honorář.

„Vyjadřovala jsem se, jestli s tím jako budoucí uživatel souhlasíme. Přišlo mi tak, že se s námi počítá. Dali jsme jim do toho veškeré naše know-how, “ posteskla si.