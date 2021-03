Hradecká koalice s ODS a ANO byla životní politická chyba, říká Záruba

Dynamické uskupení Změna a Zelení loni na podzim po dvou letech vypovědělo koaliční smlouvu expartnerům z ODS a ANO.

Občanští demokraté po chvilkovém neúspěšném pokusu o menšinovou koalici svolili k vyjednávání o široké demokratické hradecké vládě. Jenže křivdy, které utrpěli ve společné koalici se Změnou a Zelenými, jsou až příliš hluboké na to, aby zapomněli. Zásadní požadavek ODS tak zní: do koalice se Z a Z v žádném případě. Popřípadě: se Změnou možná, ale určitě bez Zelených.

Tím se však jednání o většinové koalici zadrhla. ODS se v pátek ani nezúčastnila setkání se čtyřmi potenciálními partnery v uvažované koalici HDK, ODS, Piráti, Koalice pro Hradec a Změna a Zelení. Místo toho jen poslala návrh na vládu bez Z a Z. Co na to říká předseda zastupitelského klubu Změny a Zelených Adam Záruba?

Překvapil vás požadavek ODS, která říká, že o koalici je ochotna vyjednávat jen za předpokladu, že v ní nebude Změna a Zelení?

Ano, to nás docela překvapilo, protože dříve o ničem takovém nebyla řeč. A to ani při začátku současných vyjednávání, ale ani před rokem, kdy se také vedla jednání o nové koalici. Je zajímavé, že se ODS dnes vůbec nehlásí k tomu, že už na jaře roku 2020 byla z její strany a některými jejími zastupiteli iniciována jednání o nové koalici bez ANO.

Proč tehdy jednání zkrachovala?

Tehdy se uskutečnilo několik schůzek s opozičními stranami, kterých se účastnili za ODS Martin Soukup s Michalem Moravcem. Jedna se odehrála v květnu 2020 přímo v sídle ODS na Vančurově náměstí. Jednání tehdy skončila jednak na tom, že opoziční strany nechtěly jít do změny koalice před krajskými volbami, a jednak, že představa ODS o rozdělení míst v radě tehdy nekorespondovala s představami opozice. Proč nám tedy mají pánové z ODS teď za zlé, že jsme vypověděli koaliční spolupráci, kterou jsme shledali jako nefunkční a poškozující město? A navíc pro nás značně nekomfortní a představující existenční politickou hrozbu, když oni sami se o něco podobného víceméně potají pokoušeli před rokem, kdy situace ještě zdaleka nebyla tak kritická. Taková faleš a pokrytectví je něco, s čím se nedokážu úplně srovnat ani po deseti letech v hradecké politice.

Na první schůzce přitom požadavek na koalici bez Změny a Zelených údajně nezazněl...

Byla tam uvolněná přátelská atmosféra, samé srandičky a ujišťování, jak je potřeba situaci vyřešit co nejrychleji. Na další schůzku přišli pan primátor Hrabálek s panem Vlasákem a hned první, s čím se vytasili, byl právě požadavek na koalici bez Změny a Zelených. Vymýšleli i jakousi variantu našeho rozštěpení, že jako Změnu vezmou na milost, ale Zelené – a speciálně Martina Hanouska (odvolaného náměstka primátora pro oblast školství, sociální oblast a životní prostředí, pozn. red.) – v koalici nechtějí. Až příliš okatě je to celé v osobní, až hysterické rovině vůči kolegovi Hanouskovi.

Jak si ultimátum ODS vysvětlujete? Jako odvetu za některé problémy, k nimž během dvouleté vlády došlo?

Určitě je to forma pomsty. Myslím si však, že ne za celé ty dva roky, protože s ODS jsme až na jednotlivé konfliktní situace a občasnou drhnoucí spolupráci s panem náměstkem Bláhou nijak vypjaté vztahy neměli. Vidím to jako odplatu, že jsme si dovolili udělat něco, co oni sami nezrežírovali. A druhým důvodem asi je, že vývoj nebyl podle jejich představ, že jsme nevyklidili pole pro provoz zbytku koalice s hnutím ANO až do voleb. A že se jim nepodařilo najít jinou podporu pro pokračující vládnutí. A pak jsou tu samozřejmě osobní antipatie k Martinovi Hanouskovi. Mám pocit, že v hradecké ODS jsou dvě skupiny, které spolu neladí. Jedna řekněme hodně pragmatická, která iniciovala už loňská jarní jednání o nové koalici, a pak je tu skupina starších pánů, kteří si lebedí ve svých funkcích. Tuto druhou jsme vypovězením koaliční smlouvy vážně ohrozili možnou ztrátou společenského postavení a politického výsluní, což nám asi nikdy neodpustí. Dávají to silně najevo právě ve vyjednávání o nové koalici.

Cítíte podporu od potenciálních partnerů v nové koalici, respektive od HDK, Pirátů a Koalice pro Hradec?

Zatím se za nás postavili a já jim upřímně děkuji. Přál bych si, aby tomu bylo i nadále a abychom postupovali společně. Na druhou stranu po deseti letech v hradecké politice je mi jasné, že se může stát téměř cokoliv. Různých zvratů jsem zažil celou řadu. Navíc i v některých z těchto stran jsou lidé, kteří nás nemusí, takže uvidíme.

Nebylo by podle vás po loňském vypovězení koaliční smlouvy kolegiálnější, kdybyste se s Martinem Hanouskem vzdali míst v radě města?

Jsem si vědom toho, že naše rozhodnutí zůstat i po výpovědi smlouvy ve funkcích je kontroverzní, ale mělo to několik důvodů. Vzhledem k dřívějším jednáním na jaře loňského roku jsme očekávali, že hned začnou rychlá vyjednávání o nové koalici a že do jejího brzkého ustavení bude možné pokračovat v rozdělané práci, které měl zejména kolega Hanousek hodně. Nechtěli jsme, aby došlo k přerušení aktivit v oblasti sociální, školské a životního prostředí, k čemuž došlo nyní po odvolání kolegy Hanouska z funkce. Druhým důvodem byla snaha mít dohled nad tím, co se děje v radě města a zda nedochází k zašlapávání námi rozjetých projektů a aktivit. A do třetice jsme chtěli vědět, s kým se případně naši bývalí partneři spojí, aby udrželi status quo, zda mají sílu na naše odvolání a jakou pro něj najdou podporu.

Připouštíte si možnost odchodu do opozice? Nebylo tam vašemu uskupení lépe?

Samozřejmě, i to se může stát. V opozici jsme byli osm let, takže bychom to zvládli. Z opozice se však velmi špatně prosazují programové cíle a řada věcí a projektů, které se podařilo nastartovat a na kterých nám záleží. Hlavně v oblasti péče o životní prostředí města by byly ohroženy. Proto chceme určitě pokračovat ve vedení města a věříme, že nová podoba koalice by přinesla lepší podmínky pro realizaci těchto aktivit.

Berete nyní s odstupem času jako chybu, že jste kývli na koalici s ODS a hnutím ANO?

Vstup do té koalice beru jako svoji životní politickou chybu, kterou si budu dlouho vyčítat. V danou chvíli se to jevilo jako jediná rozumná alternativa po osmi letech bojů s tehdejším vedením města. Já osobně jsem ve Změně pro Hradec a Zelených tuto variantu koalice podporoval asi nejvíc.

Asi je vám jasné, že jste tím ztratili některé voliče...

Vstup do koalice s ANO bohužel způsobil značnou nevoli u části našich členů, sympatizantů a voličů, někteří z nich kvůli tomu s námi ukončili spolupráci. Mnohé voliče jsme tím asi definitivně ztratili. Věřil jsem, že tento kontroverzní krok bude vyvážen řadou pozitivních výsledků v plnění našeho programu. Během dvouleté spolupráce se ale stále silněji projevovala hodnotová nekompatibilita mezi námi a hnutím ANO, respektive jeho členy a nemožnost racionální spolupráce s většinou z nich. Naplnila se prakticky všechna varování, která jsme před spoluprací s tímto hnutím dostávali. Negativní dopady našeho tehdejšího rozhodnutí nevyváží ani úspěšné kroky, kterých se nám podařilo dosáhnout. Proto jsme koaliční spolupráci ukončili v okamžiku, kdy už bylo jasné, že s žádným zlepšením nelze počítat. Beru to jako velké ponaučení, které mně vzalo hodně času a energie.

Možná dotaz na vašeho kolegu, přesto: Máte vysvětlení pro slova člena vyjednávacího týmu ODS, který říká, že Martin Hanousek se po budově magistrátu snažil co nejrychleji shánět senzace proti hradeckým úředníkům a napadal bývalé kolegy?

Myslím, že je to na úrovni pomluvy. Podobné hanlivé výlevy tady po naší výpovědi koaliční smlouvy s notnou dávkou hysterie šířilo zejména hnutí ANO, opravdu jsme žasli, co všechno dokázali vymyslet. S kolegou Hanouskem jsem o tom mluvil. Pravděpodobně se některým těmto útokům bude bránit právní cestou. Vztahy ve vedení města se výrazně zhoršily, to je fakt, a rozhodně na tom neměl vinu jen Martin Hanousek, ale i ostatní členové vedení města.