Radnice v Hradci chce arénu v úsporné verzi, mohla by stát v roce 2022

Podle původních plánů měl náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) zastupitelům předložit podmínky nového výběrového řízení už v březnu, ale dojde k několikatýdennímu zpoždění.

Město zjistilo, že prvním nezbytným krokem bude vypsání soutěže na správce stavby, jenž bude mít mimo jiné na starost dozor, supervizi i případné reklamace. Hradec tuto soutěž vypíše ještě v únoru, v květnu by chtěl se správcem uzavřít smlouvu a podle harmonogramu by 1. června vypsal tendr na zhotovitele.



„Výběrové řízení na správce bude vypsáno velice rychle, protože jej nutně potřebujeme. Je to podmínka, abych si mohl nechat zkontrolovat například zadávací dokumentaci a poté s ní jít do rady a zastupitelstva města,“ říká Bláha.

Je téměř jisté, že stadion vznikne metodou zvanou Design and Build, tedy navrhni a postav. Prvním krokem je výzva uchazečům k podání předběžných nabídek. Ty prozkoumá hodnoticí komise a město vypíše výzvu k podání konečných nabídek, jež už by měly obsahovat i řezy, půdorysy i energetickou náročnost.

Komise podle kritérií na konci roku vybere vítěze, ten arénu překreslí a po nutných projekčních i úředních změnách ji i postaví.



„Jistotou je, že zvolíme Design and Build, kterou městu doporučili zástupci stavebních firem na předběžné tržní konzultaci. Bylo by trapné, kdybych najednou otočil. Poté bude následovat jednací řízení s uveřejněním. Tedy doufejme, že se do této fáze dostaneme a někdo se nám přihlásí,“ upozorňuje po zkušenostech z předchozích tří tendrů Bláha.



Do poslední soutěže přišla radnici jen jedna nabídka, která však o 27 procent překročila maximální stanovenou cenu. Strop byl ve výši 605 milionů korun bez započtení DPH, ale zájemce nabídl 770 milionů.

„Drobnými krůčky se přibližujeme k cíli. Poprvé město neběží úplným sprintem hlavou proti zdi. Věřím, že na konci nalezneme přijatelný kompromis, který zajistí, že Hradečáky stadion nebude stát miliardu a že si konečně tento dluh u fanoušků odškrtneme,” doufá i opoziční pirátský zastupitel a současně člen pracovní skupiny zabývající se stadionem Aleš Dohnal.

Skupina hledá, kde uspořit desítky milionů. Skyboxů stačí deset

Městské maximum 605 milionů korun bez DPH zůstává stejné. Pracovní skupina zkouší najít úspory, které budou co nejméně bolet klub, partnery i návštěvníky. Redukce luxusu v podobě předimenzovaných kanceláří, VIP prostor i skyboxů je jasná. V původním projektu je například 17 skyboxů, ale pokud se nestane nic mimořádného, zbude jich jen deset.

Uvažuje se také o snížení divácké kapacity asi o tisíc sedaček na osm tisíc míst, ale s podmínkou možnosti budoucího rozšíření. Pracovní skupina se nedávno zabývala také kuchyní. Kdyby prošla úspornější verze pouhého zázemí pro catering místo profesionální kuchyně, město by prý ušetřilo nejméně pět milionů.

Stejnou sumu by Hradec mohl ušetřit na technickém řešení bezbariérového vstupu a zázemí pro vozíčkáře. Nejen tyto kroky by mohly znamenat nižší náklady o desítky milionů.

Cílem města je, aby sportoviště vyhovovalo kategorii UEFA 4 pro pořádání utkání Ligy mistrů. Podmínkou je také víceúčelovost, tedy aby aréna byla připravená na pořádání koncertů a jiných kulturních či sportovních akcí.

Některé úsporné kroky však mohou vést k prodlevám způsobeným třeba nutností nového územního řízení i stavebního povolení.

„Bude na stavební společnosti, jak to vymyslí a jak to bude řešit se stavebním úřadem. Myslím si, že firmy se budou dotazovat na stavebním úřadu, co všechno změnou územního rozhodnutí dovolí. Každopádně nezmění se tři čtvrtiny stadionu, půjde hlavně o hlavní tribunu,“ míní Dohnal.

Kdyby město skutečně v létě vypsalo výběrové řízení na stavitele, na konci roku by mohlo znát nejen zhotovitele, ale i cenu stadionu. Vzápětí by se vítěz měl pustit do změn v projektu a do papírové bitvy. Radní myslí, že kdyby vše pokračovalo bez komplikací, stavět by se mohlo začít ke konci roku 2021.

Bláha hledal inspiraci v Aue. Pracovní cesta to však nebyla

Náměstek pro investice Bláha si však raději odhady nechává pro sebe. Už jednou se mu vymstilo tvrzení, že pod ním stadion bude rychlejší a levnější než za bývalého vedení.

„Žádný termín neřeknu. Věřím však, že to dělám dobře, i když jsou i opačné názory,“ řekl.

Minulý týden podnikl soukromý výlet do saského Aue, aby se inspiroval tamním stadionem za 20 milionů eur. Bláha žádal o pracovní cestu, kterou však neschválil koaliční partner.

„Do voleb jsme šli s tím, že budeme šetřit. Je to pár stovek, ale musíme jít od drobných,“ říká náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).

„Návštěva Aue mne utvrdila, že jdeme správnou cestou. Projektovat začali v roce 2014 a na jaře 2018 kolaudovali. Rozdíl je, že to měli rychle a funguje jim to, zatímco nám z nějakých důvodů nikoli. Nejvíc hrdí byli na to, že dodrželi rozpočet,“ dodává Bláha.

Tribunu už zbourali v říjnu 2017:

VIDEO: Bagr strhává hlavní tribunu fotbalového stadionu v Hradci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu