Dům odlehčovací služby v Hradci už má budovu, potíž je s provozovatelem

O stavbě domu odlehčovací služby, která roste v Honkově ulici v trojúhelníku mezi kolejemi na Prahu a Pardubice, hovoří radnice v superlativech. Dělníci už pracují na vnitřních technologiích.

Pro Hradec Králové jde vedle zahájení stavby fotbalového stadionu a budování inteligentního dopravního systému o největší investiční úspěch posledních let.

Jenže radost z moderní budovy kazí pochyby nad jejím budoucím provozem.

Poté, co radnice z projektu „vyšoupla“ neziskovku, která odlehčovací službu ve městě nyní provozuje, se zadrhl rozjezd městského sociálního ústavu. Ten stále nemá ředitele, a tedy ani nehledá budoucí zaměstnance. Přitom už se blíží termín, kdy má nefunkční ústav žádat o provozní dotace na příští rok.



Stavební práce za necelých 96 milionů korun bez daně začaly loni v před rokem demolicí původního zchátralého domu.

Odlehčovací služba v Honkově ulici Stavba odlehčovací služby v Honkově ulici má stát 96 milionů korun bez daně. Hradec Králové může získat dotaci od ministerstva práce a sociálních věcí 45 milionů korun.

Na jeho místě už nyní stojí hrubá stavba. Osazena je i většina oken s izolačními trojskly a dělníci by co nevidět měli začít s hrubými fasádami.

Uvnitř jsou hotové příčky a páteřní rozvody sítí včetně rozdělovačů pro podlahové topení, které bude teplem zásobovat dvojice plynových kotlů.



„Budova má centrální část, kde je zázemí pro zaměstnance a technické věci, a křídla sloužící pro ubytování klientů. Ta jsou systémově dilatovaná a mají jinak řešené základy,“ popisuje hlavní stavbyvedoucí Daniel Novotný ze společnosti Strabag, která pro město objekt staví.

Místní se obávají stavby podjezdu

Právě při budování základů pro centrální část, která je navíc podsklepená, narazili stavbaři na potíže. Ve výkopu se nečekaně objevila spodní voda, kterou musela firma neustále čerpat.

„Bylo to na místě přečerpávacích a výtahových šachet, které jdou ještě hlouběji. Museli jsme zeminu odtěžit a šachty spustit jeřábem za trvalého čerpání vody, což bylo dost komplikované, protože přítok byl masivní,“ vzpomíná Novotný.

Právě o spodní vodu mají obavy lidé v okolí. Ne však kvůli aktuální stavbě, ale kvůli záměru vybudovat v sousedství podjezd kvůli zdvoukolejnění trati do Pardubic. Tomu má podle plánů radnice ustoupit část aleje kaštanky, která začíná za kolejí hned vedle budoucí odlehčovací služby.

„S navrhovaným řešením nesouhlasíme. Místo podjezdů by stačil přejezd. Máme zkušenosti z minulosti, kdy lidem v okolí kvůli stavbě hloubkové kanalizace spadla voda a přišli o ni,“ připomíná potíže v lokalitě člen spolku Kaštanka Bohdan Samek.

Není jasné, kdo bude službu provozovat

Zatímco stavbaři se pomalu přesouvají na řemeslné práce v interiérech a v létě se chtějí pustit do úprav pozemku, město vyhlíží dotační peníze. V současnosti staví za své, respektive z úvěru, který původně chtělo čerpat na nevydařenou přestavbu ZUŠ Střezina. Má však naději na injekci od ministerstva práce a sociálních věcí. Získat by mohlo až 45 milionů korun. Příjem žádostí je do poloviny června.

„Žádáme o dotaci na novou výstavbu, tudíž můžeme finance uplatnit na všechno, co se týká stavební části,“ říká náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Stavba má být hotová na podzim a město plánuje spuštění služby začátkem příštího roku. Jenže zatím není jasné, zda na to bude mít personál.

Radnice se loni postavila zády ke společnosti Arreta, která nyní odlehčovací službu ve městě provozuje a pro niž původně nový objekt projektovala.



Místo toho si město založilo vlastní ústav s názvem Sociální služby města Hradce Králové. Ten však dosud nemá ani ředitele, natož aby mohl nabírat personál pro nový provoz. Přitom ředitel se měl už několik měsíců podílet na výběru vybavení nezbytného pro provoz.

„Ústav stále ještě není zapsaný, pouze schválený, takže to dělá správní rada. Smlouvu s budoucím ředitelem dořeší správní rada v úterý,“ vysvětluje radní Andrea Turková (ANO), která je pověřena záležitostmi sociální oblasti.

Tu měl dříve na starosti tehdejší náměstek primátora Martin Hanousek (Zelení), kterého po odchodu z koalice odvolali zastupitelé z řad ANO, ODS a KSČM.

Právě Hanousek prosadil vznik nového městského ústavu a nyní stojí v čele jeho správní rady. Že rozjezd nejde podle plánů, sám přiznává:

„Tím, že to (vznik ústavu) radní a zastupitelé několikrát neschválili, jsme se dostali do velmi významného časového skluzu. Správní rada tedy nahrazuje činnosti, které měl vykonávat ředitel. Já jako odvolaný náměstek jsem třeba rozhodoval, jak budou vypadat místnosti, jak se budou otevírat dveře na balkony, a další věci.“

Správní rada už nového ředitele vybrala. Nyní však řeší otázku jeho mzdy, která údajně v minulosti nebyla jasně stanovena.

„Jsou tam ne úplně zdravé vztahy. Paní Turková tlačí na to, aby měl ředitel odměnu významně vyšší, podle mého názoru neadekvátní,“ tvrdí Hanousek. Radní Turková, která je také členkou správní rady, to odmítá. Podle ní jde jen o formalitu.

„Řeší se, zda dříve schválená částka je hrubého nebo čistého. V jednom papíru to bylo uvedeno bez ničeho a v druhém hrubého. Potřebujeme to doladit. O nic víc se nejedná,“ odmítá Turková, že by budoucímu řediteli chtěla přilepšit.

Najít pečovatele není snadné

Kvůli průtahům se může zkomplikovat i nábor nových zaměstnanců. Pracovníků v sociálních službách je navíc na Hradecku nedostatek a potíže sehnat další má řada organizací. Městu se tak může lehce stát, že bude mít nový moderní objekt, který nebude mít s kým zprovoznit.

„Najít pečovatele není snadné. Nedávno jsem měla deset pohovorů a viděla jsem to sama. Málokdo je použitelný, práce v sociálních službách není jako v jiných oborech, ne každý se na to hodí,“ upozorňuje ředitelka Arrety Michaela Kopta Šedivá.

Městský ústav tlačí ještě jedna věc, nový ředitel by měl vyřídit jeho zapsání do sítě poskytovatelů sociálních služeb a s tím související zisk provozních dotací na příští rok. Pokud si včas nezajistí zaměstnance, hrozí, že nesplní podmínky.