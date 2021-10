Jazz vchází do Hradce. Vrcholem bude koncert improvizátorů s filharmonií

Tradiční přehlídku s anglickým názvem Jazz jde městem založil jazzman Martin Brunner. Už podruhé ji dramaturguje Michal Wróblewski.

Každý den má své motto: úterý Na prahu nové éry, středa Krásné vzpomínky – jak důležitá je tradice, čtvrtek Velké cíle – kolik máme možností, pátek Nové prostředky – co se hraje dnes a sobota Zářící budoucnost – kam se hudba vydá.

„Nacházíme se v době, která je převratná, a to jak společensky, tak umělecky, umění změny ve společnosti reflektuje odjakživa. Někdo tyto změny vnímá jako krizi společenskou, uměleckou, hudební. My jsme optimističtější, věříme, že stojíme na prahu něčeho nového a krásného,“ říkají pořadatelé.

„Jako jazzový festival máme povinnost provázet tradicí, která se formuje už přes 100 let. Zůstává jako trvalá hodnota pro nové a nové generace interpretů a posluchačů. Zároveň chceme být festivalem, který si uvědomuje a reflektuje, kde se hudba ocitá právě teď. Neexistují bariéry mezi vyšším a nižším uměním, všechny možné vlivy, žánry a formy spolu mohou existovat, vytvářet nové kombinace a posouvat hudbu dál. Naše letošní hesla jsou odrazem toho, jak to vnímáme,“ uvádějí.

V úterý hrají česko-slovenské kapely

Začátek v prostorách Klubu č.p. 4 na Velkém náměstí v centru Hradce obstará dvojkoncert česko-slovenských kapel.

„Zahraje progresivní brněnské uskupení Endemit, projekt našeho festivalového rezidenta Víta Beneše. Nástrojové obsazení připomínající Motörhead slibuje humor, nadsázku a perfektně šlapající rytmiku,“ uvádí dramaturg festivalu Michal Wróblewski.

Druhou půli obstará Tryptych, vítězná kapela ceny Tais Awards 2018 v kategorii Band.

Středa v duchu New Yorku

Středeční večer v duchu New Yorku představí dva přístupy k tradici americké hudby. Basista a skladatel George Cremaschi uvede repertoár vizionáře Charlese Minguse, a to s trumpetistou Axelem Dörnerem a Pražským improvizačním orchestrem, jehož je Cremaschi zakladatelem.

Dále zahraje Trio varhaníka Briana Charetta, nominovaného na cenu Grammy, s bubeníkem Dano Šoltisem a saxofonistou Ondřejem Štveráčkem. Dvě hodiny před koncertem bude v café Na Kole přednáška Imprese Charlese Minguse.

Ve čtvrtek doženou covidové manko

Ve čtvrtek se objeví dvě kapely, jejichž vystoupení vloni zhatil covid-19. Na náměstí 28. října a večer v Náplavce vystoupí brněnské těleso Heart of Dixi s tanečním swingem.

„Bio Central pak obsadí očekávané berlínské těleso Oli Steidle & The Killing Popes vedené vítězem Nové německé jazzové ceny z let 2008 a 2010 Oliverem Steidlem. Tam také představí nové album Mainstream Desire nová kapela francouzského kytaristy Juliena Despreze s názvem Abacaxi,“ říká dramaturg Michal Wróblewski.

V pátek improvizují v kostele

V pátek, v předposlední festivalový den, se program koná i v husitském sboru kněze Ambrože, kde dojde k exkluzivnímu spojení dvou evropských improvizátorů Susany Santos Silvy a Martina Küchena.

Do Bia Central přiveze nové album Survival Kit polskodánsko-norský soubor se sídlem v Kodani Pimpono Ensemble.

„Chybět nebude ani druhý ročník projektu Shape of Jazz to Come, kdy přijede do Hradce Králové skupina hudebníků nastupující generace. Společně při této rezidenci nazkouší původní skladby a páteční koncert bude jejich premiérou,“ uvádí Wróblewski.

Tři sólisté a smyčce v sobotním večeru

Večer v sále Filharmonie Hradec Králové má být velkolepým zakončením 27. ročníku.

„Jde o jedinečný večer, na němž se pravděpodobně poprvé a naposledy spojí dílo německého skladatele a režiséra světového formátu Heinera Goebbelse se třemi světoznámými sólisty a orchestrem Filharmonie pod vedením dirigenta Marka Ivanoviće,” představuje koncept zakončení festivalu jeho ředitelka Barbora Hodonická.

Švédská experimentální zpěvačka, improvizátorka a skladatelka Sofia Jernberg, saxofonový a klarinetový virtuos Frank Gratkowski a osobitá hráčka na trubku Susana Santos Silva se kromě čtyř skladeb Heinera Goebbelse budou podílet také na provedení světových premiér dvou skladeb z pera skladatelů Michala Nejtka a Petera Grahama.

„Skladby komponované exkluzivně pro letošní ročník festivalu budou mít ve Filharmonii premiéru,“ dodává Hodonická.

Vstupenky v relaci od 100 do 400 Kč jsou v prodeji online na www.goout. cz a také na prodejních místech sítě GoOut. Předprodej je cenově výhodnější než koupě na místě a končí vždy hodinu před začátkem koncertu. Venkovní koncert a afterparty jsou zdarma.

„Poskytujeme slevy pro studenty a seniory, nabízíme také dva typy permanentek – na celý festival za 1 300 korun, studenti a senioři zaplatí 1 000 korun, na páteční a sobotní program za 650 korun. Kompletní program na webu festivalu www.jgtt.cz.