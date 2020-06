Opilý řidič na Trutnovsku naboural po smyku do stromu i svodidel

Nehoda se stala krátce po čtvrté hodině ranní uprostřed Horní Olešnice na hlavním tahu I/16 od Trutnova směrem na Jičín. Řidič naboural v místě, kde se kolem jedné usedlosti odbočuje na obec Ždírnice.

„Podle prvotního šetření dvacetiletý řidič vozu Subaru Legacy nepřizpůsobil rychlost jízdě na mokré vozovce a nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou. Poté dostal smyk, po kterém vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí narazil do stromu, označníku mostu i do mostku. Po střetu ještě pokračoval v jízdě a narazil do železného svodidla, které vytrhl,“ uvedl mluvčí trutnovské policie Lukáš Vincenc.



Zdravotničtí záchranáři vyslali na místo posádku s lékařem, zaklíněného řidiče však museli nejprve vyprostit hasiči. Zdravotníci pacienta ošetřili a zajistili, sanita ho poté odvezla do traumacentra fakultní nemocnice.

Policejní hlídka ještě předtím dala řidiči dýchnout a zjistila, že před jízdou pil alkohol. Dechové zkoušky ukázaly hodnoty 1,37 a 1,45 promile alkoholu.

Policisté předběžně vyčíslili celkovou hmotnou škodu na 430 tisíc korun. Muži hrozí za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky až 3 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

U nehody zasahovali profesionální hasiči z Nové Paky a dobrovolná jednotka z Hostinného. Odstranili poškozená svodidla pomocí rozbrušovací pily, odklidili ze silnice pozůstatky nehody a pomohli odtahové službě s naložením auta na odtah.