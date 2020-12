Končí spor kvůli serpentinám v Adršpachu, při sněžení je prohrne traktor

Obce z Broumovska se letos znovu domáhaly, aby úsek v náročném terénu Královéhradecký kraj zařadil do plánu zimní údržby, ale neuspěly. Kraj jim vyšel vstříc jen částečně, najal aspoň farmáře s traktorem. Podobně to Adršpach praktikoval už před lety.



„Cílem je odstranit co největší množství sněhu z vozovky. Měla by se tím zkrátit doba tání sněhu, který na silnici zbude především v těch nejkritičtějších místech, v chvalečských serpentinách, kde jsou extrémní sklony vozovky,“ přiblížil úmysl ředitel krajské údržby silnic Jiří Brandejs.

Když nachumelilo, v pondělí 30. listopadu silničáři serpentiny zavřeli a znovu je otevřeli až od neděle 6. prosince. To se však při výkyvu počasí může rychle změnit.

Místostarosta Adršpachu Milan Jirmann (Adršpach 2018) se už během roku pokoušel dojednat se silničáři, aby se o úsek starali naplno nebo aby alespoň přijeli prohrnutou silnici posypat. Ti to ale odmítli, protože sypač nejpříkřejší místa nezdolá.

„Myšlenka s prohrnováním je dobrá, ale silnice by nebyla sjízdná celou zimu. Když bude chumelit, nemá cenu, aby tam traktor jel prohrnovat, protože to za půl hodiny zapadá. Musí se vzít v potaz předpověď počasí. Když to bude vypadat, že týden bude rozumné počasí, měla by se silnice vyhrnout a posypat, aby se doba uzavírky co nejvíc zkrátila,“ řekl místostarosta Jirmann na zářijovém zastupitelstvu.

Zrádné serpentiny Serpentiny přes kopec z Chvalče do Horního Adršpachu měří 4 kilometry. Objížďka chvalečského kopce při uzavírce je dlouhá11 kilometrů. Pořízení dvou inteligentních závor a meteostanice stálo 2 miliony korun.

Současný postup, kdy silničáři sledují meteostanici na hřebenu, serpentiny kontrolují pěšky a ručně odemykají závory, však místostarosta Jirmann označil za „kočkopsa“, který rychlé otvírání závor zatím znemožňuje.

Režim v serpentinách stanovený silničním úřadem však dál zůstává.

Silničáři je neudržují a při špatném počasí zavřou závory. Když nasněží, kvůli prohrnutí vozovku co nejrychleji zavřou. Až ji traktor prohrne, inspektor silniční sítě a cestmistr ji zkontrolují. Pokud bude v pořádku, závory uvolní. S majitelem traktoru by po dvou měsících měli spolupráci zhodnotit.

Kaskadéři za volantem

Podle místních snad pomůže, že v serpentinách jsou teď části lesa vykáceny, takže sníh bude tát rychleji. Nejspíš se ale znovu objeví řidiči, kteří na zrádný kopec vyjedou kolem zavřených závor.

„Prohrnovali jsme tam už za doby státního statku, ale není sranda tam potkat auto. Stalo se mně i kolegovi, že když jsme jeli vyhrnovat do serpentin, nahrnuli jsme radlicí bariéru, aby tam nikdo nevjel, ale řidiči ji objeli po poli nebo ji prorazili. Najednou vidím, že za mnou jede kolona osobáků. Co se tam potom dá dělat?“ popisoval jeden z místních, který už dříve úzkou silnici prohrnoval.

Uklízet čtyřkilometrový úsek v zimě silničáři podle platného nařízení z roku 2011 nemusí. A tak se stávalo, že řidiči nerespektovali dopravní značky a když se snažili problematické serpentiny zdolat i za špatných podmínek, jízdu na ledu a sněhu nezvládli. Když pak obec Chvaleč odmítla vyprošťovat pořád další auta, uvázlí řidiči začali volat hasiče.

Závory tu jsou už pět let

Silničáři s podporou záchranářů i trutnovské policie požádali u trutnovského silničního úřadu o zimní uzavírku kritického místa a koncem roku 2015 dostali souhlasné rozhodnutí. Tehdy tam osadili dvě uzamykatelné závory, avšak jen na území trutnovského okresu, protože náchodská policie byla tehdy proti.

Podle dokumentu silničáři směli zavírat silnici v období od listopadu do března jen na nezbytně dlouhou dobu, kdy byla nesjízdná. Jenže i když už bylo po oblevách, vozovku fakticky zpřístupnili jen na zlomek dnů.

Starosta Adršpachu si tehdy stěžoval, že klíče od závor nedostal a že silničáři dokonce přivařili závory načas napevno, takže by tudy neprojeli ani záchranáři. Naštvaní lidé tam zámky několikrát ulomili. Nepomohla tehdy petice ani tlak obcí.

Časem silničáři jednu závoru přesunuli z lesního průsmyku až ke Krčmovu nad Adršpachem, druhá závora zůstala nad Chvalčí. V roce 2017 kraj rozhodl, že do průsmyku koupí meteostanici a dvě inteligentní závory za dva miliony korun.

V kopci se objevily značky „Zimní výbava“ a svodidla, slouží také displeje s informací o průjezdnosti úseku. Tehdejší krajský radní Martin Červíček (ODS), nyní hejtman, sliboval, že meteostanice dodá silničářům potřebné údaje a usnadní to případné otvírání silnice. Serpentiny však musí určení pracovníci zkontrolovat a závory smějí odemknout až po schválení policií.

Dlouhé objížďky vadí těm, kdo dojíždějí

Uzavírka vadí hlavně lidem, kteří dojíždějí za prací. V adršpašském Continentalu pracuje kolem tisíce lidí. Objížďka chvalečského kopce je dlouhá 11 kilometrů, takže za měsíc dojíždějící najedou o 450 kilometrů víc. Letos k tomu byla po 6,5 měsíce uzavřena silnice mezi Teplicemi nad Metují a Bučnicí.

Požadavek Adršpachu, aby úřady zrušily vyhlášku o zimní uzavírce z roku 2017 a aby se silničáři o serpentiny v zimě začali starat, podpořil letos také Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Změnu v uzavírkách chvalečského kopce žádalo také město Teplice nad Metují. K dílčímu posunu přispěla nejspíš schůzka členů samospráv s radním Červíčkem ještě před krajskými volbami.