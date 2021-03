Kvůli zraněným dětem v utrženém skákacím hradu obvinila policie jednatele

Nešťastná událost se stala po poledni 26. srpna 2020. Tehdy sílil vítr a personál zábavního areálu postupně uzavíral jednotlivé atrakce. Na velkém nafukovacím hradu si však ještě hrálo několik dětí.

Vyšetřovatel v těchto dnech obvinil z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti 51letého muže, který byl zodpovědný za provozování atrakcí v zábavním parku. Podle obchodního rejstříku by to měl být jeden z jednatelů firmy.

„Klademe mu za vinu, že skákací hrad dal do používání, aniž by ho nechal po dovozu ze zahraničí schválit v České republice a byl v souladu normou ČSN,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

„Dále muž nerespektoval další důležitou povinnost spočívající v dodržování bezpečnostních požadavků, a to zejména v provozování této atrakce do síly větru 38 km/h. Vlivem silného větru, který v té době foukal rychlostí 52 km/h, a také špatným ukotvením se skákací hrad, na kterém bylo nejméně sedm dětí ve věku od 3 do 12 let, odtrhl od kotvících bodů. Následně se převrátil, vznesl do vzduchu i s dětmi a odlétl do vzdálenosti přibližně 26 metrů, kde dopadl a zastavil se o jiné pevně ukotvené skákací atrakce,“ popsala mluvčí.

Děti během letu a dopadu z hradu vypadly a utrpěly různá zranění. Lékařský posudek to u některých z nich kvalifikoval jako těžkou újmu na zdraví. Zranil se i jeden dospělý, kterého utržená atrakce srazila. Podle policie jen shodou náhod nedošlo k ještě závažnějším poraněním či úmrtí.

Za to, že muž porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho postavení, funkce nebo ze zákona, hrozí mu vězení od 6 měsíců do 4 let nebo peněžitý trest.



Dítě se zraněnou hlavou odvážel vrtulník

Vrtulník po nehodě přepravil do nemocnice tříletého chlapce s těžším zraněním hlavy, ostatní děti utrpěly středně těžká a lehčí poranění, například zlomeniny končetin a oděrky. Již odpoledne byly čtyři děti z nemocnice propuštěny domů, dvě tam musely zůstat, obě ve stabilizovaném stavu.

Jednatel Fajnparku Roman Švec poté uvedl, že atrakce byla připevněná podle předpisů. V době, kdy se skákací hrad utrhl, zaměstnanci zábavního parku všechny nafukovací atrakce zavírali z důvodu sílícího větru.

Hrad, který se převrátil, byl čtvrtou a poslední atrakcí, kterou měl pověřený člen personálu kvůli větru vypnout. Už to ale nestihl.

„Za silného větru atrakce vypínáme. Nehoda se stala bohužel v době, kdy člověk, který to měl na starost, už atrakce vypínal. Dvě už byly vyfouknuté, třetí byl bungee jumping, který právě zastavoval, když zavál ten silný vítr a čtvrtou atrakci v pořadí utrhl,“ popsal Švec.

Dodal, že každý rok na všech atrakcích probíhají běžné revize. Sílu ani rychlost větru ale zaměstnanci neměří. Provozovatel proto plánoval, že nastavená bezpečnostní opatření zpřísní.

„Přitvrdíme, nad rámec. Určitě uděláme protivětrné bariéry,“ reagoval jednatel Fajnparku.

V době zborcení atrakce bylo v areálu podle něj asi tisíc lidí. Po nehodě se zábavní park zavřel, krátce nato obnovil provoz s výjimkou poškozené atrakce.