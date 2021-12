Končím, politika je velké zklamání, říká Pourová odvolaná z čela Hradce

Už celý rok uplynul od památného hradeckého zastupitelstva, které vstoupilo do dějin kvůli smršti odvolávání politiků z funkcí. Zatímco Martin Hanousek a Adam Záruba (oba Změna a Zelení) tehdy vynucenou rezignaci ustáli, Jiřího Langera a Věru Pourovou zastupitelé sesadili.

Skoro symbolicky se nyní oba zastupitelé hnutí ANO rozhodli, že s politikou končí. Důvody mají velmi podobné. Politikaření a farizejství, prosazování osobních zájmů, rozhazovačná politika vedení města, ale i někteří lidé z hradecké buňky ANO.

Langer byl před rokem odvolán z postu zastupitele určeného pro územní plán. Pourová musela vyklidit kancelář náměstkyně pro oblast správy majetku města.

Přestože odvolání obou politiků ANO fakticky na program jednání navrhli opoziční zastupitelé z HDK a Změny pro Hradec, skutečným architektem byl podle některých zastupitelů vlivný člen koalice, konkrétně z ODS. Jméno zastupitele Martina Soukupa (ODS) bylo zmíněno i na sociálních sítích.

Teď se rýsuje, že hradecké ANO čekají hlubší změny. (Krajské vedení ANO oznámilo 20. prosince, že navrhne předsednictvu hnutí, aby zrušilo místní hradeckou organizaci. Důvodem je podle krajského šéfa Petra Kolety špatné fungování zastupitelského klubu ANO ve městě, které poškozuje jméno hnutí navenek. Později by mohla vzniknout nová organizace - pozn. red.)

Exnáměstkyně dokončí zastupitelský mandát, ale říjnové komunální volby se jí už týkat nebudou.

„Přestože jsem se rozhodla skončit, tahle práce mě baví a mandát nesložím už nyní. Dotáhnu jej, protože si myslím, že lidem jsem něco slíbila, a v tom duchu se budu snažit pracovat alespoň v zastupitelstvu. S politikou však příští rok končím definitivně, nepovažuji za smysluplné bojovat se starými politickými matadory, kteří navzdory koaliční smlouvě vlastně od samého začátku usilovali o moji židli,“ upozornila právnička Pourová, která již odešla ze zastupitelského klubu ANO i z hnutí.

Neskrývá, že je z hradecké politiky velmi rozčarovaná: „Opravdu je to velké zklamání, a to z celé politiky. Zklamala jsem se i lidsky, mezi některými lidmi už vážně nemá smysl být. Navíc se mi zdá, že ta hrozná situace jen graduje.“

Nejdřív chléb, potom hry, říká politička

„Do politiky jsem šla s ideály, že se dá něco změnit a využiju své zkušenosti k něčemu, co má smysl. Měla jsem představu, že se sejde parta odborníků a každý z nich bude garantovat svou gesci. A že s dobrou radou přijde občas i opozice. Jenže ne každý skutečně umí a chce pracovat a zastupitelstvo je pro některé pouhou fraškou. Je smutné, že podobné to je i v radě města,“ řekla Věra Pourová.

Dál stojí za programem hnutí ANO, třebaže jeho plnění leckdy vázne. S některými svými spolustraníky však už nechce mít nic společného. A nesouvisí to pouze s údajně příliš štědrou a nesystematickou dotační politikou města.

„Pochopila jsem, že je to jen čisté politikaření. Málokomu z vedení města jde o pravdu nebo o to, aby se ve městě něco udělalo. Právě proto mi vadí i určití jednotlivci v hnutí ANO a jejich chování. Myslím si, že lidé vědí, o kom mluvím. Je to dobře vidět například z jednotlivých návrhů, které ti lidé přinášejí nebo podporují,“ podotkla politička.

„Já souzním s myšlenkou nejdříve chleba, až potom hry. Zkrátka v první řadě udělat to nezbytné, a až potom rozdávat. Tím spíš v současné složité době. Konkrétně nejprve vyspravit chodníky a byty, zajistit nezbytný chod městských společností, a teprve potom můžeme rozdávat dotace, kam se jen podíváte,“ zdůraznila Pourová, podle které stejný názor zastávají i jednotlivci z řad opozice, třeba někteří Piráti, ale i další.

Benešova třída přibrzdila

Gesce náměstka pro správu majetku města zůstala neobsazená přes dva měsíce. I tak krátká doba však podle Pourové stačila k napáchání velkých škod.

Podstatně dál prý mohla být zamýšlená a nyní opět přimrzlá rekonstrukce Benešovy třídy, k rychlejšímu řešení by údajně mohla spět koželužna v Kuklenách. Nepracuje se na plošném řešení parkování ve městě.

Mrzí ji, že se nepokračuje v dílčích opatřeních, která by pomohla alespoň některým bezdomovcům k návratu do normálního života. Zlobí se, že se nedotahují akce, s nimiž přišli sami obyvatelé, a politika se dělá v uzavřeném kroužku několika lidí mnohdy v ústraní.

Pourovou zastupitelé odvolali 7. prosince 2020, ve funkci zůstala až do konce roku, ale do 8. ledna měl následovat podpis dohody, která bránila v zahájení územního řízení coby začátku procesu revitalizace Benešovy třídy.

„Ta dohoda byla připravena. Ale protože po mém odvolání nikdo s majitelem obchodu dlouho nejednal, celá revitalizace se odkládá o několik let. K tomu se nikdo nehlásí,“ poznamenala Pourová.

„Chtěla jsem také rychlejší a efektivní řešení koželužny, která je ostudou Kuklen. A další objekty, majetek města by měl mít přednost. Myslím, že už to mohlo být hotové, měla jsem vše připraveno včetně peněz, ze kterých by se to udělalo. Jenže někomu možná vadilo, že se ve městě něco změnilo a ještě by se mohlo změnit, ale jinak, než chtěli sami,“ řekla Pourová.

Nefotila se na Facebook, hodnotí Marek

To, že odvolání nesouviselo s nekvalitní prací pro město, je přesvědčen i Pavel Marek (ANO), který Věru Pourovou nahradil ve funkci náměstka pro správu majetku města.

„Nemyslím si, že by to dělala špatně, ona jen není politikem, který by pracoval s Facebookem a nechával se fotit u různých příležitostí. Bohužel očerňovací kampaň byla příliš veliká,“ konstatoval Marek.

Na jednáních zastupitelstva opozice opakovaně nevynechá příležitost, jak rozklíženou koalici poškádlit či rovnou zesměšnit, v polovině prosince cupovala rozpočet na rok 2022. To je mimochodem další důvod, proč Věra Pourová v zastupitelstvu dokončí mandát a současně uzavře i politickou dráhu.

„Vadí mi, že se nespolupracuje, nepoužívá selský rozum a netáhne za jeden provaz. Nekomunikuje se o projektech, o kterých by se mělo komunikovat napříč celou politikou. Už brzy přijde na řadu rozpočet. A já jsem moc zvědavá například na to, jak se vyřeší otázka zdražování energií, protože s tím nepočítá město, ani jeho organizace,“ podotkla Pourová.

V koalici byli nezkušení lidé, všímá si Soukup

Někteří zastupitelé Pourovou považují za příliš velkou idealistku, která doplatila i na politickou nezkušenost.

„Už záhy po vzniku koalice jsme věděli, že to nebude úplně dobré. Poslali jsme tam lidi, již nemají zkušenosti s aktivní politikou. Málo z nich vůbec mělo zkušenosti s vedením lidí. Chyběly jim manažerské schopnosti,“ upozornil Martin Soukup (ODS), aniž by jmenoval, ale zároveň jako by poukázal i na politickou nezkušenost svých stranických kolegů ve vedení města.

„Možná jsem skutečně idealistka. Tedy pokud jde o vrcholovou politiku, tam bych dojít nechtěla. Ale na relativně malém městě by mělo být velmi brzo zřejmé, co je nezbytné a pro většinu občanů prioritou, a co je naopak úplně zbytečné. Překvapilo mě, že ty potřebné věci nelze vůbec prosadit,“ uzavřela Pourová.