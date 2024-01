Bezdůvodně mlátil známé, jeden po bodnutí málem zemřel. Žaloba pro muže chce 12 let

Jakub M. je recidivista, v trestním rejstříku má už patnáct záznamů, například byl ve vězení za těžké ublížení na zdraví. Naposledy byl z nápravného zařízení propuštěn v dubnu 2021.

Loňských skutků se podle žalobkyně dopustil večer 12. května, kdy byl pod vlivem alkoholu. Všechny tři oběti trestných činů znal. Po 18. hodině na autobusovém terminálu napadl čtyřicetiletého muže, přiložil mu nůž na krk a vyhrožoval, že ho zabije. Na krku ho lehce pořezal, pak jej nechal být.

Stejného člověka napadl znovu ani ne o hodinu později, to už ho mlátil pěstmi do obličeje, do hlavy ho kopal i poté, co už ležel na zemi. Poškozený také dostal několik ran kolenem. Obžalovaný mu v obličeji způsobil řadu zlomenin, kvůli kterým byl hospitalizován.

Před 20. hodinou znovu vyhrožoval zmíněné ženě, tentokrát ji pronásledoval k benzince, když se ho snažila zbavit.

Nejvážnějšího skutku se znovu na autobusovém nádraží dopustil krátce poté, kdy nožem napadl osmatřicetiletého muže a bodl ho do krku.

„Poškozený musel být s okamžitou krevní infuzí letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde byl operován,“ uvedla při pondělním hlavním líčení žalobkyně Lenka Faltusová. Jen díky včasnému zákroku a operaci přežil. Ve všech případech agresor podle žalobkyně jednal bez zjevného motivu.

„Přivolaní policisté muže po druhém útoku na místě zadrželi a zajistili dvoučepelový nůž s délkou jedné přibližně 12 centimetrů. Dechovou zkouškou u něho zjistili téměř 1,7 promile alkoholu,“ sdělila tehdy mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Jakuba M. obžalovaného z výtržnictví, nebezpečného vyhrožování, těžkého ublížení na zdraví i pokusu vraždy do síně přivedli z vazby. Po celou dobu procesu skoro nic neřekl a nejevil známky emocí. Prostřednictvím obhájce prohlásil vinu ve všech bodech obžaloby. Státní zástupkyně i předseda senátu toto prohlášení následně akceptovali.

Muž by mohl dostat trest 10 až 18 let, ale horní hranici se nejspíš vyhne. „Všechny důkazy považuji za nesporné. Spáchal dva závažné zločiny, polehčující okolností je prohlášení viny. Navrhuji trest ve třetině zákonné sazby čili okolo dvanáct let,“ řekla Faltusová. Soudu navrhuje pro obžalovaného souhrnný trest ve věznici se zvýšenou ostrahou a ústavní protialkoholní léčení.

Obžalovaný v rámci závěrečného slova nechtěl nic říct. Rozsudek si vyslechne v úterý.