Odmítala odejít z domu a útočila. Za její pobodání dostal senior podmínku

K útoku nožem došlo letos 10. února po půl deváté večer v domě na Náchodsku. Původně dvaasedmdesátiletému muži hrozilo až 18 let vězení za pokus o vraždu. Nakonec ale dostal podmínku za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Ukázalo se totiž, že o polovinu mladší žena jej fyzicky napadala, když se ji snažil vykázat ze svého domu. Osudný večer se pod vlivem alkoholu jejím útokům rozhodl bránit. Vzal z kuchyně nůž s čepelí dlouhou 12 centimetrů a bodl poškozenou dvakrát do horní části těla.

„Následně kontaktoval policii a přivolaná Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje letecky transportovala ženu do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ uvedla tehdy mluvčí policie Lucie Konečná. Život čtyřiatřicetileté ženě zachránila operace.

„Zlobila, tak to koupila“

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek vyhodnotil jednání obžalovaného jako vybočení z mezí nutné obrany.

„Na opakované fyzické útoky reagoval obžalovaný tím, že si vzal kuchyňský nůž a v mylném přesvědčení, že se z jeho strany jedná o nutnou obranu, poškozenou dvakrát bodl, čímž jí způsobil poranění důležitých orgánů, konkrétně dutiny břišní a dutiny hrudní,“ popsala mluvčí soudu Kateřina Podeszwová.

Reportérům CNN Prima NEWS se podařilo s obviněným mužem po činu mluvit. Na otázku, co se v osudný den odehrálo, odpověděl: „No jedna ženská tady zlobila, tak to koupila a pak ji odvezli do Hradce do špitálu.“ Na dotaz „co koupila“, odpověděl, že „dvě díry do břicha, kudlou“.

Proč na ženu zaútočil, jim ale neprozradil. O partnerku se ale nejednalo. „Jenom návštěvnice. To tak v životě někdy chodí,“ řekl tehdy obviněný.

Nyní mu soud uložil trest odnětí svobody v trvání 15 měsíců, s podmíněným odkladem na zkušební dobou v trvání 3 let.

„Vzhledem k tomu, že obžalovaný jednal v omylu, bylo jeho jednání hodnoceno jako nedbalostní a byl odsouzen pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ vysvětlila mluvčí krajského soudu a dodala, že soud také přihlédl na mužovu dosavadní občanskou a trestní bezúhonnost.

Navíc musí senior nahradit škodu přes 200 tisíc korun, která vznikla pojišťovně. On i státní zástupce se vzdali práva na odvolání, takže verdikt je pravomocný.