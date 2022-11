Za pobodání manželky potrestal soud muže z Jičínska 15 lety vězení

Jak uvedli kriminalisté krátce po činu, rodina žijící v domku ve vsi na Jičínsku se potýkala s dlouhodobými spory, které vyústily 29. května kolem 16. hodiny v násilí.

Obžalovaný Jiří Š. je dosud ve vazbě. Předseda senátu Petr Mráka mu uložil odpykat si trest ve věznici s ostrahou. Muž také musí zaplatit manželce náhradu bolestného a nemajetkové újmy v částce 1,15 milionu korun, další částku v nezveřejněné výši musí uhradit nezletilému dítěti.

Rozsudek není pravomocný, obhájkyně obžalovaného i státní zástupkyně si ponechaly lhůtu na odvolání.

Soudce uznal, že muž se dopouštěl nebezpečného vyhrožování už od poloviny května až do násilného konfliktu, a to doma i jinde.

Děvětačtyřicetileté manželce, dvaadvacetiletému synovi i mladšímu dítěti opakovaně hrozil, že je pozabíjí. Manželka si vyslechla, že ji podřízne jako podsvinče. Dětem vyhrožoval, že když půjdou k němu do stodoly, udeří je kladivem do hlavy. Jen pár minut před tím, než napadl manželku, švihal kuchyňským nožem proti další příbuzné a slovně ji napadal, že ji také zabije.

Podle soudu se obžalovaný Jiří Š. rozhodl řešit svou životní situaci tím, že manželku zabije. S nožem s patnácticentimetrovou čepelí se vydal za manželkou do stodoly, ale už na dvorku se ho pokusil zastavit syn. Otec se ohnal, aby ho zasáhl do hrudi, ale syn naštěstí uskočil dozadu a vzápětí běžel pro nějaký předmět, kterým by otce odzbrojil.

„Obžalovaný ve stodole domu s výše uvedeným nožem v ruce fyzicky napadl poškozenou (manželku), které způsobil šest řezných ran na těle (...), tato zranění lze v komplexu označit jako zranění těžká, bezprostředně ohrožující poškozenou na životě vnitřním a vnějším vykrvácením,“ uvedl soud v záznamu z rozsudku.

Žena utrpěla dvoucentimetrovou řeznou ránu na dolním rtu a patnácticentimetrovou řeznou ránu na krku, s poraněním hrdelní žíly. Muž ji pořezal na prsu a bodl ji do hrudníku, takže měla poranění žaludku a sleziny. Na pravé ruce utrpěla hlubokou řeznou ránu, která ze dvou třetin oddělila palec od dlaně, a také řeznou ránu na prostředníčku levé ruky.

Vyrazil otci nůž přinesenou latí

Jakmile se syn vrátil do stodoly, aby matku chránil, otec se jej snažil zasáhnout nožem do krku, ale syn mu nůž vyrazil latí. Otec se pak ještě chopil železného profilu ve tvaru T, asi metr dlouhého, a pokoušel se syna udeřit. Ten však železo chytil a spolu se o něj přetahovali. Tím syn zabránil otci, aby manželku dál napadal.

Žena byla ve vážném stavu transportována letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Policie už dříve uvedla, že otec se při potyčce se synem zranil. Po incidentu z místa činu odjel a policisté ho do hodiny vypátrali a se zraněním eskortovali do nemocnice na vyšetření. Podle médií jej našli u Nového Bydžova.

Deník tehdy citoval sousedku, podle níž byly hádky v domě na denním pořádku a sousedé se báli psa, který volně běhal po vsi. CNN Prima News zase hovořila se svědkem, podle nějž muž nebral léky na psychiatrické onemocnění.

Když rodina před šesti lety čelila exekuci a znalec přišel ocenit jejich domek, dovnitř jej manželé ani nepustili, naopak nechali po dvorku pobíhat psa. Znalec tehdy konstatoval při pohledu zvenčí, že nemovitost je v havarijním stavu.

Muži hrozil trest od patnácti do dvaceti let vězení, případně výjimečný trest.