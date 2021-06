Maséra viní ze sexuálního nátlaku a zneužívání klientek, on své metody hájí

Obžaloba viní maséra M. H. ze čtyřnásobného přečinu sexuálního nátlaku, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z dvojnásobného znásilnění.

Čtyřiačtyřicetiletý muž k hradeckému soudu nedorazil a ani na další jednání se nechystá.



Obvinění z let 2015 až 2019, která státní zástupkyně Lucie Žabková v pondělí dopoledne přednesla ze zhruba pětistránkové obžaloby, jsou vážná.



„V masérské provozovně, zneužívaje svého postavení člověka poskytujícího masérské, rekondiční a regenerační služby a zneužívající s tím související vliv a důvěry klientky, v průběhu masáže sdělil, že má žena křivou kostrč a že ví jak ji narovnat, byť není fyzioterapeut, ji přiměl, aby si klekla na lehátko na všechny čtyři končetiny, náhle jí stáhl kalhotky, zasunul jí prst do konečníku, kde s ním pohyboval. Přestože se bránila a řekla mu, aby toho nechal, on nereagoval a přesvědčoval ji, že je to nutné, a to vše za účelem sexuálního uspokojení,“ stojí ve spisu.

Podobná obvinění se objevují v dalších bodech obžaloby. Před třemi lety podle spisu jiné klientce při masáži říkal, že je krásná, že má krásné tělo a že už jí to může říkat, protože jí bylo osmnáct. Když ji otočil na záda, ženě strhl podprsenku a začal jí masírovat prsa, což jí bylo nepříjemné a styděla se. Pokračoval v tom i v momentě, kdy se ohradila, že na prsou žádné svaly k masírování nejsou.

Pak ji přiměl, aby se otočila na břicho, stáhl jí legíny i kalhotky a mačkal jí hýždě až u přirození. Při odchodu ji objal, u čehož si všimla, že je vzrušený, a znovu jí šeptal, že má krásné tělo.



Podle spisu si poškozená z návštěvy maséra odnesla pocit sexuálního zneužití a ponížení, trpí posttraumatickou stresovou poruchou a má od té doby řadu dalších psychických obtíží v soukromém životě i ve vztazích.

Nechtěla křičet, aby nevyděsila vnučku

Podobné potíže mají po zkušenosti s metodami obžalovaného i další ženy, které v případu vystupují jako poškozené. Jednu údajně při masáži vášnivě líbal a strkal jí jazyk do pusy, svlékl kalhotky a lízal přirození.

„Bránila se aktivně tím, že jej kopla do hrudi, nechtěla však křičet, aby nevyděsila vnučku, která čekala vedle. Přes aktivní protest jí zasunul prst do pochvy, přestal až po zazvonění dalších přicházejících klientů,“ řekla žalobkyně.

V obžalobě je uvedeno, že další ženě dal facku přes tvář, protože mu řekla, že se rozvedla a že ji nebaví život. Tuto ženu posléze dráždil třásněmi a také jí strkal ruce mezi nohy. Další poškozenou mimo jiné po zhasnutí světla v místnosti dráždil po nahém těle šátkem.

Masér si stojí za svými metodami

Na dotaz předsedy senátu, jestli si obžalovaný vůbec přeje být vyslechnut, obhájkyně uvedla, že se zřejmě nezúčastní žádného slyšení. Soudu pouze poslal vzkaz, že je po dlouhém vyšetřování psychicky vyčerpán a že si přeje, aby se hlavní líčení konalo v jeho nepřítomnosti. Z hlavního líčení i přesto vyplynulo, že si masér za svými metodami stojí.

U soudu v pondělí vypovídala znalkyně z oboru zdravotnictví, která na základě posudku řady dalších odborníků došla k závěru, že jsou metody maséra nepřijatelné a že používá řadu dalších fyzioterapeutických a rehabilitačních metod, na které nemá vzdělání.

On sám však svou práci dlouhodobě hájí a stojí si za ní. Obhájkyně obžalovaného je dokonce přesvědčena, že znalkyně-lékařka byla vybrána špatně a že měl posudek vypracovat někdo, kdo se přímo věnuje sportovní a rekondiční rehabilitaci. Uvedla, že jiné analýzy neshledaly na řadě metod jejího klienta nic špatného a že proti jeho praxi nezakročily ani státní instituce, které u maséra prováděly kontroly.

Z obsáhlé výpovědi, kterou poslal obžalovaný soudu, přečetl soudce Jiří Vacek jen střípky. M. H. mimo jiné zpochybňuje některé výpovědi svých klientek a nachází v nich rozpory. „Jde o uměle vykonstruované obvinění, trestní stíhání mělo být zastaveno,“ přečetl například soudce Vacek z listinných materiálů obžalovaného.

Policie zveřejnila informaci, že se zajímá o podezřelé praktiky maséra z Náchodska, v květnu před dvěma lety. Už tehdy kriminalisté uvedli, že vyslechli několik jeho klientek a že počet poškozených ještě může růst. Muži hrozí až desetileté vězení.

Na webových stránkách svého salonu nabízí kromě klasické masáže i masáže pro těhotné a astmatiky, služby pro sportovce, indickou masáž hlavy, manuální lymfodrenáž nebo Dornovu metodu a Breussovu masáž.

Případ pokračuje výslechem dalších svědků a znalců.