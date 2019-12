Tři muži a žena lákali zájemce na sex s nezletilou, pak je vydírali

„Případ se stal na Trutnovsku v období od března do května letošního roku,“ sdělil mluvčí soudu Jan Kulhánek.

Podle spisu obžalovaná Sabina K. u sebe nechala bydlet mentálně zaostalou dívku, která utekla z výchovného ústavu a ocitla se bez peněz. Věděla přitom o ní, že jí ještě nebylo osmnáct let.

Žena pak podle obžaloby nabízela sex s dívkou prostřednictvím inzerátů na internetu a děvče se podvolilo, aby mělo kde bydlet. Dvacet tisíc korun, které zaplatilo čtrnáct zákazníků za různé formy pohlavního styku, si pak žena nechala pro sebe.

Spolu s dalším obžalovaným Marcelem H. pak na dívku v průběhu května dál psychicky tlačili, dokonce ji doma zamkli a vzali jí posledních pět set korun jako náhradu za to, že jim údajně ukradla jejich peníze.

Přiměli ji také k tomu, aby si s Marcelem H. vyměnila svůj zánovní mobil za jeho rozbitý. Navíc zařídili dalšího zákazníka, který si dívku odvezl k neznámému lesu a domohl se tam násilím pohlavního styku. Dvojice si pak nechala tři tisíce, které zákazník zaplatil.

Pak podle spisu obžalovaní zkusili vydělávat na zákaznících jen za použití různých pohrůžek. Dvojice si k tomu brala na pomoc ještě Steva I. a jednoho mladistvého.

Sabina K. dala k dispozici svůj byt a sehnala po internetu zájemce o sex. Když pak zákazník dorazil do bytu, retardovaná dívka rozeslala obžalovaným zprávu v podobě palce nahoru. Stalo se to v šesti případech.



Obžalovaní muži se pak objevili přímo v bytě a strašili klienty, že poví jejich rodině o nevěře nebo se obrátí na policii s informací, že znásilnili nebo pohlavně zneužili dívku mladší patnácti let. Byť na sex vůbec nedošlo, chtěli po zákaznících, ať k již zaplaceným penězům připlatí. Přes 20 tisíc korun si pak skupina také rozdělila mezi sebou.

Někteří obžalovaní se podle soudu obohatili i na dalších čtyřech zákaznících. Na smluvený signál vtrhli do bytu a klientovi například žádali dvacetitisícovou pokutu. Naznačovali mu, že ho uhodí do hlavy nebo podříznou. Vytáhli na něj také pistoli, i když ve skutečnosti to byla dětská hračka. Zákazník jim nechal pět tisíc. Nabízel, že pro zbytek dojede do bankomatu, ale nechali ho jít.

Na jednoho klienta zase podle obžaloby použili takzvanou kravatu, dalšího udeřili, takže jim raději také nechali několikatisícové částky.



Jednou Sabina K. domluvila dívce schůzku na dětském hřišti za domem se zájemcem, minimálně prý aspoň na popovídání. Ten ale odmítl zaplatit dívce i jejím zprostředkovatelům 1 500 korun a chtěl volat policii. Podle soudu ho pak Marcel H. několikrát udeřil do obličeje a Sabina K. mu vzala z peněženky 200 korun i jeho mobil.

Nejvyšší sedmiletý trest dostala obžalovaná žena

Senát předsedy Petra Mráky poslal Sabinu K. na sedm let do věznice s ostrahou za obchodování s lidmi, vydírání a loupež. Marcel H. dostal trest 8,5 roku ve věznici s ostrahou za stejné činy.

Za vydírání a loupež soudce uložil Stevu I. 2,5 roku vězení s podmíněným odkladem na tři roky a peněžitý trest 10 tisíc korun. Mladistvý obžalovaný dostal za vydírání a loupež dvouletý trest s tříletou podmínkou, musí také dokončit společensky prospěšnou činnost, kterou mu krajský soud uložil už v červenci.



„Rozsudek je pravomocný u mladistvého i dvou dospělých pachatelů. Obžalovaná žena si však nechala lhůtu na odvolání a státní zástupce v jejím případě také zvažuje, zda se odvolá,“ dodal mluvčí soudu.