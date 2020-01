Soud zpřísnil cizinci trest za útok na spolubydlícího a partnerku

Pawel G. je momentálně ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Rozsudek není pravomocný, žalobce i obžalovaný si ponechali lhůtu na odvolání.

Případ se dostal znovu k hradeckému soudu poté, co pražský Vrchní soud zrušil v původním rozsudku výrok o vině, který se týkal nejvážnějšího z celkem sedmi skutků, a to násilného incidentu na ubytovně v Solnici.



„O tomto bodu tak muselo být rozhodnuto znovu. A protože se jednalo o pokračující trestný čin, byl Krajský soud v Hradci Králové nucen zrušit celé své předchozí rozhodnutí,“ uvedl mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek. Soud tak rozhodoval o vině znovu.

Tehdy v červnu 2017 podle spisu Pawel G. na ubytovně v Solnici vyhrožoval svému spolubydlícímu, pokud mu nedá peníze, že ho zbije. Antonín G. to odmítl, a tak dostal několik ran tyčí i pěstí. Nakonec se mu podařilo utéct na chodbu ubytovny, kde omdlel.

Muž na ubytovně utrpěl zlomeniny, byl zraněný na hlavě

Poškozený utrpěl objemné otoky měkkých tkání obličeje, tržné rány, zlomené nosní kůstky a spodiny horní čelisti. Život ohrožující bylo prokrvácené ložisko zhmoždění mozkové tkáně.

Tehdy Pawel G. sebral poškozenému mobil, asi tři tisíce korun a platební kartu i s papírkem, kde měl poznamenaný PIN. Z karty se neúspěšně pokusil vybrat peníze. Obžalovaný zbil muže několikrát už od jara a vymohl si tak na něm částky od stokorun až po 6,5 tisíc.



Předseda senátu Miroslav Mjartan nyní uložil muži šestiletý trest, opět ve věznici s ostrahou, a znovu také ochranné protialkoholní a protitoxikomanické ústavní léčení.

Podle spisu se všechny skutky odehrávaly od března do června 2017 v ubytovně na Rychnovsku. Soudce muže odsoudil za porušování domovní svobody, krádež, loupež, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, nebezpečné vyhrožování a padělání a pozměnění platebního prostředku.

Podle žalobce Pawel G. předloni začátkem dubna na Rychnovsku nejméně dvakrát vnikl do bytu své bývalé přítelkyně proti její vůli. V prvním případě utekl s jejím telefonem. Při druhé nezvané návštěvě ho z bytu vyvedla policie.



Ženu podle spisu napadl i ve svém pokoji na ubytovně. Několikrát ji udeřil pěstí do obličeje a svalil na postel, kde od ní vyžadoval mobil, aby se do něj podíval. Když odmítla, dostala několik dalších úderů. Žena poté trpěla posttraumatickou stresovou poruchou.

Poškozený tvrdil, že Pawel potřeboval peníze na drogy

K předchozímu projednávání u hradeckého soudu se poškozený muž nedostavil, tehdy se pouze četla jeho výpověď z přípravného řízení.

„Žil jsem s Pawlem na ubytovně kousek od fabriky, kde jsem pracoval. Pawel chtěl pořád nějaké peníze na drogy nebo jídlo, protože nepracoval. Když jsem mu je nechtěl dát, tak mě bil. On mě bil i normálně, když jsem třeba jen ležel,“ zaznělo ve výpovědi.

V den incidentu si prý poškozený s obžalovaným došli na pivo, aby se usmířili. „Měl jsem jich asi osm. Já moc nepiji, jen asi čtyři piva denně, protože nás v práci kontrolují. Když jsme se vrátili z piva, tak to začalo. Nejdříve mě vzbudil a začal mě bít,“ popisoval Antonín G. události z osudného večera.

Po prvních ránách prý zase usnul. „Byl jsem opilý. Najednou mě vzbudily rány do obličeje, kolik jich bylo, to si nepamatuji. Nakonec si vzal kovovou tyč a vyžadoval peníze nebo alespoň platební kartu s číslem PIN. Pamatuji si, když po mě chtěl peníze poprvé. Měl jsem po první výplatě a on chtěl asi pět tisíc. Pak to bylo každý měsíc kolem výplaty to samé. Někdy v průběhu měsíce po mě chtěl třeba i jen nějaké drobné na drogy,“ komentoval vztah.

Potom, co dostal několik ran pěstí a tyčí, se mu podařilo uniknout na chodbu. „Tam jsem omdlel. Moc si z toho nepamatuji. Vím, že mi rozbil zubní protézu, takže jsem teď bez zubů. Když jsem se vrátil z nemocnice, tak jsem zjistil, že mi na účtu chybí šest a půl tisíce korun. Pak jsem na policii koukal na bezpečnostní kamery u bankomatu a byl tam někdo v mojí mikině. Musel to být Pawel,“ uvedl poškozený a dodal, že obžalovaný je závislý na drogách.

„Šňupal nějaký bílý prášek. Po něm byl vždycky agresivní. Oni se ho na ubytovně všichni báli, od všech si půjčoval a nic nevracel. Bil mě od začátku, kdy se nastěhoval,“ vypověděl ještě poškozený.

Je to alkoholik, proto si vymýšlí, tvrdil obžalovaný o zbitém muži

Proti tomuto tvrzení se ale Pawel G. při předchozím projednávání ohradil. „Všechno to jsou lži. Nic jsem mu nevzal a ani ho nebil. Strašně si vymýšlí,“ reagoval už dříve obžalovaný.

Pawel G. u původního jednání hradeckého soudu vinu odmítl a tvrdil, že poškozený muž si vše vymyslel, protože je alkoholik. „Bývalé partnerce jsem se omluvil,“ prohlásil Pawel G.

Tehdy ve své závěrečné řeči uvedl, že si ve vazbě uvědomil všechny chyby. „Až budu propuštěn, chci vést normální život a starat se o syna. Žádám mírný trest a ještě jednou - poškozený lže,“ zdůraznil při líčení na konci roku 2018.