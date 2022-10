Hradecký kraj podpoří kroužky školáků, mladší děti zatím nedostanou nic

Tělocvičná jednota Sokol na hradeckém Pražském Předměstí čítá na 700 členů. Polovina jsou děti do 18 let, které ve volném čase místo hraní her nebo sledování videí na internetu sportují v tělocvičně zastrčené v boční ulici jen pár minut chůze od hlavního nádraží.

Stejně jako rodiny nebo firmy, i sokolové přemýšlejí, jak poplatí zvýšené náklady na energie. Jen cena elektřiny jim letos stoupla na dvojnásobek a plánovaný rozpočet na energie spolek překročil už začátkem září.

„A to jsou před námi měsíce s nejvyšší spotřebou. Od října do prosince se v tělocvičně svítí nejvíce. V minulých letech jsme ročně dali za elektřinu 90 až 100 tisíc korun. Letos by to mohl být i dvojnásobek,“ míní starosta sokolské jednoty Ladislav Heřman.

A to do úvah ještě nezapočítal náklady na teplo, které do tělocvičny proudí z opatovické elektrárny. Hradečané mají ještě v živé paměti, jak jim teplárny před pár lety zpětně zvýšily účty. To samé lze očekávat i letos.

„Náklady na teplo můžeme jen odhadovat. Šetříme, kde se dá. Hlídáme si svícení a snížíme teplotu v tělocvičně,“ podotýká starosta.

Členské příspěvky přitom Sokol vybírá na kalendářní rok, takže zvýšit je může až od ledna. Zato platby za jednotlivé kurzy šly mírně nahoru už v září. „Letos to ještě nějak zvládneme, ale problém očekávám hlavně v příštím roce,“ doplňuje.

Kraj zřejmě otevře dotační program

Aby podobné spolky jako hradecký Sokol nemusely omezit provoz nebo výrazně zdražit příspěvky, což by pro některé rodiny znamenalo vzdát se kroužků či sportu, chce jim pomoci Královéhradecký kraj. V listopadu má otevřít dotační výzvu, v níž by spolky mohly získat 200 korun za každého člena nebo účastníka kurzů.

„Jsme přesvědčeni, že jestli je pro někoho situace složitá, jsou to rodiny s dětmi. Nemyslíme, že jsme schopni je úplně zachránit, ale jen pro tento rok jsme vyčlenili 10 milionů korun na podporu volnočasových a sportovních aktivit a v příštím roce v tom chceme pokračovat,“ vysvětluje hradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Když před třemi měsíci s podobným nápadem přišel jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a ohlásil podporu pro děti i seniory z nízkopříjmových skupin, politici z ostatních krajů jen krčili rameny a upozorňovali, že sociální podpora by měla být úkolem státu. Po měsících váhání však i v Hradci otočili.

„Současná energetická a inflační krize nejvíce dopadne na rodiny s více dětmi. Každý bude muset šetřit a první oblast, kde to šetření nastane, bude volný čas,“ míní náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

Aby byla cesta peněz k lidem co nejsnazší, měly by peníze plynout z kraje přímo k organizátorům volnočasových činností. O příspěvek by si tak prostřednictvím krajského dotačního portálu měly žádat přímo spolky.

Parametry musí ještě schválit zastupitelstvo, ale kraj předpokládá, že příjem žádostí otevře od 15. listopadu do 30. prosince.

„Podpoříme je formou daru, takže na rozdíl od dotace nebudou muset podrobně vykazovat, na co byla ta částka použita. Počítáme s tím, že by mohlo přijít asi 400 žádostí. Vycházeli jsme z počtu žadatelů v programech na sport a volný čas. Předpokládáme, že se to bude týkat asi 50 tisíc dětí. Jsme však připraveni, pokud bude zájem vyšší, alokaci upravit,“ říká radní pro regionální rozvoj, granty a dotace Adam Valenta (Piráti). V příštím roce by se mohl příspěvek zopakovat.

Podpora jen pro děti od šesti let

Krajský plán však má výraznou kaňku. Počítá totiž jen s podporou dětí od 6 do 18 let. Aktivity pro mladší děti peníze nezískají. Ze hry tak budou třeba kroužky pořádané mateřskými centry, ale i sport pro předškoláky.

„Z 350 našich dětí je víc než čtvrtina předškolního věku. Máme tu cvičení rodičů s dětmi, kde je asi 40 dvojic, a pak asi 50 předškoláků. Kdyby to byly dvě stovky, tak je to skoro 20 tisíc,“ vypočítává Ladislav Heřman, o kolik sokolové z Pražského Předměstí kvůli limitu přijdou.

Kraj přitom nemá žádné vysvětlení, proč podporu omezil nástupem do školy. „Nemáme ambici a schopnost pomoci všemu a všem,“ reaguje hejtman.

„Nerozumím tomu, jaký rozdíl je mezi šestiletým a pětiletým dítětem. Náklady těch rodin jsou přeci stejné,“ diví se omezením bývalý hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

„Pokud bude extrémní poptávka i v tomto směru, tak to třeba budeme řešit,“ mírní napětí Valenta.

S nerovnou výší podpory se budou muset vypořádat také volnočasová střediska, která organizují větší množství kroužků, kde jedno dítě navštěvuje více než jednu aktivitu. Ta totiž dostanou na každé jméno jen jeden příspěvek. Typicky jde třeba o domovy dětí a mládeže na malých městech, kde jsou kroužky soustředěné pod jednu střechu. Oproti tomu na dítě navštěvující tři kroužky u tří poskytovatelů budou moci spolky žádat hned třikrát.