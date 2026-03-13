Posun v případu ukradených motorů za 35 milionů. Část se jich našla v Německu

Ke zboží kriminalisty dovedly poznatky, které získali v průběhu dosavadního trestního řízení. Obrátili se na Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR. Věci se poté podařilo zajistit a vrátit majiteli.
„Přestože dnes již vazebně stíhaný pachatel postupoval velmi promyšleným způsobem a svou trestnou činností zasáhl i do sousedního Německa, podařilo se ve spolupráci s tamními kolegy část lupu zajistit a vrátit zpět,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.
Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů
Řidič měl podle policie plán krádeže detailně promyšlený. Při přepravě mezi výrobním závodem v Polsku a cílovým podnikem v České republice podle kriminalistů vyměnil naložený návěs za prázdný, který vypadal téměř stejně. Na návěsech zaměnil registrační značky. S prázdným návěsem pokračoval v cestě do Česka, kde krádež oznámil. Policisté ho zadrželi na D1 na Vysočině.
Policie má také podezření, že na krádeži se řidič nepodílel sám. Kriminalisté jej proto loni obvinili z krádeže spáchané ve spolupachatelství, hrozí mu až 10 let vězení. Vyšetřování dál pokračuje.