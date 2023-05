Za gangem zlodějů je škoda 2,5 milionu, do prodejny elektrokol se probourali

Dva páry ve věku od 30 do 54 let kriminalisté obvinili doposud z 24 skutků s výší škody dosahující téměř 2,5 milionu korun. Podle policie se trestné činnosti dopouštěli od konce minulého roku do konce dubna.

Vyšetřování ukázalo, že mimo jiné odcizili motorové vozidlo, lešení, elektrický invalidní vozík, sekací traktor a bagr.

„Jedním z jejich nejzajímavějších počinů pak mělo být vniknutí do chodby bytového domu, odkud se následně probourali do prodejny elektrokol, která s domem sousedila. Odsud následně měli odcizit čtyři elektrokola v celkové hodnotě bezmála 650 tisíc korun,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lucie Konečná.

Skupina byla podle ní dobře organizovaná, počínala si racionálně, měla akce naplánované a každý z členů plnil své úkoly. Páchat tuto majetkovou trestnou činnost chtěli dlouhodobě.

„Protože každý z obviněných měl své místo a plnil svou funkci, vyšetřovatel zahájil trestní stíhání všech obviněných jako organizované skupiny,“ sdělila.

Policisté už oba muže znají v souvislosti s obdobnou trestnou činností v minulosti. Za krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody čtveřici hrozí až osm let vězení.