Kostel ve Vrchní Orlici díky solidaritě přežije, otevře se už v létě

Loni touto dobou nechybělo mnoho a zapomenutému kostelu ve Vrchní Orlici mohl znít umíráček. Bartošovice v Orlických horách, k nimž fotogenický svatý Jan Nepomucký patří, obracely každou korunu, hrozilo i zakonzervování stavby, uzavření a čekání na lepší časy. Pandemie měla vše jen uspíšit.

Jenže se stal pravý opak, skoro zázrak v opravdu špatných časech.

Bartošovice, které v rozpočtu neměly peníze na předjednané opravy, vyvěsily před kostel i uvnitř strohého interiéru výzvu s prosbou o příspěvky do kasičky a veřejnou sbírku. Za necelý rok solidarita vynesla skoro čtvrt milionu korun. Nejenže pokračuje rekonstrukce, ale dokonce se uvažuje i o opravách, na které by si ještě nedávno nikdo netroufal ani pomyslet.

„Sbírku jsme vyhlásili v době, kdy už tu pandemie byla, avšak vybraná suma každopádně souvisí s vysokou návštěvností kostela. Lidé jedou kolem, vidí výsledky oprav i to, že se stále pokračuje, a třeba do kasičky nebo na veřejnou sbírku i přispějí. Na to, jak malý a nevýznamný kostel to je, nás obrovský zájem překvapil. Sešlo se 240 tisíc korun a letos bude sbírka pokračovat asi do konce října. Když lidé uvidí, co se podařilo, určitě ještě přispějí,“ doufá starosta Bartošovic Luboš Tylš.

„Kostel se líbí, což je ostatně vidět na příspěvcích. Přestože máme dost důležitých investic, musíme jej opravit, protože lidi to zajímá. Je to naše dědictví i závazek,“ navazuje místostarosta Kostas Kotanidis (oba NK pro Bartošovice).

Nejdražší bude strop

Věž kostela už obklíčilo hliníkové lešení. A protože na místě po válce takřka vybílené německé obce stojí osamocený, na lešení hraje vítr jako na flétnu. Už brzy se dostane na střešní krytinu věže, do které teď prší i sněží, přibudou i okenice.

Loni se dodělalo odvodnění, z malebného hřbitova zmizely náletové stromy a letos se už podařilo nově zastřešit márnici, jež hrozila zřícením. Kostel je dočasně zamčený, protože se pracuje i uvnitř. Lavice musely uvolnit místo pro lešení, zacelují se totiž hluboce rozšklebené praskliny zdí, opravuje se i kůr, rýsuje se dřevěné schodiště až na vrcholek věže, ale hlavně se dostane i na strop.

V jak otřesném stavu byl, dokumentuje hromada suti před kostelem. Leží v ní i prožrané trámy, které pevností připomínají spíš perník. Přestože práce ještě zdaleka nefinišují, kostel by se měl opět otevřít už od začátku června.

Kostel zůstane syrový

Opravy začaly zkraje loňského roku a dosud si vyžádaly asi 3,8 milionu korun.

„Nejnákladnější, ale nejpotřebnější byl havarijní strop, který byl skutečně na zřícení. Další opravy už nejsou tolik fatální. Jsme rádi, že se nám podaří odstranit havarijní stav stropu. Naším cílem není dostat kostel do původní historické podoby, ale aby dál nechátral, dovnitř aby nepršelo a hlavně aby byl bezpečný pro návštěvníky, protože je otevřený celoročně,“ upozorňuje Tylš.

Přestože velké opravy měly pokračovat až do podzimu, už v létě by měl být Jan Nepomucký opět přístupný. V blízké budoucnosti se možná dostane i na opravy, které nebyly v plánu. Výměnu by zasluhovala provizorní střecha sakristie, opravy žádá také kamenná zeď kolem hřbitova.

VIDEO: Zchátralý kostel ve Vrchní Orlici v Orlických horách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kostel by však v každém případě měl zůstat syrovým místem, kde Jiří Menzel točil exteriéry filmu Obsluhoval jsem anglického krále a režisér Jiří Strach epizodu kriminálního seriálu Labyrint. Neuvažuje se ani o nové fasádě nebo o návratu zdobeného oltáře, který skončil v Bystrém.

Bartošovice musejí myslet na sebe

„Hlavní část budeme mít splněnou. A další opravy? Řekněme, že zájem naplňuje poptávku. Do oprav jsme se pustili, protože o kostel je nebývalý zájem. Pokud lidé budou chodit dál, je šance na pokračování, i když dotace budou hůř dosažitelné a nemůžeme se na ně spoléhat. Jsou i jiné důležité památky, které potřebují zrekonstruovat,“ uznává starosta Tylš.

Kostelu v malebném česko-polském pohraničí kromě veřejné sbírky pomohly i dotace z Českoněmeckého fondu budoucnosti, od Královéhradeckého kraje, štědré příspěvky poslali i soukromí sponzoři.

Prosba o finanční pomoc u kostela visí dál. Bartošovice mají svůj vlastní kostel s nádhernou barokní výzdobou, která prochází obnovou, musí však myslet i na opravy silnice a vodovodu. „Jako obec máme spoustu jiných priorit než jen kostel,“ přiznává Tylš.

Společně po nové cestě

Vrchní Orlici, jež před odsunem Němců měla kromě kostela i vlastní školu, hostinec, kovárnu či mlýn, by mohla pomoci turistická novinka - naučná stezka s názvem Společně po nové cestě. Spojuje dva otevřené kostely: Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici a Máří Magdalénu v Bartošovicích.

Vydatně však pomáhá i blízký chrám Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, kam většina turistů míří právě přes Vrchní Orlici.

„Pokud to jen trochu půjde, měl by kostel ve Vrchní Orlici dál zůstat místem, které bude otevřené. Chtěli bychom ho pouze zabezpečit, aby dál nechátral a sloužil jako krásné místo pro zastavení. Určitě by neměl sloužit jen sakrálním účelům, ale také turistickým a třeba i civilním svatbám,“ upozorňuje farář Josef Suchár.

Ten se už podobně výrazně podílel na záchraně kostela v Neratově. Zatímco tamní kostel Nanebevzetí Panny Marie je poutním místem s ikonickou prosklenou střechou a točitým schodištěm do opravených věží, Vrchní Orlice si takové ambice nedělá.

„Musíme už trochu brzdit, návštěvníků přibývá. Neratov je krásný takový, jaký je, nemáme tendenci z toho dělat nějaké Lurdy,“ dodává farář.