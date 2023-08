Na zchátralý kostel v Pilníkově se vrátí kopule, pak opraví zřícené klenby

Řemeslníci zahajují další etapu rekonstrukce teprve v těchto dnech. Zrenovovaná kopule, na kterou ještě přijde měděné opláštění, by se na hranolovou věž kostela měla vrátit do konce letošního roku. Původní kostel zde stál už ve 14. století.

Kopule se před dvěma lety nakláněla na jižní stranu a hrozila zřícením. Statik konstatoval, že je - tak jako celý kostel - v havarijním stavu a že ji není možné opravit na místě. Jeřáb proto shnilou dřevěnou konstrukci ještě před zimou sundal na plošinu hned vedle kostela.

Dodavatelská firma práce ale po několika měsících přerušila. Letošní rok se na kopuli vůbec nepracovalo. Kvůli zastavení oprav před několika týdny církev kontaktoval i pilníkovský starosta Josef Červený (nestraník, Občané spolu): „Bylo mi divné, proč se na tom v letních měsících, kdy je pěkně, nepracuje.“

Nebyly peníze

Prodloužení rekonstrukce způsobily prodlevy při shánění dotačních peněz. „Do konce letošního roku se opravená kopule vrátí na kostelní věž. Čekali jsme, že to potrvá. Rekonstrukce závisí na financích, které z dotačních programů získáváme postupně,“ uvádí arciděkan trutnovské farnosti Římskokatolické církve Ján Kubis.

Pilníkovský kostel První zmínka pochází z roku 1357, zkraje 17. století k němu byla přistavěna zděná věž. O několik let později tehdejší stavitelé strhli původní dřevěnou část kostela a na jejím místě vybudovali nový zděný jednolodní kostel v barokním slohu s rokokovými prvky. Velká rekonstrukce chrámu se uskutečnila v roce 1904. Od druhé poloviny 20. století kostel bezútěšně chátrá. V roce 2006 došlo ke zřícení klenby. Ve stejném roce Pilníkov uspořádal první veřejnou sbírku na opravu památky.

Podle stavebního technika farnosti Jiřího Vágnera se v těchto dnech začnou práce na dokončení oprav kopule rozjíždět. „Dojde k oplechování kopule měděnou krytinou, dokončovací práce budou probíhat přímo na kostelní věži.“ Rekonstrukce kopule vyjde zhruba na tři miliony korun.

Církev začala kostel opravovat v roce 2006, kdy desítky let trvající proces chátrání památky vyvrcholil zřícením kostelní klenby.

Město Pilníkov každoročně na opravy přispívá částkou sto tisíc korun ze svého rozpočtu. V loňském roce uspořádalo veřejnou sbírku, která vynesla 400 tisíc. První sbírku radnice zorganizovala v roce 2006. Stavební práce v interiérech, kde se mezitím zřítily i další klenby, se zastavily před dvěma lety se začátkem oprav kopule.

Všechno je úplně zničené

I když se kopule do konce letošního roku na věž vrátí, cesta k záchraně památky bude ještě hodně dlouhá. Farní kostel potřebuje investice v řádech desítek milionů korun. Už pohled na poškozenou fasádu je dostatečně vypovídající. „Zvenčí vypadá kostel strašně, ale uvnitř to je ještě tisíckrát horší. Všechno je úplně zničené,“ upozorňuje pilníkovský starosta Josef Červený.

Kostel dlouhodobě nedělá podkrkonošskému městečku, ve kterém žije 1200 obyvatel, dobrou vizitku. Kontrast je patrný hlavně v posledních letech, kdy Pilníkov významně investuje do infrastruktury. Opravené je náměstí i páteřní krajská silnice na Trutnov s novými chodníky. „Je to škoda. Město dáváme postupně do kupy a čekáme, že se k tomu přidá i církev,“ podotýká starosta.

Podle něj by tempo oprav mělo být mnohem rychlejší: „Mrzí mě, že vlastník kostela nechce do oprav investovat víc peněz. Kostel si to zaslouží, je to dominanta Pilníkova. Kostelní turistika roste, ale ten náš je bohužel zavřený. Kdyby byl opravený a otevřený, nabídne se celá řada možností. Umím si představit, že se tam budou pořádat vánoční koncerty, výstavy a spousta kulturních akcí.“

Podle trutnovské farnosti budou práce na záchraně kostela pokračovat příští rok rekonstrukcí zborcených kleneb.

„Jakmile budou dodělány, kostel by se už měl konečně otevřít. Uvnitř se desítky let nic nedělalo, nechal se dojít do stavu, kdy spadly klenby. Když se to zanedbá, trvá to pak dvakrát tak dlouho,“ říká farář Ján Kubis. Konkrétní datum, kdy by se mohl chrám otevřít veřejnosti, nesdělil. Pilníkovský starosta odhaduje, že to nebude dřív než v roce 2026: „Rád bych se dožil toho, že se kostel otevře. Ale asi se nedožiju toho, že bude v top stavu.“