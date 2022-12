Nadšenci ve Zdoňově otevřeli starou kryptu. Snaží se zachránit tamní kostel

Celý den trvalo, než restaurátor Jan Čáda s pomocníky kladkostrojem uvolnili čtyřmetrákovou pískovcovou desku. Nějací předchůdci ji před lety pevně přicementovali nad vchod do krypty původně gotického kostela ve Zdoňově, který renesančně přestavěli Bohdanečtí z Hodkova, aby měli kde spočinout.

Když se v presbytáři sešli členové spolku, archeolog, ředitel Muzea Náchodska, restaurátoři, památkáři a zástupci Teplic nad Metují, aby se zabývali obnovou památky, stačilo už jen pár minut. Desku položenou na lešenářských trubkách odsunuli, jenže před zraky účastníků se neobjevilo nic zvláštního. Pár pískovcových schodů pod zem, pak zazděný vstup.

„Měli tu být začátkem 19. století pohřbeni Libštejnští z Kolovrat, majitelé poutního kostela na Svatém kopečku, který byl zrušen za josefínských reforem. Bylo sem přeneseno kolem dvaceti rakví a s nimi soška Panny Marie, která pak ve Zdoňově stávala na oltáři jako největší vzácnost a ztratila se. Otvorem z vnějšku kostela jsme v kryptě předběžně viděli, že uvnitř je hliněná podlaha a zeď. Schody tam vidět nejsou,“ vysvětluje nad zazděným vchodem člen spolku Petr Horký, který s rodinou opravuje sousední barokní faru.

Italské pohřbívání

Na vyzděné příčce je letopočet 1930. Podle částí staršího zdiva účastníci odhadují, jak může být krypta pod podlahou vlastně situována. Zazdívky krypty z východní strany kostela jsou však novodobé.

„Tento vstup z presbytáře mohl být jen pro pohřby. Že se pohřbívalo do pohřební kaple a pak byla ještě předkaple, kam se chodili pozůstalí modlit, oddělena od mrtvých, se dělávalo spíše v Itálii, v Čechách moc ne. Třeba sem mohl něco takového přinést italský architekt Valmadi,“ říká restaurátor, specialista na kámen Jan Čáda. Ten na otevření pracoval zdarma, protože si cení, s jakou vervou se spolek pouští do obnovy.

Když se nejde dostat do krypty shora, přijde na řadu pokus zvenku. Je nevlídno, z okolních luk fučí. Muži berou velké kladivo a vybourávají otvor, kterým se dá protáhnout. Kdo chce dovnitř, fasuje respirátor. V kryptě to velmi páchne. Po žádných ostatcích tu však není památky, leda že by ještě pokračovala dál, možná do obou stran.

Podle archeologa Jana Košťála je dno krypty na skalním podloží, jenže nad tím si právě místní lámou hlavu.

„Když se všude v kostele nacházejí pískovcové podlahy, dá se předpokládat, že byly i v kryptě. Třeba se tam držela voda, proto kryptu prohloubili a vodu se snažili odvést pryč,“ dohaduje se Petr Horký.

Sbírka na kostel Spolek Trinitas založili ve Zdoňově tři přátelé, na transparentním účtu 2002000222/2010 pro něj od loňského července sbírají peníze. Snaží se přivydělat beneficemi.

Letos příznivci rozsvítili hřbitov s mnoha opuštěnými hroby při Dušičkování, uspořádali Noc kostelů či koncerty. V srpnu pomáhali spolku německých rodáků s brigádou.

Loni spolek a jejich kamarádi horolezci provizorně zaplachtovali děravou šindelovou střechu.

Teplická farnost převedla kostel do správy spolku na přelomu roku, hřbitov s památkově chráněným krytým schodištěm připadl městu.

Hledáme vodu

Právě to, jak památku ovlivňuje voda, spolek zajímá nejvíc. Místní popisují, že když začne jarní tání, z luk se sbírá voda a hřbitovní schody jsou jeden proud. Voda posouvá dláždění cesty, hlavně severní strana kostela obrůstá mechy, jak vzlíná vlhkost.

„Hledáme vodu. Potřebujeme vědět, jestli v nejnižším bodě památky je stálá hladina. Teď jsme však v kryptě našli pouze bahno, nějakým způsobem funguje drenážní systém, na který potřebujeme napojit střešní svody a odvodnit pozemek kostela. Jak se to chová, zkontrolujeme znovu na jaře,“ přibližuje budoucí postup Lucie Hurdálková, profesí stavařka, která pro spolek i při mateřské dovolené shání dotace a zařizuje dokumenty. Bude se ještě pátrat, kam přesně krypta sahá a také jak ji odvodnit.

Spodní část zdiva bobtná

Následuje zevrubná prohlídka kostela, který poznamenalo vysídlení obyvatel ze Sudet. Za socialismu památkáři usoudili, že potřebuje jen drobnější opravy, a tak teď už je v havarijním stavu. Šindele jsou průhledné, trhliny ve stěně za varhanami jsou provizorně zalepeny pěnou, věž je svázána táhly.

„Problém je s věží, která si sedá. Spodní část zdiva bobtná a má to vliv i na kostelní loď. Obě části pracují zvlášť, stav věže zřejmě ovlivňuje to, že byla v minulosti zvýšena,“ upozorňuje na rozsáhlé potíže se statikou Lucie Hurdálková.

Spolek se chystá, že příští rok nechá provést stavebně-historický průzkum i průzkum omítek, maleb a kamenných prvků v kostele. S městem Teplice se chce pustit i do příprav odvodnění hřbitova. Dopředu sem sezvali úředníky či odborníky, kteří budou vydávat závazná stanoviska nebo se zabývají dotacemi, aby už dopředu řekli, co bude důležité pro jejich rozhodování.

V gruntovních knihách se kostel ve Zdoňově podle spoluautora knihy Adršpašsko Tomáše Dimtera připomíná k roku 1348. Pozvedl jej Adam Abraham Bohdanecký z Hodkova, který zdědil adršpašské panství a vystavěl i tamní zámek roku 1596. Šlechtic vykonal kavalírskou cestu do Itálie, avšak při výbuchu na jičínském zámku v roce 1620 zemřel.

Máme co dělat do důchodu

Na adršpašském zámku se nedávno našlo figurální sgrafito, možná tam totiž pro Bohdanecké působil italský architekt Carlo Valmadi (1550–1620), který pracoval i v Podkrkonoší pro Valdštejny v Hostinném. Tomuto architektovi se zdoňovský kostel, přestavěný roku 1608, podle určitých prvků přisuzuje také.

Jde o jeden z nejstarších kostelů na Broumovsku, který stojí poněkud ve stínu známé barokní broumovské skupiny kostelů stavitelů Dientzenhoferů, ještě není doceněn. S opravou ve Zdoňově by se mohlo začít v roce 2024, pokud spolek uspěje s dotacemi.

„Máme projekt na záchranu střechy rekonstrukcí krytiny, což se neobejde bez zásahu do nosné konstrukce, musí to zpracovat statik. To rozdělíme do několika etap, k tomu bude potřeba řešit věž a její další statické zajištění, aby sem nezatékalo, jakož i odvodnění. Pak se postupně budeme zabývat interiérem, tedy co s tím, když někde praskají klenby, zda se budou restaurovat malby. To je hudba budoucnosti, nejprve potřebujeme stavebně-historický průzkum, který třeba prozradí, že tuto část tvoří renesanční vestavba a jak se dělala, abychom se vyvarovali špatného zásahu do nosných konstrukcí,“ přibližuje Lucie Hurdálková.

První na řadě by mohl být presbytář. „Odhad nákladů nemáme, ceny půjdou nahoru. Příští rok už budeme vědět, která etapa bude co stát. Co dělat tady máme do důchodu,“ jsou si jisti členové spolku.