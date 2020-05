Polští zaměstnanci automobilky se sjeli k testům u nemocnice v Rychnově

Koridor pro čekající auta polských dělníků, odběrové stany a další zázemí vzniklo v areálu bývalých kasáren na okraji Rychnova nad Kněžnou, zhruba pět kilometrů od areálu automobilky.

Pracovníci z Polska jsou pro druhou největší továrnu značky klíčoví. V závodě se zhruba 9 tisíci zaměstnanci pracuje téměř 2,5 tisíce Poláků. Testováním na covid-19 zatím prošla jen asi stovka z nich. Zbytek otestují zdravotníci hromadně tento a příští týden.

„Zaměstnance, které jsme nutě potřebovali, jsme si otestovali v minulých týdnech ve vlastních kapacitách na půdě polikliniky Škoda Auto přímo v závodě, ale na takto velké množství jsme potřebovali větší organizační plochu,“ vysvětluje vedoucí personalistiky kvasinského závodu Jiří Bartoň, proč se firma rozhodla uspořádat hromadné testování mimo areál továrny.

Dvůr bývalých kasáren patří městu, hasiči tam vymezili koridory pro čekající vozidla, aby Poláci neblokovali dopravu na průtahu Rychnovem. Na situaci dohlíží také městská policie.

„Hasiči se postarali o přípravu odběrového místa, vyčlenili jsme štábní kontejner pro zázemí personálu, jsou tu stany z našich prostředků. Po celou dobu tady budou dva příslušníci ze stanice Rychnov nad Kněžnou, kteří budou pomáhat při zajištění provozu, zdravotníkům pomáhají při oblékání a svlékání ochranných prostředků, zajišťují dezinfekci a organizují řazení vozidel,“ popisuje mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Po stěru se posádky aut hned vrací do Polska

Škodovka stanovila časový harmonogram, v jakém mají jednotliví pracovníci přijíždět, aby odběrové místo nezahltili. V každém voze mají být pouze dva lidé. U prvního stanu se vyřizuje dokumentace, u druhého čekají dvě odběrové sestry, které doslova za pár sekund obstarají stěry oběma pasažérům. Pak auto odjíždí zpět do Polska.



„Zaměstnanci mají instrukce, aby se nikde na území České republiky nezastavovali,“ upozorňuje Bartoň.

Polští pendleři mohou překročit hranice za podmínky, že do 72 hodin absolvují testy na koronavirus. Ty si automobilka objednala u Oblastní nemocnice Náchod, respektive u její pobočky v Rychnově nad Kněžnou. Ve stanech se mají střídat odběrové sestry z obou nemocnic i dalších poboček. Vzorky poté putují do laboratoře v Náchodě.

„Odebrat takové množství vzorků za splnění bezpečnostních a hygienických předpisů není úplně jednoduché. Nešlo to udělat někde na náměstí, na louce nebo u továrny na parkovišti,“ říká ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

„Museli jsme to domluvit poměrně rychle. První myšlenka, že budeme testovat takto velké množství zaměstnanců vznikla před týdnem. Toto místo se zdálo jako nejpříhodnější, je to blízko škodovky, zaměstnanci cestu znají a nebudou muset někde bloudit, hned vedle je i nemocnice. Chtěli jsme, aby se lidé nikde neshlukovali, proto mi toto řešení přijde jako ideální,“ vysvětluje organizaci vedoucí lékařka závodu v Kvasinách Jana Parmová.

Škoda Auto je jediná, které kraj pomůže s testy

Odběrové místo funguje od 8 do 15 hodin a za den má odbavit 250 lidí. Všech 2300 odběrů má být hotovo na konci května.

Automobilka se na zřízení vlastního odběrového místa na covid-19 domluvila s Královéhradeckým krajem. Ten poskytl pomoc hasičů, samotné testy si však firma bude hradit sama. Škoda Auto je jedinou společností, jíž kraj s testováním zaměstnanců pomáhá.

„Firma je největším zaměstnavatelem v okrese i v kraji. Pro mě je velmi důležité, že testování probíhá v nejbližším zdravotnickém zařízení. Vzhledem k množství pracovníků jsme přistoupili k tomuto modelu. Pro malé podniky slouží standardní odběrová místa v krajských nemocnicích, ale kdyby tam najelo 2300 pracovníků ze škodovky, systém by se zahltil,“ zdůvodňuje krajskou pomoc hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

„Je potřeba veřejnosti sdělit, že tito pracovníci, kteří pracují ve škodovce, jsou otestováni, jsou negativní a mohou se tedy pohybovat na území České republiky,“ míní hejtman.

Automobilka jede zatím na 60 procent

Polští zaměstnanci v kvasinském závodu citelně chybí. Výroba se původně rozjela na dvě směny, později automobilka přidala i třetí směnu. Řada stanovišť je však neobsazených, a tak výrobní linka jede pomaleji než obvykle. Aktuální produkce je podle Bartoně zhruba na 60 procentech.

„Výrobu budeme uzpůsobovat podle toho, kolik lidí budeme mít k dispozici. Chceme se co nejrychleji vracet do normálu, jde nám do budoucna o každé vyrobené auto. Jakmile pracovníci obdrží výsledky testů, mohou být povoláni do práce,“ říká Jiří Bartoň.

Firma by měla od laboratoře získat výsledky do druhého dne. Další den předá certifikát pendlerům. Aby pro něj nemuseli až do Kvasin, budou jim ho kolegové předávat na česko-polské hranici v Náchodě-Bělovsi podle předem daného harmonogramu.

„Pokud bude mít někdo pozitivní test, hned ho budeme telefonem informovat, jak se má chovat, že musí být v izolaci a informovat svého praktického lékaře. Máme kontakt i na hygienu na polské straně, takže bychom to nahlásili i jim. Doufáme, že takový případ nenastane,“ nastiňuje alternativní postup Parmová.

Kromě samotné automobilky pracují stovky polských dělníků také v dodavatelských závodech v okolí. Škoda Auto s nimi jednala o možnosti připojit se k hromadnému testování. Firmy se však podle Bartoně již zařídily po svém: „Prověřovali jsme to, ale oni už to měli zajištěné po vlastní ose, takže další synergie nebyla potřeba. Situaci u dodavatelů jsme průběžně mapovali.“

Náchodská nemocnice testuje i pro další firmy

Pro náchodskou nemocnici je testování zaměstnanců Škody Auto slušný byznys. Jen pro srovnání, krajská hygiena od začátku pandemie nařídila 14,5 tisíce testů.

Automobilka zatím náklady na testování nezveřejnila, nemocnice však nedávno jiným firmám v regionu účtovala za testování zaměstnanců 2700 korun. Pak přišlo vládní zastropování ceny na 1674 korunách, které však kritizují některé laboratoře jako příliš nízké.

Celková cena za otestování by pro automobilku měla činit 1956 korun, jelikož nemocnice požaduje ještě částku 82 korun za odběr a 200 korun za potvrzení. Automobilka tak zřejmě zaplatí za testování asi 4,5 milionu korun.

Testy za 2700 korun si u náchodské nemocnice objednala firma ATAS elektromotory Náchod, kde až 60 procent zaměstnanců tvoří Poláci. Minulé pondělí firma nechala testovat 91 lidí, v neděli dalších 25 osob.

„Měli jsme domluvu, že když si objednáme 300 testů, dají nám slevu. Tehdy však platilo, že testy se budou muset každých 14 dní opakovat. Nyní je stanovisko nemocnice takové, že slevu dostaneme po dosažení 300 testů,“ popisuje finanční stránku předseda představenstva Otto Daněk.

ATAS uspořádal testování zaměstnanců v jídelně svého závodu. Všechny pondělní testy byly negativní, na výsledky nedělních testů firma čeká. „Bylo pro nás výhodné, aby to bylo ve fabrice, protože jsme je mohli postupně volat a mít situaci pod kontrolou. Pokud by to bylo mimo areál, chodili by po městě a bylo by to možná trochu rizikové,“ míní Daněk.

Kromě povinného testování zahraničních zaměstnanců zavedla Škoda Auto ve svých závodech i sérii dalších preventivních opatření. Kromě povinných roušek či rukavic si mají zaměstnanci už doma měřit teplotu a sledovat svůj zdravotní stav. U brány jsou namátkové kontroly a na pracovištích mají k dispozici dezinfekci na ruce.

„Opaření jsou opravdu komplexní. Do práce by měli chodit už oblečení do pracovního, aby se nemuseli shlukovat v šatnách, aby nemuseli chodit třeba do sprchy a podobně. Upraveno je i vydávání jídla a další věci,“ uzavírá lékařka Jana Parmová.