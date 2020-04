Pomáhám, protože můžu. Iniciativa už zapojila tisíce mediků

„Snažíme se připravit na krizi zdravotnického systému, která asi přijde,“ říká student posledního ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Všechno odstartovalo rozhodnutí vlády zavřít školy.

„Dostali jsme podněty od studentů, že by v této situaci rádi pomáhali v nemocnicích i dalších zařízeních. Řekli jsme si, že by bylo fajn to nějak zkoordinovat,“ vykládá Tomáš Sychra, který iniciativu rozjel se spolužákem ještě předtím, než vláda v polovině března vyhlásila pracovní povinnost studentům 5. a 6. ročníku všeobecného lékařství a zdravotním pracovníkům. Jejich plán podpořil Akademický senát 3. lékařské fakulty.

Původní snahou bylo nasměrovat dobrovolníky do sousední Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Založili facebookovou skupinu a za den to přerostlo v celorepublikovou akci. Skupina má přes tři tisíce členů.

„Ozývali se nám studenti ze všech oborů i lékařských fakult v republice a zároveň se začaly hlásit další nemocnice,“ popisuje medik ze Dvora Králové. Vytvořili síť osmi organizačních buněk na všech českých lékařských fakultách, další sídlí na hradecké farmaceutické fakultě.

Jejich úkolem je přerozdělovat studenty do jednotlivých nemocnic podle potřeby. Například organizační tým 3. lékařské fakulty tvoří šestnáct lidí. Mimo jiné zařizují, aby každý dobrovolník měl s nemocnicí pracovně právní vztah, byl tak pojištěný a měl zajištěné ochranné pomůcky. Jednají také s ministerstvem zdravotnictví.

„Chceme být připraveni na výrazný nárůst pacientů s nemocí Covid-19, který ale třeba nepřijde, protože zafungují restriktivní opatření vlády. Naším cílem je proškolit a rychle umístit co nejvíce mediků do nemocnic, aby byli připraveni v krizové situaci pomoci zdravotnictví. Je potřeba, aby tam byli schopní lidé, kteří vědí, co mají dělat,“ vysvětluje.

Studenti šijí roušky i hlídají děti

Medici pomáhají v různých oblastech. Ti, kteří mají dokončený čtvrtý semestr a hotovou zkoušku z ošetřovatelství, pracují jako sanitáři a ošetřovatelé.

„Pod přímou kontrolou zdravotní sestry mohou dělat sesterské práce. V triážních stanech třídí pacienty, kteří jsou podezřelí na Covid-19, nebo pomáhají s rozvozem pacientů,“ vyjmenovává Tomáš Sychra.

Dobrovolníci podle něj zároveň vypomáhají na infolinkách hygienických stanic, zdravotní záchranné služby i ministerstva zdravotnictví, šijí také roušky, kterých je stále nedostatek, hlídají děti zaměstnancům nemocnic nebo dělají rešerše vědeckých článků.

„Sbírají nejaktuálnější informace o koronaviru a dělají z nich výstupy pro laickou i odbornou veřejnost, protože lékaři teď nemají čas načítat dlouhé odborné články,“ poznamenává zakladatel dobrovolnické iniciativy. Studenti dále zaskakují za personál na odděleních v nemocnici, kde kvůli koronaviru chybí.

Nasazení mediků je masivní. V celorepublikové databázi je již více než 5 109 budoucích lékařů, přičemž 2 305 dobrovolníků už je přímo v akci. „Umísťujeme je postupně, není možné najednou zaškolit stovky lidí,“ dodává Sychra.