Lékařům chybí roušky a respirátory, hradecká nemocnice odkládá výkony

Bezpečnostní rada kraje v úterý večer projednala distribuci ochranných pomůcek pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, stomatology, lékárníky, záchranáře a také dodávky pomůcek pro krajské i soukromé nemocnice. Roušky a respirátory centrálně nakupuje ministerstvo zdravotnictví, distribuci má na starosti kraj, který chce do konce týdne oznámit, kde budou.

„Odhadujeme, že potřebujeme 200 tisíc roušek na jeden měsíc. Nezahrnuje to Fakultní nemocnici v Hradci Králové, tu bude zásobovat přímo ministerstvo,“ řekl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Ochranné pomůcky v ordinacích praktiků chybí. Podle krajského předsedy Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šubrta, který ordinuje v Libčanech a Lhotě pod Libčany na Hradecku, si sdružení nezávisle na státu zajistilo dodávku asi 20 tisíc respirátorů. Nyní řeší, jak to dostat do ordinací.

„Já respirátory nemám a troufám si tvrdit, že je nemá téměř nikdo. V Česku je na pět a půl tisíce praktiků, takže to vychází asi tři respirátory na ordinaci,“ uvedl Šubrt. Zatímco ministerské roušky by měly k lékařům dorazit až příští týden, respirátory chce sdružení distribuovat co nejdříve.

Tři nakažení koronavirem v Královéhradeckém kraji V Královéhradeckém kraji jsou tři potvrzené případy nákazy koronavirem. V domácí izolaci nařízené hygieniky zůstává 54 lidí, o čtyři méně než ve středu odpoledne. Od začátku února nařídili hygienici v kraji domácí karanténu celkem 143 osobám, řekla mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí. „V domácí izolaci nařízené krajskou hygienickou stanicí je nyní 58 lidí, celkem jsme izolaci od začátku února nařídili 143 lidem,“ sdělila ve středu mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí. Dvě pacientky s nákazou novým koronavirem potvrdili hygienici v Hradci Králové ve středu. Jde o matku s dcerou, které se minulý týden vrátily z dovolené v Itálii. Povinná karanténa se na ně ještě nevztahovala. Ženy mají mírný průběh nemoci a zůstávají v domácí izolaci. Dvacetiletá dcera je bez obtíží, sedmačtyřicetiletá matka má kašel, bolesti hlavy a na hrudi, ale bez teplot. Prvním potvrzeným nakaženým v kraji je Američan, který trvale žije v Praze, ale v domácí karanténě je v Královéhradeckém kraji. Nedávno se vrátil z konference v Bostonu.

„Kdyby je všem doktorům rozvezla firma, která rozváží očkovací látky, trvalo by to 10 až 14 dní, takže pokud to chceme dřív, musíme se o to postarat sami,“ připustil.

Hradecká fakultní nemocnice i krajské nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou mají dostatek ochranných pomůcek pro všechna pracoviště, kde se předpokládá kontakt s nakaženými.

Zatímco v krajských nemocnicích k rušení plánovaných lékařských zákroků kvůli aktuální situaci nepřistoupili, v Hradci Králové už omezili provoz na internách.

„Fakultní nemocnice zastavila příjem nových pacientů na plánované a odložitelné hospitalizace v interních oborech,“ potvrdil mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Pacient s podezřením obcházel lékaře

Krajské nemocnice už v závěru minulého týdne zřídily kontaktní místa pro pacienty s podezřením na nákazu novým koronavirem, kteří nedodrží doporučení a místo telefonického kontaktu k lékaři přijdou osobně. Zatím je navštívili tři lidé. K dřívějším pacientům v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou přibyl ve středu muž z Trutnova.

„Šel nejprve ke svému obvodnímu lékaři. Ten tam nebyl a sestra ho poslala do izolační buňky v trutnovské nemocnici, takže šel přes celé město,“ popsala případ mluvčí krajských nemocnic Lucie Chytilová a zdůraznila, že lidé by k lékaři vůbec chodit neměli, ale nejprve kontaktovat hygieniky nebo hradeckou infekční kliniku.

Výjezdové posádky posílí

K pacientům s podezřením na nemoc COVID-19 vyjíždí v kraji speciální sanita s odběrovou sestrou z hradecké fakultní nemocnice. Pokud by případů přibylo, přidají se další posádky z krajských nemocnic.

„Máme vytipované odběrové sestry, které projdou školením. Jednáme s dopravními zdravotními službami, protože sanity záchranky jsou vytížené. Vlastní vozy máme v Jičíně a v Rychnově a oslovíme i soukromé dopravce,“ shrnul závěry bezpečnostní rady kraje hejtman.

Podle Petra Šubrta je nyní na Hradecku nejméně osmdesát lidí, kterým praktičtí lékaři nařídili karanténu. V ordinacích však podle něj chybí jednoduché návody, jak mají lidé při karanténě postupovat:

„Oficiálně nám žádné pokyny nepřišly. Máme spoustu ministerských materiálů, ale chybí jednoduchá kuchařka, kterou bychom vytiskli a dali do čekárny. Například v Irsku k tomu mají speciální web.“

Kraj zrušil úřední hodiny, zavírá se knihovna

Veřejné instituce ve středu kvůli koronaviru přistoupily k dalším omezením. Krajský úřad zcela zrušil úřední hodiny. Pro veřejnost je v provozu jen podatelna, lidé se mají na úředníky obracet po telefonu nebo emailem. V Trutnově se kvůli uzavřeným školám od pondělí zredukuje městská doprava.

„Zavedeme prázdninový provoz. Informace o spojích naleznou cestující na internetových stránkách společnosti Arriva Východní Čechy, v Informační kanceláři Arriva Trutnov a v samotných autobusech MHD,“ sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Hradec zrušil také plánovanou veřejnou schůzi vedení města s obyvateli místní části Roudnička. Ve městě se nebudou 21. března konat farmářské trhy a zrušeny jsou také pohádky v hradeckém Adalu, představení Klicperova divadla i další akce.

Od pátku budou až do odvolání zavřeny všechny pobočky městské knihovny. „Zrušené jsou rovněž všechny akce do konce března. Výpůjčky budou automaticky prodlouženy,“ uvedla knihovna na svém webu.

Organizátoři odkládají festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět, který se měl příští týden uskutečnit i v hradeckém Biu Central. Jedná se o náhradním termínu.

K mimořádným opatřením přistoupilo i hradecké obchodní centrum Aupark. Tamní úklidové čety každou hodinu dezinfikují prostory, otírají madla eskalátorů, kliky i ovládací panely výtahů.