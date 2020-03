Program ruší Uffo i Klicperovo divadlo, zoo a skiareály jsou v provozu

Desítky kulturních a sportovních akcí po celém Královéhradeckém kraji ovlivní včerejší rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zákazu pořádání všech hromadných akcí s účastí nad sto osob.

Zatímco v menších městech jde hlavně o týmové sporty, v Hradci Králové nebo Trutnově se zákaz výrazně dotkne i kulturního života.

Až do odvolání ruší všechny koncerty a divadla trutnovské Uffo, zavřené zůstanou dveře Filharmonie Hradec Králové i hlavní scény Klicperova divadla, které prozatím opatření přijalo do 21. března.



Není však vyloučeno, že se protáhne. „Peníze za eVstupenky budou vráceny automaticky na účet, ze kterého byly zakoupeny. Zakoupené klasické vstupenky je možné bezplatně vyměnit na náhradní termín telefonicky nebo e-mailem. Prosíme diváky, aby osobní návštěvu předprodeje divadla uskutečnili až po skončení platnosti mimořádného opatření,“ uvedl mluvčí divadla Martin Sedláček.

Představení pro předplatitele u Klicperů odehrají v náhradním termínu, posouvají se také plánované derniéry. Představení ve Studiu Beseda zůstávají, avšak se sníženou kapacitou diváků, aby se divadlo vešlo do stanoveného limitu. Týká se to i sobotní premiéry inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové.

„Provedeme preventivní opatření, například instalaci bezdotykového dezinfektoru, dezinfekci klik, zábradlí, kohoutků a toalet. Žádáme diváky s jakýmikoli příznaky respiračního onemocnění a osoby, které se v posledních 14 dnech vrátily z rizikových oblastí, aby divadelní představení nenavštěvovali a kontaktovali předprodej divadla pro výměnu vstupenky na náhradní termín,“ doplnil Sedláček.

Královéhradecké Divadlo Drak ruší obě sobotní představení Bajaji i Cestu, kterou mělo odehrát 18. března v 19 hodin, a s nimi i rezervace vstupenek. „Divákům, kteří je mají zakoupené, bude vstupné vráceno. Pokud šlo o vstupenku koupenou elektronicky, zašleme částku automaticky přímo na účet. Pokud jste ji zakoupili v předprodeji Klicperova divadla, v informačních centrech nebo na pokladně Draku, prosíme o návštěvu dotyčného místa koupě. Zde vám budou peníze vyplaceny proti vrácené vstupence, a to do 27. března,“ řekla Martina Marková z divadla. Vstupenky zakoupené v Draku lze od 11. března vracet na pokladně v Labyrintu vždy od 10 do 17 hodin.



Loutkáři musí odvolat i nedělní veletrh dětských knih s Dračtením. Akce se uskuteční v náhradním termínu, více na webu a sociálních sítích. „Vstupenky zakoupené na workshop nakladatelství Meander „Dům myšek“ vracejte stejným způsobem jako vstupenky na zrušená představení,“ uvedla Marková.

Alespoň jako náhradu Drak ode dneška od 10 do 17 hodin otevře svůj Labyrint i ve všedních dnech. „Zveme na prohlídku aktuálních výstav a návštěvu interaktivní divadelní laboratoře. V případě zvýšeného zájmu o prohlídky budou návštěvníci včas upozorněni personálem, jejich počet budeme regulovat,“ řekla Marková.

Přeložení koncertu Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové

Program částečně ruší také Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, která pořádá koncerty a divadla v Adalu, ale také farmářské trhy. Zatím není jasné, zda se opatření dotkne i pohádek pro děti, kam chodívá méně než sto diváků. Instituce přeložila koncert George & Beatovens z 12. března na 21. října. Divákům, kterým nebude termín vyhovovat, vstupné vrátí v městských infocentrech. Ruší také diashow Martina Loewa Grónsko, která se měla ve velkém sále uskutečnit 16. března.

Hradecká Filharmonie zatím oznámila jen přeložení koncertu Tata Bojs & Filharmonie Hradec Králové, který se bude nově konat 15. června, případné náhradní termíny dalších akcí teprve sdělí. Co bude s koncerty a divadly jiných pořadatelů, kteří si pouze pronajali sál, se lze dozvědět na stránkách organizace.

Gastro, Infotour a Febiofest

Kvůli koronaviru se nebudou konat velké akce v hradeckém společenském centru Aldis. V pátek a v sobotu tam měl být veletrh Infotour a cykloturistika, který je největší svého druhu ve východních Čechách. Přijíždí na něj na 4,5 tisíce lidí. Tentokrát budou muset cestu oželet.

Zrušena je tradiční soutěž Gastro Hradec Vitana Cup, která měla v Aldisu být 26. března. Pořadatelé ji buď přesunou na podzimní termín, nebo letošní ročník zcela vynechají. Konat se nebude ani mezinárodní filmový festival Febiofest, který zrušil projekce v Praze i v regionech včetně Hradce Králové. S největší pravděpodobností dojde k přesunu na jiný termín v letošním roce. Samotný CineStar, kde se projekce konají, zcela zrušil všechna filmová představení.

„Za daných okolností je společnost CineStar přesvědčena, že pouhým omezením počtu osob v uzavřeném prostoru nebude dosažen požadovaný účinek nařízeného mimořádného opatření. Situaci kolem výskytu onemocnění COVID-19 budeme vyhodnocovat každý den a veškeré nové informace o obnovení filmových představení pro veřejnost budeme zveřejňovat na svých webových stránkách a sociálních sítích,“ uvedla společnost.

Někde jen omezí počet lidí

Jiné řešení zvolila většina menších kulturních zařízení v regionu, kam běžně nechodí více než 100 návštěvníků. Třeba hradecké Bio Central bude na projekce prodávat maximálně sto vstupenek, podobné opatření přijala také kina v Jičíně, Náchodě nebo Rychnově nad Kněžnou.

„Kapacita našeho kina je přesně sto diváků, takže se nás opatření prakticky nedotkne. Dnes zůstává jazz, protože tam je asi 80 lidí, ale v sobotu rušíme ples Rychnovského dětského sboru a v pátek nebude koncert Katapultu, který byl vyprodán,“ popsal ředitel Kultury RK Karel Štrégl.

Trutnovské kulturní centrum Uffo ruší do odvolání všechny koncerty a divadla. Výjimkou byl včerejší cestopisný pořad, na který instituce uvolnila do prodeje jen osmdesát vstupenek. Uzavřené je také kino Vesmír. V Uffu měli tento týden hrát například Bratři Ebenové. Vstupenky, které si lidé na představení v nejbližších dnech koupili, zůstávají platné.

„Na akce, které budou muset být z tohoto důvodu zrušeny, bude naší prioritní snahou nalézt náhradní termín. Pokud tento náhradní termín nebude komukoli z držitelů vstupenek vyhovovat, vstupné samozřejmě vrátíme,“ informovalo společenské centrum na svém facebookovém profilu.

Naopak březnové akce festivalu Jazzinec v koncertní síni Bohuslava Martinů by se uskutečnit měly. Trutnovská radnice odpískala slavnostní předávání sportovních cen, které bylo na programu příští týden. Veškerou zájmovou činnost zastavuje až do odvolání Středisko volného času na Nivách. Dvůr Králové zrušil včerejší zahajovací koncert festivalu Dny R. A. Dvorského v Hankově domě, konat se nebude ani veřejné bruslení na zimním stadionu.

Vrchlabský Kulturní dům Střelnice bude pořádat pouze menší akce s kapacitou do sto diváků. V Lázních Bělohradě se však kvůli uzavření kulturního sálu v lázních ruší i menší akce. „Avizované programy, pohádku Kocourek Modroočko a koncert Živák lázeňský musíme zrušit. Náhradní termín oznámíme,“ sdělil Ladislav Stuchlík z městského kulturního střediska.

Police Symphony Orchestra ruší jednu ze svých nejočekávanějších letošních akcí - sobotní koncert Postojíme v trutnovském Uffu. „S orchestrem máme štěstí, že nemáme tolik akcí jako jiné větší organizace a instituce. Museli jsme zrušit koncert, ale hledáme náhradní termín a vyčkáváme, co bude dál. Připravujeme velké projekty, ale věřím, že vše má řešení. Velmi soucítím se všemi, u nichž to může mít daleko větší následky,“ uvedla vedoucí orchestru Petra Soukupová.

Koronavirus překazil Snow Jam

Vládní opatření se zatím nijak netýkají provozu lyžařských středisek nebo královédvorského safari parku, který zůstává otevřen. „Přijali jsme pouze zvýšená hygienická opatření,“ potvrdila mluvčí zoo Markéta Grůňová.

Největší krkonošský lyžařský resort Černá hora-Pec informoval, že pokud by se opatření rozšířilo i na lyžařská střediska, tak návštěvníkům, kteří si koupili vícedenní jízdné, peníze za dny, kterých by se případný zákaz týkal, vrátí.

Kvůli koronaviru se ale ve Špindlerově Mlýně příští týden nepojede Snow Jam, finálový závod série FIS Světového poháru ve freestyle snowboardingu. „Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a může přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků,“ sdělil hlavní organizátor Martin Černík. Podle něj by se podnik měl konat v příštím roce, to bude zároveň nominačním závodem pro zimní olympiádu v Pekingu.

Muzea budou počítat návštěvníky

Na opatření reagují i muzea, galerie nebo plavecké bazény. V Hradci Králové jsou bazén i městské lázně zavřeny. V provozu je jen saunový svět Na Flošně, který má kapacitu kolem 80 osob. Podobně v Jičíně budou pracovníci bazénu či zimního stadionu kontrolovat, aby uvnitř nebylo více než sto lidí. Stejná opatření přijali také v Náchodě nebo v hradeckém muzeu. To sice provoz nepřerušilo, ale zavedlo zvýšená hygienická opatření a omezilo počty osob v budovách. Zrušeny jsou jen plánované přednášky Schola cantus gregoriani v pátek a Zajímavé nálezy hub z Orlických hor 17. března.

Na Univerzitě v Hradci Králové ode dneška platí zákaz přítomnosti studentů ve všech budovách. Opatření platí až do odvolání. Univerzita také odsouvá udělení čestného titulu doctor honoris causa Marku Ebenovi, které bylo plánováno na 25. března.

Sport bez diváků

Vládní nařízení výrazně zasáhne také do sportovních akcí. Už včera hrál hradecký Mountfield s Karlovými Vary bez diváků. Limit 100 lidí zaplnili sportovci a pořadatelé. Zda bude extraliga ve stejném modelu pokračovat, nebo zda se zápasy odloží, by mělo vedení soutěže rozhodnout ve středu. Stejně nejistý je zatím fotbalový osud druholigového Hradce Králové.

„Čekáme na vyjádření Varnsdorfu, ale vypadá to, že v neděli se bude hrát za zavřenými dveřmi. Pro mě je to trochu těžko zkousnutelné, protože fotbal se má hrát pro diváky a ne pro hráče. Utkání doma s Třincem budeme řešit až příští týden, podle situace,“ řekl generální manažer votroků Richard Jukl.